В этом году спрос на специалистов в АПК вырос

Предложения для специалистов в сельском хозяйстве регулярно попадают в подборки самых «дорогих» вакансий Д. Абрамов

Агромаркетплейс поле.рф и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда в агросекторе (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Спрос на специалистов в АПК в 2022 году оказался больше, чем в 2021-м, отметили аналитики. Так, спрос на главных агрономов вырос почти на 40%, на рядовых агрономов — на 9%, на трактористов-машинистов и комбайнеров — на 25%, на агрохимиков — на 7%, приводит данные HR-директор поле.рф Елена Березовская.



Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова отмечает, что рынок труда в сельском хозяйстве сейчас чувствует себя лучше, чем осенью прошлого года, но немного хуже, чем весной 2022-го. «Привлечение вчерашних студентов и молодежи без опыта на работу в агросектор держится на высоком уровне — для них открыто около 3 тыс. вакансий, что соответствует показателям весны и в три раза больше, чем осенью прошлого года, — рассказывает она. — Опытных специалистов с профильным образованием и хорошим стажем работы, например, агрономов, технологов, ветеринарных врачей и управленцев компании готовы перевозить в другие регионы, предлагая им достаточно высокую зарплату, а также помощь с жильем и другие бонусы»



При этом, по словам Игнатовой, предложения для специалистов в сельском хозяйстве регулярно попадают в подборки самых «дорогих» вакансий месяца. Так, например, самые высокие зарплаты главному агроному предлагают в Алтайском крае (125 тыс. руб.), Воронежской области (100 тыс. руб.), Новосибирской области (100 тыс. руб.), в Ставропольском крае (92,5 тыс. руб.). Рядовые агрономы могут получать по 100 тыс. руб. в Забайкальском крае и Иркутской области. Лучшую среднюю зарплату комбайнеру/трактористу-машинисту в 2022 году предложили в Чувашии (144,4 тыс. руб.). На аналогичной вакансии в Омской области была заявлена зарплата в 87,5 тыс. руб., в Тюменской и Оренбургской областях — 85 тыс. руб., в Башкирии — 82,3 тыс. руб.



Для сравнения, в прошлом году самая высокая зарплата главного агронома в вакансиях на hh.ru была на уровне 110 тыс. руб., рядовым агрономам предлагали максимум 67,1 тыс. руб., трактористам-машинистам/комбайнерам — 100 тыс. руб.



В топ-5 регионов по спросу на агрономов первую позицию два года подряд занимает Краснодарский край (790 вакансий), Воронежская область (299 вакансий) поднялась с четвертого на второе место, на третьей строчке два год подряд находится Москва (274 вакансии), на четвертом месте в этом году оказалась Ростовская область (208 вакансий), год назад бывшая пятой, на пятом — Ставропольский край (188 вакансий), в 2021-м занимавший шестую позицию. Главные агрономы больше всего востребованы в хозяйствах Краснодарского края (160 вакансий), Воронежской (103 вакансии), Белгородской (98 вакансий), Курской областей (81 вакансия) и в Москве (73 вакансии).



Самый большой спрос на трактористов-машинистов/комбайнеров аналитики зафиксировали в Челябинской (268 вакансий), Московской (263 вакансии), Белгородской областях (197 вакансий), Краснодарском крае (225 вакансий) и Башкирии (199 вакансий).



Спрос на слесарей сельхозтехники за год вырос на 6,6%. Наибольшее число таких вакансий приходится на Краснодарский край, Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Калужскую области. Потребность в почвоведах больше всего испытывали сельхозпредприятия Москвы, Иркутской, Тульской областей и Пермского края. Число вакансий для агрохимиков выросло на 7,2%. Особый спрос на таких специалистов был в Краснодарском крае, Москве, Волгоградской и Тамбовской областях.



Между тем, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что нехватка рабочей силы в России в дальнейшем может нарастать. Как результат — в следующем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат, существенно опережающий увеличение производительности труда, констатировала Набиуллина.

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