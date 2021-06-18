Минсельхоз и РЖД прорабатывают запуск чартерных перевозок для сезонных рабочих

Ориентировочная стоимость билета на чартерный поезд может составить около 12 тысяч рублей А. Гордеев

Для ввоза сезонных рабочих в Россию могут запустить чартерные поезда. Такую возможность обсуждали на совещании в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». Итоговое решение остается за оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения COVID-19, но РЖД готовы обеспечить перевозки иностранных граждан, если будет принято такое решение, только для этого должен быть определен заказчик перевозок, с которым будет заключен договор. Пока заявок на такие перевозки в РЖД не поступало, рассказал изданию представитель компании.



Въезд рабочих мигрантов был запрещен в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В марте этого года привозить рабочих разрешили компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 млрд руб. Ягодный союз тогда обращал внимание Минсельхоза, что критерии не подходят для большинства участников отрасли. В мае лимиты по выручке и числу сотрудников сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана. Однако сегодня для рабочих открыто только авиасообщение, что сильно повышает транспортные затраты компаний.



На совещании представитель РЖД оценил стоимость проезда в чартерном поезде в 12 тыс. руб. на человека, знает источник «Коммерсанта», в то время как средняя стоимость билета на самолет для одного рабочего составляет около 80 тыс. руб. без учета карантинных мер, рассказал изданию президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Ранее руководитель Ягодного союза Ирина Козий рассказывала «Агроинвестору», что до пандемии перевозка одного рабочего обходилась компаниям в 5-6 тыс. руб. туда-обратно.



Для производителей овощей открытого грунта и садоводов запуск чартерных поездов пока еще актуален. Так, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина говорит, что к середине июля начнется активная уборка урожая, так что хозяйствам понадобятся сборщики, сортировщики и другие рабочие. «Мы очень надеемся, что инициатива с железнодорожными перевозками будет реализована, особенно, если плата за проезд будет зафиксирована. На сегодняшний день билет на самолет из Ташкента стоит 60-100 тыс. руб., и это очень большая сумма, хотя она медленно, но уменьшается. При этом есть обратные рейсы, например, по 8 тыс. руб.», — рассказала «Агроинвестору» Губина. Она также напоминает, что у компаний есть и другие траты на сезонных рабочих: оформление патента, жилье, лечение, питание и многое другое, что недешево и является большой нагрузкой на работодателей. По словам Губиной, также сейчас есть сообщения о возможном открытии автомобильных чартерных перевозок, и отрасль была бы признательна, если бы вопрос логистики был оперативно решен.



«Земля в режиме 24/7 требует за собой ухода. Также он требуется и для собранного урожая, а от наличия нужного числа квалифицированных работников зависит качество продукта», — говорит Губина. При этом потребность в них на данный момент немного снизилась — требуются механизаторы, химики и т. п. , так как сейчас идет процесс полевой вегетации. Но к началу августа — старту уборки урожая, этот вопрос снова может обостриться.



В пиковый период уборки урожая овощей и фруктов в «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева потребность в рабочей силе вырастает примерно до 1 тыс. сезонных работников в день. Директор по персоналу агрохолдинга «Дмитровские овощи» Игорь Поздняков говорит, что в компании дефицит сезонных рабочих составляет 90 человек, и их нехватка не позволит предприятию качественно и в плановые сроки провести уборку урожая в 2021 году. «Ежегодно мы готовимся к сезону заблаговременно, в том числе активно работаем с российскими студенческими отрядами. В этом году в сезон мы ощущаем серьезную нехватку рабочих во всех отраслях, — рассказала «Агроинвестору» представитель «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. — Инициатива Минсельхоза интересная, и приезд дополнительной иностранной рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса в какой-то мере нормализовал бы ситуацию. Таким работникам наша компания готова обеспечить место для проживания». Она также добавляет, что сейчас конкуренция за каждого работника растет буквально на глазах: каждую неделю предложение по стоимости за выполнение различных работ, включая сбор урожая, повышается.



Действующих способов перевозки сотрудников из других стран не хватает, с учетом того, что регионы подавали заявки о необходимости привлечения 40 тыс. сезонных работников, говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. Кроме того, их перевозка очень дорого стоит. «Так что предложение Минсельхоза логично, и, используя железнодорожные чартерные перевозки, легко проследить за тем, чтобы люди доезжали до конечной точки назначения, а не сходили с маршрута раньше, чего власти и боятся», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Однако, добавляет он, весенние полевые работы уже завершились, и сейчас начинается уборка урожая, многие предприятия работают исходя из имеющихся ресурсов, хотя сезонные работники еще могут понадобиться производителям ягод.



По словам Ирины Козий, решение вопроса с перевозкой мигрантов уже запоздало: еще весной часть хозяйств в центре России сократили площади на 30% из-за неопределенности с рабочей силой, а пиковый сезон сбора ягод закончится в середине июля, и участники рынка не успеют привезти рабочих, пишет «Коммерсантъ». Нехватка рабочих рук влечет за собой рост затрат производителей и, соответственно, повышение отпускных цен. Кроме того, из-за нехватки рабочих часть ягод может быть просто не собрана, ранее говорила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

