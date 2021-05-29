Леонид Рагозин, «Прогресс Агро»: «Профессия тракториста должна быть престижной»

«Прогресс Агро»

Гендиректор группы компаний «Прогресс Агро»* рассказал «Агроинвестору» о том, какие направления бизнеса являются для компании приоритетными, во что она планирует вкладывать средства, как привлекает на работу специалистов и почему считает нужным развивать безотходное производство.



— Расскажите, пожалуйста, что сейчас представляет собой бизнес «Прогресс Агро»?



- Наша компания многопрофильная, у нас 112 тыс. га земли, мы занимаемся растениеводством, животноводством, переработкой и хранением зерна, выпуском сахара, молока и мяса. В структуру группы компаний входит восемь ферм по производству товарного молока, мясоперерабатывающий комплекс, две свиноводческие мегафермы, зерновые элеваторы, научно-селекционный центр по кукурузе и подсолнечнику, завод по производству и обработке семян. Также мы развиваем свою сеть магазинов «Моя Станица», продукция под этой маркой также представлена почти во всех торговых сетях Краснодарского края. Гордость нашей компании и всего региона — конный завод «Восход», в прошлом году наша лошадь победила в самой престижной и дорогой в стране скачке на Приз «Фрагранта».



— Прошлый год, да и первый квартал этого, для большинства участников рынка стали непростыми из-за карантинных ограничений, увеличения затрат и роста себестоимости продукции. Как обстоят дела у вашей компании?



- В 2020-м, во-первых, сказалась пандемия, во-вторых — погодные условия почти для всех агрокультур были неблагоприятными. Но, несмотря на сложности, мы сохранили тренд на увеличение производства продукции растениеводства, смогли собрать более 264 тыс. т озимых зерновых, свыше 30 тыс. т кукурузы, примерно 30 тыс. т сои, 22 тыс. т подсолнечника. За счет внедрения новых технологий урожайность у нас была на 5-15% выше средней по региону.



В молочном животноводстве за год мы существенно нарастили удой — на 500 л на корову, это позволило нам вывести молочное производство на хорошие показатели прибыли и рентабельности. Наша компания единственная в крае производит молоко с бета-казеином А2, которое хорошо усваивается. Сейчас у нас в стаде более 30% коров дают это молоко.



Сахарный завод в прошлом году хоть и был недозагружен, но сработал почти без потерь. Стабильно отработали элеваторы: мы все зерно, которое собрали, пропустили через свои элеваторы. При этом оперативно шла отгрузка в порт Новороссийска, так что мы смогли сделать солидный оборот по нашим элеваторам.



— У вас много разных предприятий, большой объем производства различной продукции. Какое из направлений вашего бизнеса можно назвать ключевым?



- Растениеводство, потому что определяет работу других секторов. Если не вырастим сахарную свеклу, то не будет работать сахарный завод, не вырастим пшеницу — не будут работать мукомольное предприятие и пекарни, не вырастим кукурузу — не будет семеноводческого бизнеса. Растениеводство приносит нам самый высокий доход и объем продукции. Мы стабильно получаем довольно высокие урожаи, это фундамент компании на длительный период.



— Есть ли у вас планы по дальнейшей диверсификации бизнеса?



- Мы постоянно пробуем выращивать новые агрокультуры. В прошлом году начали выращивать рапс, увидели эффективность и в этом займем им более 1 тыс. га. Пробуем гречиху, хотя первый опыт был не очень удачным. Хотим, чтобы в наших магазинах была наша гречка. Кроме того, в этом году посадили восемь сортов сорго на 20 га. По отзывам, это эффективная агрокультура, которая идет и на корм скоту, и для производства масла. Если результат будет хорошим, то в следующем году расширим производство. Так что в растениеводстве мы не стоим на месте.



Вообще развитие новых продуктов — это постоянный процесс. Два-три года назад мы приняли программу выращивания бычков, в этом планируем поставить на откорм 750, в следующем — 1200, потом 2500. Наша цель — выращивать всех бычков, которые рождаются, и отправлять их на наш мясокомбинат. Мы уже научились делать стейки, которые покупает ряд ресторанов в Сочи. Наш мясокомбинат «Южный» за последние два года проделал колоссальную работу. Если раньше он продавал только полутуши, то сейчас выпускает около 600 SKU — колбасную продукцию, полуфабрикаты, которые пользуются хорошим спросом.



— Развивать бизнес в других регионах не планируете?



- Сейчас работаем в восьми районах Краснодарского края, также у нас есть представительство в Волгоградской области. В прошлом году мы там получили хорошую урожайность пшеницы — свыше 48 ц/га, что для региона является довольно высоким показателем.







— Из-за девальвации рубля существенно подорожали зарубежные семена, СЗР и др. Насколько ваш бизнес зависит от импортных средств производства? Стараетесь как-то снизить этот уровень?



