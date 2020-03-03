Конец ручного управления. Какие цифровые технологии внедряются на животноводческих предприятиях

Цифровизация в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве — это неизбежное влияние новых технологий на все сферы человеческой жизни, считает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» консалтинговой группы компаний SRG Татьяна Козлова. По ее мнению, в первую очередь технологии «индустрии 4.0» (четвертой промышленной революции) будут наиболее применимы в больших хозяйствах, поскольку они требуют серьезных миллиардных инвестиций, которые по карману только крупным интегрированным структурам.



Требование времени

Будущее российского животноводства видится в развитии интеллектуальных цифровых систем управления производством, гармонизации взаимодействия всех элементов и связей в сложной биотехнической системе «человек — машина — животное», рассказывает заведующий отделом механизации и автоматизации процессов в животноводстве Федерального научного агроинженерного центра Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ФНАЦ ВИМ) профессор Владимир Кирсанов. На основе развивающейся в отрасли машиноцентрической модели должна усиливаться роль «машинного» фактора, полнее и точнее обслуживающего животное. «В перспективе фермы будут представлять собой автономно работающие роботизированные предприятия, где человек освобожден от рутины ручного труда, необходимости вставать в пять утра и идти доить коров, убирать навоз и выполнять другие рутинные и малопривлекательные операции, — размышляет ученый. — Он должен заниматься интеллектуальной работой, корректировать управляющие алгоритмы производственных процессов, получать информацию о состоянии животных, их местонахождении в любой момент времени, знать о возникающих неполадках в основных функциональных подсистемах: доении, кормлении, обеспечении микроклимата и др.».



Современный мир активно развивается, внедрение цифровых технологий — это очередной этап научно-технической революции, соглашается заместитель гендиректора УК «Дамате» (Пензенская область) по экономике и финансам Станислав Варич. Предыдущие этапы, например индустриальная революция, изобретение конвейерного выпуска продукции, имели огромные последствия и изменили сами принципы производства во всем мире. «Конечно, можно шаблонно говорить, что внедрение цифровых решений позволяет повысить производительность, оптимизировать расходы, снизить влияние человеческого фактора, улучшить показатели работы, гарантировать безопасность производства и высокое качество продукции, — перечисляет топ-менеджер. — Но также важно понимать, что если компания не будет активно трансформироваться вслед за изменяющимися требованиями потребителя, внешней и конкурентной средами, то через несколько лет она может просто уйти с рынка».



Цифровизация российского животноводства идет довольно активно, утверждает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. Особенно это заметно в развитых компаниях. В растениеводстве сбор и хранение продукции проще стандартизировать, и разработка цифровых продуктов в данном случае может быть более простым делом. «Но в производстве животноводческой продукции мы имеем дело с весомыми достижениями науки — когда на кону биологическая безопасность, приходится выстраивать сложные и точные системы», — говорит он. В качестве успешного примера внедрения цифровых технологий на мясных производствах Мамиконян называет роботизированную систему убоя скота «Мираторга» и крупнейшую в мире полностью автоматизированную систему производства сухих колбас «Черкизово».



Современные технологии стали нормой для большинства крупных и средних предприятий и в молочной, и в мясной отрасли, подтверждает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Но пока что применение «цифры» в животноводстве нельзя назвать всеобъемлющим. Компании, внедряющие такие решения полномасштабно, а не на уровне таблиц Excel, относятся, как правило, к лидерам рынка, но это не значит, что малые хозяйства и простые фермеры не используют цифровые технологии, отмечает он. Острая конкуренция в производстве скота и птицы, в мясопереработке, которая характерна для отрасли все последние годы, вынуждает всех участников рынка искать возможности снижения себестоимости за счет автоматизации принятия управленческих решений, эффективного управления закупками, продажами, складскими запасами и оптимизации издержек производства. Поэтому в данном секторе цифровые технологии, помогающие решить все перечисленные задачи, весьма востребованы. «Хотя, конечно, еще есть немало предприятий, работающих по старинке, — признает эксперт. — Конечно, со временем они покинут рынок, уступив место современным комплексам».



