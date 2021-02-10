Минсельхоз просит пустить мигрантов в Россию для сезонных полевых работ

Молодежь не хочет, а люди в возрасте уже не могут работать в агросекторе Е. Кузьмина

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов попросил открыть въезд в Россию для трудовых мигрантов, пишет РБК. Пока границы для них закрыты из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок. Соответствующее письмо Хаутов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко, подлинность документа изданию подтвердил ее представитель. По оценке РАНХиГС, до пандемии в сельхозработах в нашей стране было задействовано около 500 тыс. иностранцев.



Хатуов в свое обращении пояснил, что аграрии жалуются на нехватку рабочих рук, а без сезонных мигрантов ряд процессов в сельском хозяйстве может остановиться. Чиновник отметил, что, по общей оценке, в российских регионах для сельхозработ не хватает 38,2 тыс. рабочих. Самая большая потребность — у Волгоградской и Астраханской областей, где с применением ручного труда традиционно производятся овощи. Этим регионам для сезонных работ требуется дополнительно 22,3 тыс. иностранных рабочих (58,4% от общей потребности).



Хаутов отметил, что у местных жителей недостаточно опыта и знаний, они отказываются выходить в поля даже за повышенную плату. Бригады из стран ближнего зарубежья — в основном из Узбекистана и Таджикистана — привлекаются для сезонных работ уже много лет, добавил он. Минсельхоз отмечает, что с трудовыми мигрантами сезонные работы в этом году аграрии смогут провести более качественно. Представители регионов и отраслевого сообщества также обращались в министерство с просьбой разрешить мигрантам въезд в страну. Абрамченко, в свою очередь, поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД решить этот вопрос, пишет РБК.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков подтвердил «Агроинвестору», что эта проблема действительно актуальна для овощеводов открытого грунта и производителей ягод. По состоянию на 25 декабря 2020 года с проблемами со стороны внешней миграции столкнулись Волгоградская (11,2 тыс. человек), Астраханская (2,8 тыс.), Липецкая (1,5 тыс.) и другие области, привел он данные региональных органов управления АПК.



«Плодоовощной союз поддержал инициативу Картофельного и Ягодного союзов, которые писали по этому поводу письма в Минсельхоз. Мы тоже написали, но ответа пока не было. Однако на последнем совещании министерство заявило, что инициативу поддерживает, — сказал Глушков. — Я считаю, что спустя год после начала пандемии, когда разработана вакцина, мы знаем инкубационный период болезни и другие нюансы, необходимо что-то менять. Приезжих рабочих можно посадить на карантин, провести тест на коронавирус, вакцинировать и допустить до работы». При этом, по словам Глушкова, в секторе защищенного грунта такой проблемы нет, потому что там люди работают круглый год. Садоводов это тоже не коснулось — там трудятся разнорабочие россияне.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал «Агроинвестору», что Минсельхоз уже направил в Минтруд алгоритм по решению вопроса с въездом мигрантов в Россию для полевых сезонных работ. «По неофициальной информации, Минтруд уже подготовил разъяснения и уточнения о том, где эти ограничения будут сняты, и на этой неделе Минсельхоз ожидает уточненный документ на согласование, потом он будет передан в правительство, — знает Красильников. — Мы надеемся, что в результате выйдет документ, который действительно позволит упростить въезд мигрантов для полевых сезонных работ».



Директор агентства «Контакт» Галина Спасенова сказала «Агроинвестору», что большую часть рабочих агросектора действительно составляли мигранты, с которыми возникли проблемы после начала пандемии. «Отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии в части потери кадров, наряду со строительной и производственной отраслью, — говорит Спасенова. — Однако большую часть рабочих агросектора все-таки составляли местные сельские жители, особенно на производственной линии и рабочих местах низкой квалификации, куда не очень хотят идти наши соотечественники».



Эксперт отметила, что в сельском хозяйстве есть разные участки работы, в том числе не очень привлекательные позиции. «Молодые специалисты подвержены тренду и уезжают из села в город. Многие компании прилагают большие усилия, чтобы убедить их остаться в селе, предлагая программы по удержанию, карьере, развитию, увеличению финансовой составляющей и совершенствованию навыков. Конечно, есть старшее поколение, которое традиционно работало на фермах, однако их уровень здоровья хуже, чем у молодых людей», — отмечает Спасенова.



По ее словам, руководители хотят видеть на рабочих местах более современных людей. «Сейчас повышается уровень механизации и цифровизации, внедряются новые программы по управлению. В итоге сложилась ситуация, когда молодежь не хочет, а люди в возрасте уже не могут работать в отрасли. Какую-то часть рабочих мест в итоге закрывают мигранты. У мусульман, кстати, есть большое преимущество — у них нет склонности к алкоголю из культурологических соображений», — добвила Спасенова. Она также выразила надежду, что по окончании пандемии мигранты вернутся на свои рабочие места.

