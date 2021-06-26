Село не привлекает: жители России не хотят работать в АПК

Компании агросектора отмечают дефицит кадров Pixabay

Сельское хозяйство — одна из самых популярных отраслей-работодателей в мире и одна из самых непопулярных в России. К такому выводу пришли аналитики международной стаффинговой группы ANCOR в ходе подготовки ежегодного исследования бренда работодателя Randstad Employer Brand Research (REBR).



ANCOR сравнила самые популярные отрасли занятости в России и мире. В исследовании приняли участие 190 тыс. респондентов трудоспособного возраста из 34 стран, 13,8 тыс. опрошенных — жители России. Самой привлекательной для работы стала IT-индустрия и телекоммуникации: 57% участников опроса во всем мире хотели бы работать именно там. Такой же процент опрошенных считают наиболее привлекательным сельское хозяйство, однако авторы исследования расположили отрасль на втором месте. При этом годом ранее агросектор занимал лишь пятую строчку по популярности. Чуть менее в мире популярны автобизнес (54%) и товары народного потребления (54%). Пятое место занимает здравоохранение, включая фармацевтику, медицину, химию, биологию, социологию и психологию.



По мнению респондентов, одно из главных преимуществ сельскохозяйственной отрасли — это гарантия занятости и финансовая стабильность. Другие весомые плюсы — возможности карьерного роста, безопасная рабочая среда в период COVID-19 и хорошая репутация компаний. Очевидно, что во время кризиса роль гарантий занятости растет, отмечают авторы исследования.



При этом в России, несмотря на большую площадь сельхозземель и стимулирование развитие агросектора, он остается непопулярным у работающего населения. Люди по-прежнему хотят работать в сфере добычи нефти и газа. Чуть ниже в рейтинге популярности в нашей стране - производство бытовой техники и электроники, автобизнес, приборостроение и машиностроение. «Сельское хозяйство гарантирует занятость, поскольку продукты нужны всегда, а график работ в АПК задают климат и погода, а не вирус, — комментирует вице-президент по операционному управлению ANCOR Алексей Миронов. - Но в нашей стране лидирует та отрасль, которая ассоциируется со стабильностью и достатком — нефтегазовая». Только 32,7% жителей России могут узнать бренды аграрных компаний, и лишь 41,6% считают сельскохозяйственную отрасль привлекательной для работы.



Борис Воронков, руководитель практики «Оборудование и сельское хозяйство» международной стаффинговой группы ANCOR Низкая популярность работодателей из сельскохозяйственной отрасли объясняется несколькими причинами. Во-первых, это негативное восприятие, тянущееся с конца 1980 — начала 1990-х, когда зарплаты в отрасли были минимальными, условия труда максимально тяжелыми, да и сама работа считалось непрестижной. Во-вторых, работодатели, как правило, недостаточно серьезно подходят к созданию своего HR-бренда и не всегда бережно относятся к его репутации. В-третьих, население просто не знает, как изменилась отрасль: образ агронома в грязных резиновых сапогах безнадежно устарел, но о том, кто и как теперь работает в садах и на полях никто не рассказывает. А между прочим, агропром не только гарантирует занятость, но и может похвастаться конкурентоспособными зарплатами.

Как сказал «Агроинвестору» источник в одной из крупных компаний агросектора, средняя зарплата механизатора составляет около 1 млн руб. в год — сегодня далеко не каждый работодатель даже в крупных городах может похвастаться таким уровнем оплаты труда. Тем не менее, найти кандидата на вакансию механизатора очень непросто.



На Западе очень развита программа господдержки фермерских хозяйств, и возможно, это одна из причин того, что люди там готовы работать в АПК, считает партнер компании Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова. «В России сейчас сельскохозяйственная отрасль тоже поддерживается государством. Благодаря этому агропредприятиям удается привлекать по крайней мере руководящий персонал, — говорит она. — Причем в отрасль пришли достойные кандидаты не только с опытом в агросфере, но также из FMCG-индустрии». Конечно, руководителям агропредприятия предлагают достойные зарплаты, что является дополнительным стимулом для этой категории персонала.



Вы хотите работать в агросекторе? Да 14% Нет 14% Если только руководить 29% Я и так работаю и доволен 29% Работаю в АПК, но хотелось бы сменить сферу 14% Да Нет Если только руководить Я и так работаю и доволен Работаю в АПК, но хотелось бы сменить сферу Голосовать

Сотрудники, которые должны работать не в центральном офисе компании, а на местах — агрономы, ветеринары, механизаторы — менее охотно идут в агросектор, чем руководители, продолжает Спасенова. «До ограничений, связанных с пандемией, многие вакансии, особенно связанные с работой в поле, закрывались за счет привлечения мигрантов. Сейчас, после их отъезда, россияне не хотят идти работать на освободившиеся места, так как предлагаемый уровень зарплаты в регионах ниже, чем ожидают наши соотечественники», — делится эксперт.