- Действительно, зависимость по семенам сахарной свеклы почти 100%. Для ее снижения мы работаем с компанией «Щелково Агрохим» - начали покупать их семена сахарной свеклы, тем более что они субсидируются государством. В этом году засеяли ими около 1 тыс. га. Также берем у этой компании средства защиты растений, причем у нас действует договор: если на полях пшеницы, которые мы обрабатываем их препаратами, возникнет фузариоз, «Щелково Агрохим» обязуется выкупить у нас это зерно по рыночной цене, поскольку это их зона ответственности. Мы постоянно отрабатывает технологии для импортозамещения, пробуем работать с российской продукцией, чтобы убедиться, что она не уступает импортной, что наши производители накапливают опыт, чтобы в случае чего полностью отказаться от зарубежных препаратов. Хотя, конечно, ставить цель полного отказа от импортной продукции, наверное, неправильно: мы должны работать в системе, которая позволяет на конкурентной основе покупать лучшее.



— Знаю, что для снижения зависимости от импортных семян вы и самостоятельно занимаетесь семеноводством. Расскажите об этом проекте.



- Семеноводство — важный элемент нашего бизнеса. Наши семена кукурузы «Ладожские» давно известны, каждый год мы получаем два-три новых гибрида, в сезоне-2020/21 мы продали около 5 тыс. т семян кукурузы — примерно 6% всего российского рынка. Недавно мы запустили молекулярную лабораторию и селекционный центр, где начали работать над селекцией подсолнечника и в этом году отправили первые семена на испытания. В развитие семеноводства и селекции за последний год инвестировали около 200 млн руб. Работаем совместно с научными институтами Краснодарского края, в частности у нас лицензионный договор с КНИИСХ им. Лукьяненко по выращиванию семян пшеницы и ячменя для себя и частичной реализации. Также по договору с компанией «СОКО» мы выращиваем семена сои — обеспечиваем себя и продаем. Производство семян — очень интересное направление, это будущее компании. Мы обладаем высоким потенциалом по использованию земли, у нас довольно серьезный опыт и в перспективе мы видим себя семеноводческим центром по разным агрокультурам.



— После ограничения передвижения между странами из-за коронавируса многие компании агросектора столкнулись с проблемой нехватки рабочих-мигрантов. Вас коснулась эта проблема? Как в целом у вас обстоят дела с кадрами — насколько для компании актуальна проблема нехватки специалистов?



- Штат компании насчитывает свыше 5 тыс. человек. Наш главный и большой потенциал — это кадры. Поскольку мы не нанимаем специалистов из ближнего зарубежья, проблем в пандемию у нас не было. Мы сами готовим специалистов: ежегодно берем на стажировку 40-50 студентов, платим им в этот период 25 тыс. руб. в месяц и компенсируем проживание для иногородних. Около половины после стажировки остаются у нас. Причем студенты последних курсов иногда работают оперативнее, чем наши сотрудники, поскольку они знают современную технику, и при этом быстро перенимают знания. Кроме того, мы направляем значительные средства на переподготовку наших специалистов, ежегодно на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки по развитию управленческих компетенций обучается около 600 человек, мы видим отдачу и результат этой работы. В целом у нас нет дефицита кадров, средняя зарплата больше, чем по региону. В этом году совет директоров поставил цель, поднять зарплату на 10% выше, чем в среднем в крае.



Единственная трудность, которую мы испытывает, несмотря на все усилия, — нехватка трактористов-механизаторов. Хотя в нашем районе есть ПТУ, над которым мы шефствуем, передаем технику, берем ребят на стажировку, трудоустраиваем. Но людей этой специальности все равно не хватает. Чтобы решить вопрос, в этом году мы начали реализацию жилищной программы, направим на нее 30 млн руб.: будем помогать брать сельскую ипотеку — вносить первый взнос и компенсировать 50% платежей. Это поможет нам на 10 лет привлечь и сохранить специалистов, которые будут участвовать в этой программе. Рассчитываем таким образом закрепить основные профессии.



— Вы сказали, что после стажировки работать у вас остается около половины студентов, почему не 70%, не 100%? На ваш взгляд, в целом почему молодежь не горит желанием работать в сельском хозяйстве?



- Отчасти, наверное, это проблема нашей системы. Редко по телевизору увидишь, как на самом высоком уровне награждают комбайнеров или агрономов, а если их и наградили, то не покажут. Ключевой момент — недооценка сельскохозяйственных профессий. На всех уровнях власти должно быть понимание, что есть профессии, например, шахтер, металлург, строитель, агроном, комбайнер, которые вносят огромный вклад в устойчивость государства, потому что каждый создает своим трудом тот продукт, без которого невозможно жить. Да, наверное, наступает момент, когда без спорта и кино люди тоже не могут, но эти профессии самые важные. Мы все — руководители, политики — должны это осмыслить и переосмыслить, нужно не разово, а системно показывать в СМИ достижения сельского хозяйства, рассказывать о жизни на селе. И конечно, при этом на местах нужно создавать необходимые условия, чтобы школы в селе не уступали московским. Профессия тракториста должна быть престижной, сделать это — в силах государства и бизнеса.



— Насколько активно ваша компания инвестирует в новые технологии, что именно у вас в приоритете?



