Remington Seed будет производить семена в Воронежской области

Локализация производства семян — актуальная задача для России Pixabay

Компания «Долина семян», принадлежащая американской Remington Seeds, планирует реализовать в Воронежской области проект создания высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян, в частности, кукурузы и подсолнечника, сообщила пресс-служба регионального правительства. На реализацию проекта может быть потрачено от 750 млн руб. до 1,1 млрд руб., сказал гендиректор «Долины семян» Андрей Дьяков на встрече с исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Виталием Шабалатовым. По информации «Коммерсанта», у Remington Seeds уже есть аналогичные активы в Ставропольском крае и в Белгородской области.



Сейчас «Долина семян ведет переговоры о покупке сельхозпредприятия в Воронежской области, на базе которого будет реализовываться проект. Кроме того, компания планирует приобрести 1,6 тыс. га земли, оборудованной системой орошения, под выращивание семенной базы. Дьяков попросил региональные власти оказать содействие в решении административных вопросов, а также дать консультацию для получения ряда разрешений. Шабалатов поручил департаменту экономического развития области совместно с инвестором разработать дорожную карту реализации проекта.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что проекты в семеноводстве крайне важны вследствие очень высокой доли импорта семян по целому ряду агрокультур. «По данным ВШЭ, доля импорта семян кукурузы выросла с 37% в 2009 году до 62% в 2018 году, подсолнечника — с 53% до 73%. Таким образом, проект «Долины семян» направлен на импортозамещение в основных агрокультурах (для примера, доля импорта семян пшеницы оценивается не выше 2%)», — прокомментировал он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что доля импорта семян кукурузы в нашей стране высокая и достигает почти 50%, импорт семян подсолнечника составляет порядка 30%.



Эксперт считает, что развитие семеноводства в России — необходимое направление. «Сложности у проекта могут быть только технические. Обычно в эту отрасль идут компании, у которых есть собственные площадки по выращиванию гибридов в России», — прокомментировал он. Рылько также отметил, что производство семян — это растущая отрасль, которой необходимы инвестиции.



По словам начальника Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарьи Снитко, локализация производства семян — это очень актуальная задача для России, «с нашими 80 млн га обрабатываемых земель». Эксперт уточнила «Агроинвестору», что многие компании сейчас ведут эту работу, поскольку спрос на семена на рынке стабильно растет и повышаются требования заказчиков к качеству. «Ставропольский край, Белгородская и Воронежская области, безусловно, перспективные с точки зрения подобных проектов локации, поскольку находятся в окружении регионов, производящих самые ходовые агрокультуры — зерно и масличные, — говорит Снитко. — По нашим оценкам, в будущем глубина локализации в семеноводстве будет увеличиваться — от простых по технологическому содержанию проектов инвесторы перейдут к более сложным проектам, например, производству специально разработанных под наши природные условия гибридов и сортов».



Никитокин добавил, что основные факторы при реализации подобных проектов — это способность конкурировать с крупными транснациональными компаниями-поставщиками семян, что для Remington Seeds, по его мнению, не должно быть существенной трудностью. «Также важно благоприятное релевантное регулирование. Нужно учитывать районированность семян, так как во многих субъектах России субсидии зависят от использования районированных семян, а также надеяться, что не будет какого-либо законодательного ограничения, если какие-то российские компании инвестируют в рамках Федеральной научно-технической программы в части селекции семян кукурузы и подсолнечника», — рассуждает он.