Еще одна серьезная проблема, которую уже начали решать крупные международные и российские агрохолдинги — привлечение молодых специалистов. «Ведь даже в профильных вузах только 20% выпускников думают о продолжении карьеры в сельхозиндустрии, — отмечает Спасенова. — Им удобнее остаться в крупных городах и начать карьеру в корпоративном бизнесе, чем вернуться на родину и работать в агросекторе. Не устраивают условия жизни, уровень зарплат». Удерживать людей на местах и привлекать специалистов — задача не только бизнеса, но и государства. И решать ее нужно совместными усилиями. «Нужны соответствующие госпрограммы для удержания специалистов на местах, формирования кадрового резерва. Тогда ситуация начнет быстрее меняться в лучшую сторону», — уверена Спасенова.







Директор агрохолдинга «Зерно Жизни» (СИНКО, Самарская область) Андрей Зорин надеется, что сотрудники охотно идут работать в компанию. «С одной стороны, наш агрохолдинг, элеваторы и перерабатывающие предприятия хорошо известны в регионе. Мы работаем довольно эффективно, показатели хорошие, зарплаты и условия труда нормальные: новая техника, обновление инфраструктуры, ремонты производственных и административных помещений, бытовые удобства, программы помощи с жильем, расширенные соцпакеты, льготы, матпомощь, обучение, ДМС, связь, транспорт, всевозможные награды, надежность и стабильность в связи с принадлежностью к большой группе компаний, — перечисляет он. — С другой стороны, желающих работать в агропроме в принципе не очень много». Он видит две причины этого. Во-первых, молодые энергичные люди не хотят оставаться на селе, ведь город сулит им больше свободы и совсем другие возможности в плане роста, перспектив, удовольствий, образования, медицины. «Вторая причина — существующее, но уже архаичное убеждение в том, что работать на земле трудно, а платят за это мало», — говорит Зорин.



С первой причиной без поддержки государства бизнесу не справиться, но нивелировать вторую в какой-то степени можно, считает топ-менеджер. «Этим мы и занимаемся. Например, для привлечения молодежи проводим такие мероприятия как Агрофорум, участвуем в ярмарках вакансий, всеми способами информируем интересующихся об условиях, которые создаем для работников», — делится Зорин. Так, недавно в честь 30-летия группы компаний СИНКО агрохолдинг провел практический аграрный форум для молодых специалистов на площадках семенного хозяйства «Кармала», семенного завода «Зерно Жизни» и на полях сельхозпредприятия «Борма». В нем участвовали более сотни молодых аграриев, партнеры агрохолдинга, представители профильного министерства, районной администрации и аграрного университета.



Кроме этого, «Зерно Жизни» своевременно, справедливо и хорошо оплачивает труд своих работников, поддерживает связи с СамГАУ, приглашает студентов на экскурсии по своим предприятиям и на производственную практику, рассказывает Зорин. «Наш последний удачный опыт — практика студентов Самарского аграрного вуза и Сергиевского техникума в нашем садоводческом хозяйстве "Сургутское": в апреле-мае около 60 человек прибыли в Суходол и хорошо помогли в обрезке яблонь и работах по уходу за садом, — продолжает он. — Мы их учили, кормили, предоставили для проживания только что отремонтированное удобное общежитие и заплатили хорошую зарплату. Несколько человек захотели продолжить работу летом, после сессии».



И все же, даже несмотря на прилагаемые усилия, топ-менеджер отмечает повсеместный дефицит кадров на селе. «Не хватает механизаторов, их помощников, не хватает агрономов и животноводов, очень трудно найти бухгалтеров или экономистов на местах. И, конечно, крайне тяжело найти или вырастить в своей среде хороших управленцев», — подчеркивает он.



Довольно часто в растениеводстве и постоянно в садоводстве в «Зерне Жизни» вынуждены привлекать трудовых мигрантов. Однако в этом году с въездом работников из Узбекистана и других стран возникли огромные сложности, Минсельхоз и Минтруд не смогли своевременно решить эти вопросы, сетует Зорин. Он считает, что нехватка рабочих рук в этом году приведет к потерям урожая.