- Наши агрономы активно развивают новые технологии, например, мы внедрили дифференцированное внесение удобрений, что позволило нам выровнять плодородие почв. На основе спутникового мониторинга мы составили карты полей и теперь на каждый квадратный метр задаем внесение определенного количества удобрений. Это способствует достижению хороших показателей урожайности. Мы заключили договор с компанией «Еврохим», которая готовит нам сложные удобрения, это творческая работа, которая, кроме прочего, позволила нам сократить количество проходов по пашне и снизить уплотнение почвы.



Также мы применяем многофункциональную технику, которая за один проход делает несколько операций — рыхление, мульчирование и др. — что позволяет снизить трудозатраты и сохранить влагу в почве. Кроме того, мы продолжаем внедрять автоматизированную систему управления растениеводством, в которую заносится карта полей, состав почв, необходимые операции. Это позволяет накопить базу данных и применять оперативные решения, позволяющие увеличивать урожай.



В молочном животноводстве мы продолжаем проводить генотипирование коров, работаем с сексированным семенем, применяем трансплантацию эмбрионов. За пять лет мы получили 1 тыс. телок «из пробирки». Мы отбираем эмбрионы у высокопроизводительных коров, которые дают до 18 т молока в год, и подсаживаем их менее удойным, и в результате получаем телку с продуктивностью 17-19 т в год. Это позволило нам улучшить стадо. От этих телок мы уже получили новое поголовье.







— Изначально бизнес вашей компании строился на принципах Кайдзен, есть ли у вас какие-то новшества с точки зрения бережливого производства?



- В последние два года мы проводим эксперимент, цель которого — производить продукцию из того, что раньше вывозилось на свалку, поскольку забота об экологии — важнейший вопрос. Наши предприятия, например, семенной завод, в прошлом году платил только за утилизацию бытовых отходов, все остальное мы переработали и продали. Например, мы пробуем добавлять кукурузные отходы в свекловичный жом при производстве кормов для скота. Аналогично с зерновыми отходами элеваторов — мы можем направить их на выпуск гранулированных кормов для бычков. Может, не все пока получается, но мы увидели, что можем не только снизить количество отходов, но и заработать на них.



— Насколько «Прогресс Агро» привлекает развитие экспортного направления?



- Мы активно продвигаем свою продукцию за рубеж. В этом году мы смогли расширить рынки сбыта, в частности отгрузили первые партии муки, жома и ряд других продуктов в страны Африки и юга Европы. Конечно, вывозим и пшеницу, но наша стратегическая цель — в течение трех-четырех лет научиться поставлять на внешние рынки не сырье, а продукцию более высоких переделов. Мы сейчас проектируем мукомольное производство мощностью 300 т муки в сутки. Реализация проекта позволит нам перерабатывать более 60% всей нашей товарной пшеницы. Инвестиции составят около 1 млрд руб.



— Какие у вас еще планы по инвестициям в этом году и на более долгосрочную перспективу?



- Поскольку мы производим в среднем 180 т молока в сутки, мы видим необходимость заниматься собственной переработкой. Планируем построить завод мощностью 100 т в сутки, кроме молока, кефира и йогуртов также будем производить сыры, масло, творог. Сегодня мы уже выпускаем полный ассортимент натуральной молочной продукции «Моя Станица» по принципу от поля до прилавка. Но это небольшой передел, сейчас мы получаем опыт, и позиционируем себя на рынке, как производитель качественной молочной продукции.



Планируем увеличивать глубину переработки на мясокомбинате, в этом году рассматриваем инвестиции в него до 300 млн руб. Продолжаем модернизацию молочных ферм, которую полностью закончим в 2022 году, все наши фермы будут соответствовать мировым стандартам. Также направим около 700 млн руб. в закупку более производительной сельхозтехники. В целом в этом году инвестиции по всем направлениям составят около 2 млрд руб.



— Какой вы видите компанию через 5-10 лет?



- Мы компания, которая полностью перерабатывает все сырье, которое производит, и продает продукцию только с добавленной стоимость. Мы продаем не зерно и сырое молоко, а муку и изделия из нее, сыры, детские смеси, масло. Мы продаем не свиней в живом весе, а качественную мясную кулинарию и готовую продукцию. Мы продаем семена кукурузы и занимаем более 20% рынка, также реализуем семена подсолнечника и с ними занимает 5-8% рынка. Выращиваем на продажу семена сои, пшеницы, ячменя. В животноводстве получает более 15 т молока с содержанием бета-казеина А2 на корову в год и являемся региональным центром, поставляющим по всей стране высокопродуктивных нетелей с паспортами, включающими более 400 показателей. У нас своя торговая сеть, сейчас она небольшая, но будет до 300 магазинов: свою продукцию мы должны продавать сами. В компании работают люди, которые получают достойную заработную плату и обеспечены жильем. Наш приоритет — обеспечение качественными продуктами питания потребителей внутри страны. Тот опыт, который мы накопили, позволяет уверенно смотреть в будущее и говорить, что мы на верном пути, и перенесем различные испытания, связанные с пандемией или изменениями на мировом рынке.



*Компания была основана Олегом Дерипаской, прежнее название — «Кубань». Несколько лет назад он вышел из владения бизнесом.

