«Асход»: российский рынок сельхозтехники переживает самую масштабную трансформацию

Аграрии отмечают трудности с покупкой сельхозтехники Pixabay

В 2022 году российский рынок сельскохозяйственной техники переживает самую масштабную трансформацию в новейшей истории. Дилеры активно ищут новых поставщиков машин, комплектующих, запчастей и оборудования. К таким выводам пришли участники онлайн-конференции «Рынок сельхозтехники в 2022 году: революция предложения, новые игроки и перспективы импортозамещения», организованной Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники «Асход», сообщает пресс-служба объединения.



В ходе мероприятия эксперты также обозначили тенденции, которые будут определять развитие российского рынка сельхозтехники в 2023 году. Среди них замена ушедших брендов сельхозтехники на российские аналоги и технику из «дружественных стран», параллельный импорт мировых брендов и развитие российского производства запасных частей.



Участники конференции отметили, что за последние годы в отношениях между дилерами и клиентами произошел фундаментальный перелом. «Если раньше спрос на современные технологии и технику формировали дилеры, то сегодня сельскохозяйственные предприятия достигли настолько высокого уровня технологического развития, что сами формируют спрос на современные технологии.



В 2022 году ряду дилеров удалось успешно заменить зарубежные поставки техникой российских производителей. Часть переключилась на работу с поставщиками из дружественных стран, прежде всего из Китая, Индии, Турции, отметили участники мероприятия. Однако поставками из этих стран не получится компенсировать уход мощной энергонасыщенной самоходной западной техники. При этом для налаживания работы с китайскими партнерами потребуется время, поскольку принципы работы с ними отличаются от того, к чему привык российский рынок. По словам участников конференции, наименее проблемным остается сегмент прицепной техники, так как большинство мировых производителей продолжают работу в России. Кроме того, в этом сегменте появилось немало российских игроков.



Самым проблемным сегментом стали телескопические погрузчики, где практически отсутствует российское производство. Важнейшим направлением дилерской активности остается обслуживание имеющегося парка сельхозтехники и организация поставок запасных частей: в следующем году дефицит в этой области может стать еще более острым.



В 2022 году агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закупила сельхозтехнику на 200 млн руб., рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Александр Неженец. «Были сложности, мы искали необходимую нам технику по всей России. Claas не смог продать нам четыре комбайна, которые должны были быть поставлены по договору, продали только два, остальные не были укомплектованы. Также через них мы приобрели корейские погрузчики, трактор с косилкой Claas», — рассказал он.



Как сообщает издание AgrarHeute, снижение оценочной стоимости завода в Краснодаре более чем на 40 млн евро усилило снижение прибыли концерна Claas. Чистая прибыль группы упала примерно на две трети с евро 272,6 млн до 88,1 млн евро. Гендиректор группы Томас Бек назвал две основные причины сокращения прибыли: события на Украине, нанесшие ущерб делам Claas в России, и сбои поставок по всему миру. В результате санкций ЕС против России производство на заводе Claas в Краснодаре было остановлено с марта.

Неженец также рассказал, что сейчас возможности приобретения сельхозтехники стали еще хуже, техники из европейских стан и США почти нет, а цены выросли в два раза. «В этом году мы приняли решение купить комбайн Claas Jaguar, аналогов которого в России нет, теперь возьмем паузу в покупках. Российскую технику покупать мы не хотим, так как мы уже подстроили свои рабочие процессы под импортную», — рассказал руководитель. По его словам, российская сельхозтехника в этом году подорожала значительнее (на 30-40%), чем зарубежная (на 20-25%), при этом изменений качества отечественных машин к лучшему не наблюдается.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков сказал «Агроинвестору», что ситуация с сельхозтехникой на рынке катастрофическая: купить ее почти невозможно, а цены в долларовом эквиваленте выросли в два раза. «Мы смогли купить трактор за 20 млн руб., раньше он стоит 12 млн руб. Причем это не то, что нам было нужно, однако альтернативы нет. Если поставки не будут налажены, через три года мы останемся без техники. При этом российские машины не соответствуют необходимым требованиям. Например, у нас есть комбайн «Ростсельмаш», но он не походит для уборки сои и кукурузы, он хорош только для уборки зерновых», — рассказал Поляков.



При этом представитель ассоциации «Росспецмаш» сказал «Агроинвестору», что российские производители сельхозтехники на сегодняшний день закрывают почти все потребности аграриев в России. Исключение составляют тракторы тягового класса 1,4 и 2 — в России они практически не производятся, но они выпускаются в достаточных количествах в Белоруссии.



Доля продукции российских сельхозмашиностроителей на внутреннем рынке по итогам 2021 года составляла 51%, а за 10 месяцев 2022 года она достигла 60%, рассказал представитель ассоциации. По его словам, за 10 месяцев текущего года производство российской сельхозтехники выросло на 12%, превысив объем 200 млрд руб. После февраля 2022 года и с введением санкций предприятия действительно испытывали определенные трудности с поставками комплектующих, с изменением логистики. Постепенно эти вопросы решаются. «Росспецмаш» рассчитывает, что в следующем году темпы роста производства восстановятся.



Дать прогноз о развитии ситуации на рынке в следующем году представитель ассоциации затруднился. По его словам, отрасль зависит в первую очередь от доходов аграриев. Стоит также учитывать тот факт, что на финансирование ключевой меры господдержки модернизации АПК — Программы 1432 — в 2023 году будет выделено всего 2 млрд руб., отметил он. По оценке ассоциации, до 2030 года для эффективной работы программы на ее финансирование необходимо выделять не менее 15 млрд руб. в год.



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