Эксперты назвали главные риски для аграриев в 2023 году

70% респондентов отмечают нехватку исправной техники как главный риск для реализации планов нового сельхозгода Pixabay

Избыток зерна, вызванный высоким урожаем в 2022 году, дефицит семян, сложности с логистикой, а также нехватка сельхозтехники и квалифицированных кадров являются главными вызовами для аграриев в 2023 году. Такое мнение содержится в отчете компании «Яков и партнеры» - бывшего российского подразделения McKinsey & Co (отчет есть в распоряжении «Агроинвестора»). Аналитики сделали выводы на основе опроса руководителей и специалистов российских агропромышленных компаний. Они отметили, что указанные риски могут «свести на нет» все прошлогодние успехи аграриев. В исследовании приняли участие 96 компаний с земельным банком от 20 тыс. га до 120 тыс. га.



Первый риск, на который обратили внимание 12% респондентов, — это логистика и сложности с реализацией продукции. Эта проблема больше всего затронула экспортеров. По данным ФТС, только к ноябрю 2022 года темпы экспорт зерна сравнялись со значениями 2021 года. Традиционно в первую половину сельхозсезона вывозится большая часть продукции (до 70%), однако в первой половине 2022/23 сельхозгода отгрузки зерна оцениваются в 50-56% экспортного потенциала, в том числе из-за сложностей с фрахтом судов и опасений партнеров по поводу вторичных санкций, отмечают аналитики.



По данным Росстата, на 1 января 2023 года в запасах у российских сельхозорганизаций было 35,4 млн т зерновых и зернобобовых (+43,6% к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, почти 18 млн т зерна по итогам третьего квартала 2022 года (+30% к аналогичному периоду прошлого года) находилось в заготовительных и перерабатывающих организациях. От 37% до 80% участников исследования отметили наличие излишков продукции.



Еще большее опасение экспертов вызывает тот факт, что почти 46% респондентов не знают, что с делать с остатками. «По нашим прогнозам, конечные запасы зерна в сезоне 2022/23 могут составить 26 млн т, из которых порядка 17 млн т — пшеница. Таким образом, в текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному (более 4 млн т)», — говорится в отчете «Яков и партнеры».



Следующая проблема — качество семенного фонда. Из ответов респондентов следует, что западные санкции и ограничение поставок могут привести к дефициту импортных семян. Наиболее критична, по их словам, ситуация с качественными семенами у производителей сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Также в ходе опроса главы компаний отметили, что «до сих пор не видели, например, высокопродуктивной пшеницы и ячменя российских сортов», найти приемлемые альтернативы можно далеко не по всем сельхозкультурам.



Аналитики «Яков и партнеры» считают, что хозяйствам стоит пересмотреть стратегию севооборота. «Снять острую зависимость от импортных посевных материалов в течение одного-двух сезонов представляется маловероятным. Разумно было бы наладить каналы поставок семенного фонда через альтернативных поставщиков. Тем не менее, ряд хозяйств отметили, что не видят сложностей с семенным фондом, поскольку пока еще имеют необходимые запасы на ближайший сезон», — говорится в отчете.



Третий риск большинство респондентов связывают с доступностью и качеством тракторов, комбайнов, другой самоходной техники и запчастей. Аналитики считают, что дефицит сельхозтехники будет расти. Согласно отчету, сейчас 70% респондентов отмечают нехватку исправной техники как главный риск для реализации планов нового сельхозгода. Тракторов не хватает 34% опрошенных, комбайнов — 25%, прицепного оборудования — 11%. «Однозначно будет наблюдаться дефицит тракторов больших классов, которые традиционно закупались у иностранных производителей и сейчас находятся под санкционным давлением. Парк тракторов меньших классов пока еще можно восполнять за счет контрактов с дружественными странами», — считают аналитики «Яков и партнеры».



Четвертый риск — кадры. Нехватку квалифицированных механизаторов отметили 7% опрошенных. Без заинтересованности правительства проблема не решаема, уверены аграрии. По их мнению, пользу может дать поддержка государства в привлечении «перспективной» молодежи к сельскохозяйственным специальностям. В исследовании приняли участие аграрии из 96 компаний с земельным банком от 20 тыс. га до 120 тыс. га.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что согласен с опасениями, которые высказываются в исследовании «Яков и партнеры». «Избыток продукции — это бомба для цен и возможностей продаж в этом году. Опасения по поводу логистики тоже актуальны. Мы испытываем сложности с закупкой запчастей, многое приходится заказывать на российских заводах из-за долгих сроков поставки из-за рубежа», — рассказал он. Также есть проблемы с наличием транспорта, в частности, железнодорожного, для перевозки товара, отметил Неженец. По его словам, это один из самых сложных вопросов. «Большинство проблем будут актуальны по тех пор, пока идет СВО. Многое мы уже не исправим. Тем связям, которые у нас были, замены нет», — заключил Неженец.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков тоже согласился с доводами «Яков и партнеры». Он сказал «Агроинвестору», что главная проблема для его предприятия — дефицит сельхозтехники. «Также чувствуется затоваренность рынка. Активности покупателей мы не видим. Осенью цены реализации продукции упали достаточно сильно и зафиксировались на низком для нас уровне», — рассказал Поляков. По его мнению, сейчас правительству нужно как минимум резко снизить ставку пошлины на ввоз импортного оборудования. «Логистика сейчас сложная, стоимость импортных товаров выросла на 30-60%. Имеет смысл вообще отказаться от взимания пошлины, все равно большой объем техники сейчас в Россию не завозится», — считает он.



Между тем, Минсельхоз оценил, что прогнозные объемы экспорта зерна из России позволят эффективно снять излишки продукции с отечественного рынка. В сообщении министерства говорится, что экспорт зерна за первое полугодие текущего года составит порядка 30 млн т, или около 5 млн т в месяц. С начала сезона вывезено 29 млн т, что является практически рекордным показателем. Что касается долговременного хранения зерна, то, как отметило ведомство, за последние годы в России реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и почти не теряет в качестве. «Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны — весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт», — уверены в Минсельхозе.



Хотя переходящие запасы зерна ожидаются на рекордном уровне и негативно влияют на цены и доходы растениеводов, в то же время это определенная подушка безопасности под вероятные проблемы следующего сельхозгода, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



Согласно данным Минсельхоза, АПК в 2022 году стал одним из самых динамично развивающихся секторов российской экономики, продемонстрировав рост производства более чем на 10%. При этом в растениеводстве показатель увеличился почти на 16%, что обусловлено рекордным урожаем зерна и ряда других агрокультур. Доля прибыльных аграрных компаний также выросла: в 2021 году их было 86%, а в прошлом — уже более 90%. В министерстве добавили, что для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в текущем году запланировано сокращение площади сева пшеницы. Целевой ориентир по ее урожаю составляет 80-85 млн т. По оценке Минсельхоза, это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка и реализовать рекордный урожай прошлого года.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

