На развитие селекции и семеноводства кукурузы будет направлено более 9 млрд рублей

Сейчас площади под кукурузой почти поровну засеяны отечественными и иностранными семенами Pixabay

Минсельхоз предлагает увеличить производство семян кукурузы внутри страны, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить продовольственную безопасность России. Для этого ведомство подготовило подпрограмму «Развитие селекции и семеноводства кукурузы в Российской Федерации», стоимостью более 9,5 млрд руб. до 2025 года. Половину средств предполагается направить из федерального бюджета, половину — из внебюджетных источников. Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого роста объемов промышленного производства и реализации высококачественных семян конкурентоспособных сортов и гибридов кукурузы, она будет работать по принципам государственно-частного партнерства (ГЧП), говорится в проекте постановления Минсельхоза.



В пояснительной записке к документу отмечается, что потребуется создать не менее 30 новых конкурентоспособных гибридов кукурузы отечественной селекции, использовать семена новых гибридов будут не менее чем в 25% хозяйств. Созданные в рамках программы сорта и гибриды кукурузы будут использоваться на площади 400-450 тыс. га. Кроме того, предприятия по селекции и семеноводству кукурузы планируется оснастить инновационным оборудованием, а также разработать не менее четырех новых технологий для селекции и семеноводства. Минсельхоз ожидает, что благодаря этим мерам в 2025 году прогнозируемый объем валового сбора кукурузы составит не менее 10-12 млн т.



Зависимость России от импорта сейчас довольно высокая, хотя и не критичная, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он также обращает внимание на то, что практически вся кукуруза гибридная. «Программ развития может быть много, но стоит разделить селекцию и семеноводство. Первое — это генетика и высокая наука, второе — это бизнес, основанный на работе селекционеров. Смешивая эти понятия, можно получить только поддержку бизнеса, который должен сам конкурировать на рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Игорь Лобач, президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Много или мало 9,5 млрд руб. на развитие селекции и семеноводства кукурузы — судить сложно, потому что эти понятия относительные. Крупные иностранные компании тратят на селекцию 10% от своих оборотных средств. Если судить с этой точки зрения, то 9,5 млрд руб. — это мало.

Создание 30 новых гибридов к 2025 году вызывает вопросы — это слишком малый срок. Так, по словам Корбута, на создание одного гибрида обычно требуется минимум семь-восемь лет. По оценкам президента Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игоря Лобача, на это нужно пять-семь лет. Или же, как допускают оба эксперта, подпрограмма может разрабатываться под финансирование уже почти полностью готовых гибридов или создаваемых не с нуля, которые пока не вышли на государственную регистрацию.



Сейчас в общем объеме высеянных семян на отечественную селекцию приходится не более 37%, что является низким показателем. По данным ФТС (с учетом стран ЕАЭС), в 2017 году Россия ввезла семян кукурузы для посева на сумму 10,5 млрд руб., в 2018-м — на 9,6 млрд руб., в 2019-м — на 6,7 млрд руб., в 2020-м — на ‎9,3 млрд руб.

На протяжении последних пяти-шести лет российские семена кукурузы используются примерно на половине посевных площадей. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, обеспеченность семенами кукурузы должна составлять не менее 75%, что равняется примерно 61 тыс. т в год, подсчитывает Лобач. Сейчас в России производится около 55 тыс. т семян отечественной селекции, и нарастить их выпуск несложно, так как заводы загружены только на 40-60%, говорит он. По его словам, из этих 55 тыс. т порядка 40 тыс. т не уступают импортным по всем характеристикам. «Что касается селекции и генетики: со стороны тех, кто семена продает и покупает, очень много лукавства. По генетическим показателям наши гибриды почти не уступают иностранным. Просто их нужно сравнивать в равных условиях и желательно в зашифрованном виде», — прокомментировал «Агроинвестору» Лобач.



