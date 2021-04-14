Поправки в закон о семеноводстве приняты в первом чтении

От качества семян во многом зависит продовольственная безопасность государства Pixabay

Государственная дума приняла в первом чтении новую редакцию закона «О семеноводстве», внесенную правительством, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Законопроект направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в России, говорится в пояснительной записке. Документом предусмотрены обязательные требования при обороте семян, в том числе — к их использованию, хранению, производству и качеству. Разработкой законопроекта занимался Минсельхоз и в конце 2020 года внес его в правительство.



Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале говорил, что от качества семян во многом зависит урожай, продовольственная безопасность государства, экологическое благополучие граждан и экономическая стабильность сельхозпредприятий, сообщала пресс-служба правительства. Мишустин считает, что законопроект создаст условия для эффективного развития рынка семян в России, размер которого оценивается примерно в 10 млн т.



Для снижения рисков появления на рынке фальсифицированной и некондиционной продукции создается федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Через этот цифровой ресурс можно будет проверить, где был выращен посевной материал, и на какой урожай можно рассчитывать. В итоге в открытом доступе появится единая и полная информационная база семян, произведенных для продажи или посева, рассказывал Мишустин.



Чтобы помочь аграриям ориентироваться в новых сортах, необходимо уточнить порядок их включения в Государственный реестр селекционных достижений. Для этого каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики. Кроме того, впервые предусмотрено создание перечня растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Законопроект также содержит положения, запрещающие посев (посадку) семян, полученных с применением методов генной инженерии.



В апреле прошлого года президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач совместно с представителями шести отраслевых союзов и ассоциаций выработали 36 замечаний по новому документу, четыре из которых были принципиальными. В результате в феврале нынешнего года основные спорные моменты удалось решить, рассказывал он «Агроинвестору». Первый вопрос — это лицензирование селекционно-семеноводческой деятельности. Второй— введение генетических паспортов. Третьим важным вопросом в обсуждении законопроекта стала проверка всех партий семян на наличие ГМО за счет производителя. Лобач считает, что определение сортовых и посевных показателей должно проводиться за счет средств федерального бюджета. Четвертым вопросом стала проверка процесса выращивания, подготовки и хранения семян и задействованных при этом средств производства. «В последнем варианте законопроекта, одобренном правительством, проверке подлежат только обязательные требования, к которым относятся только сортовые и посевные качества», — отмечал Лобач.



25 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратила внимание на серьезную зависимость России от импортных семян. Она отмечала, что законопроект о развитии семеноводства в России стал долгожданным, но его недостаточно для решения проблемы. «У нас, казалось бы, все есть: приняты документы стратегического назначения, в том числе стратегия продовольственной безопасности, но, к сожалению, по ряду направлений развития семеноводства она принята с очень скромными целевыми показателями, и пока еще активной практической работы мы не видим», — говорила Матвиенко.



В середине февраля Минобрнауки заявило о создании в России восьми селекционных центров, сообщала пресс-служба ведомства. Они будут открыты по приоритетным направлениям: птицеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство, лубяные культуры, виноградарство и питомниководство, картофель, кукуруза, пчеловодство. Ведущие российские научные аграрные центры должны обеспечить сельхозпроизводителей отечественным селекционно-генетическим материалом для достижения показателей продовольственной независимости России. Для этого Минобрнауки запланировало комплекс мер, в том числе обновление парка сельскохозяйственной техники научных учреждений и предоставление грантов на развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в 2021—2024 годах на общую сумму около 3,7 млрд руб.