На предприятиях концерна «Покровский» (Краснодарский край) в общей сложности работает около 10 тыс. человек, еще около тысячи ежегодно принимается на различные сезонные работы — на сахарных заводах, в растениеводстве и других отраслях. Для формирования имиджа привлекательного работодателя, привлечения новых сотрудников и повышения лояльности уже работающих специалистов концерн реализует комплекс мероприятий. «Кроме создания новых рабочих мест и улучшения условий труда на своих предприятиях, мы заключили договоры со всем ведущими вузами юга России и даем целевые направления выпускникам районных школ, чтобы они могли поступить на интересные для концерна профессии, — комментирует директор по персоналу «Покровского» Анна Бабенко. — Детям наших сотрудников, обучающимся по целевому направлению в вузах, мы выплачиваем стипендии и гарантируем последующее трудоустройство по специальности». В рамках программы релокации специалистов аграрной сферы группа компаний компенсирует затраты на аренду жилья, на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия и конференции, как онлайн, так и офлайн. «Все наши сотрудники и члены их семей могут на льготных условиях отдыхать в парк-отеле «Небуг» в Туапсинском районе Краснодарского края, который входит в концерн. Также наш благотворительный фонд оказывает материальную помощь сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — делится Бабенко.



Кроме того, учитывая, что предприятия концерна являются градообразующими почти на всех территориях представленности в Краснодарском крае, «Покровский» принимает активное участие в благоустройстве и развитии поселений, где живут его сотрудники. Ежегодно на реализацию социальных проектов и благотворительность направляется десятки миллионов рублей. На постоянной основе концерн оказывает помощь школам, больницам, детским садам, реабилитационным центрам и многим другим социальным объектам, активно помогает администрациям поселений организовывать различные мероприятия для местных жителей.



Директор по работе с персоналом ГК «АгроТерра» Евгения Юренева уверена, что сельское хозяйство — одна из самых перспективных отраслей для работы. «АПК сейчас стремительно развивается в сторону диджитализации, применения современных технологий, подходов к проектному управлению. Здесь можно получить уникальный опыт и сделать то, чего раньше никто не делал», — поясняет она.



Тем не менее, сохраняются стереотипы, которые по-прежнему влияют на привлекательность отрасли для потенциальных кандидатов. «Особенно это касается молодежи, мечтающей работать в технологических компаниях. По сути, мы сейчас конкурируем за кадры не между собой, а с другими отраслями. В представлении большинства молодых людей сельское хозяйство все еще ассоциируется с колхозом», — рассказывает Юренева. Помимо того, во всей отрасли особо остро стоит проблема с младшим производственным персоналом. «Можно даже говорить о «вымирании» этих профессий. Молодежь не хочет зарабатывать физическим трудом, не хочет работать в поле, предпочитая более легкие в их понимании способы заработка», — подчеркивает Юренева.



«АгроТерра» старается менять такое представление о сельском хозяйстве, и у компании это неплохо получается. Группа транслирует установку на развитие. «Мы не просто пашем землю плугом, а используем ультрасовременные средства обработки полей; не руководим колхозами, а используем современные методы управления проектами и постоянно улучшаем территорию и инфраструктуру наших хозяйств и элеваторов», — рассказывает Юренева. «АгроТерра» тесно работает с профильными вузами и профессиональными технологическими училищами и привлекает на работу молодых специалистов. Они могут стажироваться в компании летом, совмещать работу с учебой, а холдинг старается всячески содействовать их развитию, комментирует она. «После окончания обучения в вузе большинство приходит к нам работать. Молодые люди вдохновляются нашими ценностями и культурой, а достойные условия работы мотивируют на достижение результата», — добавляет Юренева.



Что касается ситуации с опытными кандидатами, которые уже много лет проработали в агроиндустрии, то здесь тоже не все так просто. «Опытные кадры, конечно же, востребованы на рынке труда. Но мы не хотим брать на работу просто опытных производственников: нам нужны только те, кто готов учиться и развиваться, имеет смелость противостоять любому вызову и трудностям в ситуации неопределенности, слышит и слушает свою команду и способен ее развивать, — перечисляет Юренева. — Таких кандидатов, конечно же, не хватает, поэтому мы давно пришли к тому, что смотрим управленцев из других индустрий».



Кандидаты из других индустрий, которым интересна работа в агробизнесе, глобально делятся на два типа. Одни считают сельское хозяйство перспективной и стабильной отраслью, как минимум с точки зрения стабильности спроса — это особенно заметно сейчас, в период пандемии, когда сельское хозяйство не просто выстояло, но и начало развиваться с огромной скоростью. Другие оценивают индустрию не с точки зрения рационального подхода, а с позиции транслируемых миссии и ценностей. Для них серьезная мотивация — внести свой вклад в возрождение села и создать жизненно необходимый продукт, отмечает Юренева.



«Миссия и ценности «АгроТерры», особенности работы в нашей компании, возможность и примеры профессионального роста — все это удовлетворяет как требованиям одних, так и пожеланиям других кандидатов, — считает она. — Мы открыты ко всему новому и готовы постоянно улучшаться. При этом наша установка на развитие распространяется и на наших сотрудников. Мы обучаем их с помощью внутренних и внешних экспертов, помогаем формировать качества, которые будут выгодно отличать их на рынке труда».