Эффективность цифровизации животноводства заключается в первую очередь в создании опытных цифровых предприятий в животноводстве (умная молочная ферма, свиноферма-автомат и др.) на основе интеллектуальных автоматизированных и роботизированных биомашинных комплексов нового поколения, говорит Кирсанов. По его подсчетам, использование данных технологий повсеместно приведет к снижению уровня импортозависимости отрасли на 35-40%, повышению качества и количества производимой продукции на 25-30%, росту производительности труда в основных подотраслях животноводства в 1,5-2 раза, а также будет способствовать сохранению здоровья и продуктивного долголетия животных. В свою очередь, централизованные и локальные интеллектуальные системы для управления этими биомашинными комплексами и подсистемами в животноводстве (микроклимат, доение, кормление, утилизация отходов, зооветеринарное обслуживание животных и др.) обеспечат гармонизацию взаимодействия биологических, технологических и машинных объектов, эффективный менеджмент, сокращение издержек производства на 35-40% и увеличение продуктивности животных на 15-20%.



«Цифра» в молоке

Молочная отрасль одной из первых среди других животноводческих секторов стала использовать интеллектуализированные системы управления производством, включающие системы радиочастотной идентификации животных, компьютерные системы управления процессами доения, кормления, обеспечения микроклимата, навозоудаления, доильных роботов и прочие решения, отмечает заведующий лабораторией автоматизированных систем доения ФНАЦ ВИМ Дмитрий Павкин.







К объектам цифровизации в молочном животноводстве страны пока можно отнести только крупные молочные комплексы с поголовьем более 800 коров, которые составляют около 4,3% от общего числа ферм, но при этом на них приходится более 30% производимого в России молока. Эти предприятия используют в основном импортное доильное оборудование, оснащенное цифровыми системами сбора и обработки информации об индивидуальных надоях животных, состоянии здоровья вымени коров, половой охоте и других зооветеринарных признаках. Также в хозяйствах часто внедрены системы автоматизированного нормированного группового кормления животных на базе самоходных кормомиксеров, в отдельных случаях используются роботизированные системы раздачи и пододвигания кормов на кормовом столе, интегрированные в общую систему управления фермой. На российских молочных комплексах уже работает около 500 доильных роботов таких производителей, как Lely, DeLaval, GEA. «Планируется создание и полностью роботизированных молочных ферм», — известно Павкину.



Тем не менее цифровые технологии становятся более востребованными. По мнению гендиректора УК «Русмолко» (Пензенская область) Суманты Де, прежде всего актуальны решения, обеспечивающие автоматизацию основных производственных процессов, позволяющие отслеживать и контролировать производственные показатели: надой на голову, параметры доения, воспроизводства стада и здоровья, поедаемость кормов. Все это дает возможность оперативно принимать управленческие решения, добавляет он.



Цифровые решения для животноводства представляют собой информационные системы и технические средства, позволяющие грамотно распределять ресурсы и вести точный контроль всех производственных процессов на ферме, комментирует менеджер категории продуктов «Системы управления фермой» DeLaval Сергей Волков. Одним из самых главных элементов цифрового животноводства, по его словам, является идентификация. «Это базис, от которого отталкиваются все производственные процессы, такие как доение, осеменение, сортировка и т. д. , — акцентирует внимание он. — Все индустриальные фермы России уже используют системы идентификации различных производителей».



Важным этапом является внедрение счетчиков молока с возможностью измерения крови и электропроводности. Контроль данных показателей помогает выявлять животных с маститом на ранней стадии, что, в свою очередь, позволяет не терять товарное молоко. Значимым элементом является система измерения активности. У нее есть как сторонники, использующие датчики активности не только на дойных коровах, но и на телках, так и противники, которые в своей работе используют схемы синхронизации. «Однако надо понимать, что данная система работает не только как способ выявления охоты у животных, но и информирует нас о животных с пониженной активностью, требующих дополнительного внимания со стороны специалистов фермы», — отмечает Волков. Все большей популярностью на рынке пользуется автоматическая система определения упитанности. Анализируя полученную таким образом информацию, можно улучшить показатели воспроизводства и кормления. Востребованным элементом является инструмент, позволяющий контролировать в молоке такие показатели, как прогестерон, LDH, BHB и мочевину. И, конечно, средством обработки всех этих данных является программа управления стадом, которая объединяет в себе данные со всех датчиков и узлов и помогает принимать правильные решения с правильным животным в нужный момент, завершает Волков.



