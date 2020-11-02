Маржа в початках. Кто сможет заработать на продажах кукурузы

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Несмотря на рост посевных площадей в России, валовой сбор кукурузы в этом году может сократиться до 13,3-13,9 млн т. В то же время неурожай в мире и растущий спрос со стороны основных импортеров, а также российских переработчиков поддержат закупочные цены на нее на внутреннем рынке. За счет этого рентабельность кукурузы в 2020/21 сельхозгоду в некоторых хозяйствах будет выше, чем в предыдущем сезоне



Урожай кукурузы в 2019 году, по данным Росстата, составил 14,3 млн т. В 2020-м объемы производства могут снизиться. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в начале октября оценивал возможный валовой сбор на уровне 13,3-13,6 млн т в весе после доработки. «Существенное сокращение производства, примерно на 25%, ожидается на юге страны. Причиной тому является засуха и жара в летний период, — поясняет руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов. — В Центральном регионе урожайность тоже уменьшится в сравнении с рекордными показателями прошлого года, однако, ввиду увеличения посевов производство кукурузы в ЦФО, вероятно, окажется выше прошлогоднего на 5-10%». Общая площадь этой агрокультуры в текущем году предварительно оценивается почти в 2,9 млн га, что является третьим по величине показателем за всю историю страны. В прошлом году кукурузой было занято около 2,6 млн га.