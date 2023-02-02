Производство сельхозпродукции в 2022 году выросло на 10,2%

В 2023 году вероятно снижение производства из-за высокой базы 2022-го Pixabay

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2022 году выросло на 10,2% по сравнению с 2021-м. В том числе производство в сегменте растениеводства уввеличилось на 15,9%, в животноводстве — на 2,4%. При этом рост в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составил 12,8% (18,9% — растениеводство, 5,5% — животноводство), в то время как хозяйства населения показали снижение на 1,8% в целом (0,2% и 3,3% соответственно). В КФХ производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 20,1%, растениеводство прибавило 23,9%, а динамика в животноводстве осталось без изменений.



Прирост производства в 2022 году произошел в первую очередь за счет зерновых и масличных, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В 2023-м, по его мнению, весьма высока вероятность снижения производства зерновых, и, возможно, масличных. В результате на фоне высокой базы 2022 года возможна просадка по сельхозпроизводству в целом, прокомментировал он «Агроинвестору». По оценкам эксперта, основными рисками в этом году будут погодные условия и рост затрат на ряд средств производства.



Один из самых главных факторов в растениеводстве — хорошая погода, в 2022 году урожайность многих культур была выше как раз за счет этого, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Плюс, небольшое увеличение посевных площадей, также аграрии хорошо поработали с точки зрения внесения минеральных удобрений. Но все-таки основной фактор урожайности — погода <...>, любая сельскохозяйственная продукция зависит от климатических условий. В прошлом году не было длительных засух, каких-то катаклизмов, и это внесло свой вклад в растениеводстве», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.



Оценить перспективы этого года крайне сложно, в том числе из-за фактора погоды, продолжает он. Кроме того, стоит вопрос импорта семенного материала в Россию. Например, 95% семян сахарной свеклы поставляют Нидерланды. «Дадут ли они нам в этом году нужный объем? Удастся ли нам их выкупить? Это все сложно», — рассуждает Остапкович. По его словам, в России есть и свой посевной материал сахарной свеклы, но потенциал урожайности у него ниже. Значит, если использовать отечественные семена, нужно засевать большие площади, а для этого нужно больше людей и техники, что приводит к росту издержек.



Но импорт не ограничивается семенами сахарной свеклы: некоторые кроссы кур, КРС и др. также ввозятся в Россию. Поэтому сельскохозяйственное производство в этом году будет сильно зависеть и от того, насколько сильно санкции повлияют на поставки средств производства в целом. «Тем не менее, я каких-то катастроф не предвижу. По тому же зерну: нам для собственных нужд необходимо около 90 млн т, а мы собираем 140-150 млн т. В крайнем случае даже при меньшей урожайности мы только сократим экспорт, то есть внутренний рынок обеспечен будет», — уверен Остапкович.



Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина обращает внимание на то, что рост сельхозпроизводства в 2022-м происходил на фоне высокого внутреннего спроса на продукты питания. В отсутствии иностранных конкурентов отечественные производители чувствовали себя более комфортно — было больше уверенности в возможности реализации продукции. Также, без сомнения, благоприятные погодные условия во многих регионах способствовали высоким показателям урожая, добавляет она.



В 2023 году основные риски и сложности будут сконцентрированы вокруг решения давних логистических и инфраструктурных проблем, считает Каныгина. Так, систем хранения не хватает из года в год, и особых значимых подвижек в наращивании мощностей хранения не наблюдается. Фиксируется и нехватка техники, оборудования. Также зачастую плохо налажено сообщение даже между соседними регионами, не говоря о транспортной системе в рамках всей страны, перечисляет она.



«Для сохранения рентабельности производства в 2023 году необходимо будет делать акценты на решении инфраструктурных проблем, что массово позволило бы снизить издержки всем сельхозпроизводителям. Для сохранения интереса к увеличению сельхозпроизводства также необходимо более активно развивать экспортное направление, решать логистические проблемы, искать новые точки сбыта отечественной продукции», — прокомментировала «Агроинвестору» Каныгина.



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