Основная проблема подпрограммы — использование принципов ГЧП, продолжает он. Частная селекционно-семеноводческая компания вряд ли захочет привлекать к работе своего конкурента — НИИ — и делиться с ним своей генетической базой. Кроме того, впуская в свою организацию представителя государства, придется работать по его правилам и, например, проводить закупки по конкурсам в соответствии с Федеральным законодательством. Кроме того, механизма выхода из ГЧП нет. Подобная ситуация с ГЧП была и с подпрограммой по масличным, говорит Лобач: сначала принять участие в программе хотели четыре частные компании, сейчас — только одна. Кроме того, он считает, что в рамках подпрограммы могут работать только те селекционные центры, которые работают на рынке не менее трех лет, имеют не менее трех зарегистрированных гибридов и производить не менее 1 тыс. т готовых семян.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Нам нужны не просто гибриды, а конкурентоспособные гибриды, востребованные бизнесом. Они должны соответствовать потребностям производителей (быть устойчивыми к различным болезням и определенным климатическим условиям), переработчиков, животноводов.

Селекция и семеноводство кукурузы — достаточно сложное направление, в том числе из-за большого срока создания гибридов, подготовки квалифицированных кадров, высоких затрат на организацию процесса, считает директор по стратегии развития направления «Семеноводство» «Прогресс Агро» (группа компаний основана Олегом Дерипаской, прежнее название — «Кубань») Надежда Николаенко. По ее словам, важнейшим аспектом в деле селекции и семеноводства является организация учебного процесса на факультетах селекции и семеноводства в учебных заведениях, а затем подготовка научных кадров, способных работать как с использованием классических методов селекции, так и свободно оперирующих современными технологиями. Последние призваны помогать ускоренному созданию гибридов с заданными характеристиками, так как сельхозпроизводители будут использовать гибриды в своих конкретных условиях. В части ускоренного создания новых гибридов крайне необходимо использовать селекционные питомники в южном полушарии и новейшие разработки, в том числе биотехнологические, рассказывает Николаенко. Так, организация постоянного использования зимних питомников на государственном уровне, как и системы экологического сортоиспытания для селекционных компаний на территории России, способна предоставить дополнительные возможности российским селекционерам, помогая им как в сокращении сроков создания гибридов, так и в оценке пригодности созданных гибридов для каждого отдельного региона страны, говорит она.



Кроме того, Николаенко предлагает рассмотреть возможность компенсации (частичной или полной) стоимости испытаний новых гибридов в системе ГСИ только российским селекционным компаниям, не имеющим в структуре иностранного капитала, так как в новом законе о семеноводстве, который прошел первое чтение в Госдуме, предлагается проведение испытаний на платной основе. Также, по ее мнению, нужно ввести квоты на ввоз семян иностранной селекции в зависимости от обеспеченности страны семенами собственного производства российской селекции с учетом исполнения требований Доктрины продовольственной безопасности.



Кроме того, стимулирующим фактором для селекционно-семеноводческих компаний должны стать субсидии в размере до 50% от понесенных затрат на организацию отделов селекции и ведение их деятельности. Субсидии также должны предоставляться аграриям, использующим для посева семена отечественной селекции, считает Николаенко. Необходимо предоставление государственной поддержки в виде компенсации части затрат, понесенных на строительство и модернизацию семенных заводов российскими компаниями на территории страны (не имеющими в структуре предприятия иностранной поддержки/капитала) ввиду высокой стоимости современных комплексов по подготовке семян, использующих преимущественно иностранное оборудование для калибровки.



Сегодня на российском рынке представлена значительная доля семян иностранной селекции высокотехнологичных компаний, мы видим все более ускоряющиеся темпы локализации производства всех зарубежных игроков, оперирующих в стране, обращает внимание Николаенко. Однако экспансия иностранных семенных компаний на наш рынок семян должна выполняться по определенным правилам, в первую очередь отвечающим интересам России. Локализация должна сопровождаться строительством селекционных станций полного цикла, при этом доля российского участия должна составлять не менее 51%, считает Николаенко. «Сейчас нет ни одной подобной станции. В случае отсутствия таких селекционных станций возможно регулирование на государственном уровне доли присутствия компании на рынке России путем квотирования ввоза семян родительских форм и готовых семян. Страна должна определить четкие критерии для локализации», — заключила она.