Многие предприятия внедряют технологии поэтапно, получая возможность оценить пользу от каждого конкретного инструмента. Так, в «Русмолко» с 2016 года активно используется система мониторинга активности и руминации (длительность жевания жвачки) коров SCR. Система представлена специальными ошейниками, которые присваиваются каждой корове для накопления индивидуальной информации. Система отслеживает два важных показателя: руминацию (количество жевательных повторов) и активность (количество движений) животных. Резкое изменение руминации обычно свидетельствует о возникновении заболевания, которое идентифицируется на ранней стадии, что позволяет ветеринарной службе своевременно обеспечить надлежащее лечение коровы и минимизировать риски, связанные с потерями молока и выбытием животного из стада. Функция мониторинга активности используется преимущественно службой воспроизводства стада, рассказывает Суманта Де. Она позволяет выявить отклонения в обычном режиме активности коровы и определить корову в половой охоте. Кроме того, система подскажет время, в которое осеменение будет наиболее плодотворным.



Сейчас «Русмолко» также активно внедряет технологию автоматического выпаивания телят, которая представлена кормовыми станциями для порционной выпойки молоком. «Первые 60 дней теленка критически важны в его жизни, — обращает внимание топ-менеджер. — Они определяют его последующее развитие, возраст первого осеменения животного, а также всю последующую лактацию». Работа станций контролируется программным обеспечением, которое регламентирует количество молока, выдаваемого конкретному индивидуальному теленку в зависимости от его возраста. Программное обеспечение фиксирует количество подходов и объем потребляемого теленком молока и выдает список тех телят, которые не выпили полагающийся им объем. Это помогает выявить заболевание на ранних сроках и обеспечить надлежащее своевременное лечение, что помогает снизить риски выбытия телят в группе до двух месяцев и увеличить привес.



Программное обеспечение также регламентирует схему отъема теленка и выстраивает требуемое количество подходов и объем выпиваемого молока в соответствии с утвержденной схемой. Правильное уменьшение количества молока до нуля стимулирует потребление грубых кормов и концентратов. Это способствует нормальному развитию рубца животного и положительно влияет на его жизнеспособность, а впоследствии и на репродуктивную способность, надои и продолжительность жизни коровы. Кроме того, станции снабжены специальными весами для мониторинга привеса живой массы в соответствии с требуемым привесом в данном возрасте. С использованием данной системы компания планирует улучшить сохранность телят возрастом до двух месяцев с 93% до 98%.



Экономия средств от реализации конкретного решения может быть значительной, отмечает Суманта Де. Но вопрос не столько в экономии, сколько в создаваемой этим решением добавленной стоимости для бизнеса. Эффект от таких решений может носить несоизмеримо больший мультипликативный характер. Так, при применении системы автоматического выпаивания увеличение сохранности телят с 93% до 98% дает формальный рост лишь в 5%, однако в структуре всех бизнес-затрат на выращивание одного теленка, его ветеринарное сопровождение, откорм и последующее создание им добавленной стоимости в виде конечного продукта — молока суммарный эффект может составлять 15-20% по самым консервативным оценкам», — утверждает топ-менеджер. А, например, система мониторинга активности и руминации позволила «Русмолко» улучшить результаты по воспроизводству: повысить процент плодотворного осеменения по стаду с 32% до 37%, а также снизить процент выбытия новотельных животных в первые 60 дней после отела с 7% до 3,5%.



Инновации, реализуемые в «Агросиле» (Татарстан) по направлению «животноводство», в основном касаются кормления, ветеринарии, генетики, улучшения комфорта содержания животных, цифровизации управления предприятием, делится гендиректор компании Светлана Барсукова. В 2019 году холдинг начал реализацию проекта «Искусственный интеллект на молочной ферме» (Dairy production analytic). Программа в режиме реального времени дает своевременный доступ к актуальным данным, позволяет проводить анализ и контроль ключевых показателей, своевременно получать уведомления об отклонениях и достоверные прогнозы. «Это особенно важно для нас в рамках развития новой концепции животноводства, где главное — переход от количественных показателей в качественные за счет концентрации поголовья и повышения продуктивности при одновременном снижении затрат», — отмечает топ-менеджер.



В прошлом году «Агросила» получила 62 тыс. т сырого молока при среднем надое на одну корову 5296 кг, что на 349 кг больше, чем в 2018-м. «Прежде всего это результат кропотливой работы сотрудников наших животноводческих предприятий общей численностью более 900 человек, но именно искусственный интеллект позволяет отладить производственные процессы с учетом экономии на кормах, ГСМ и времени на принятие решений, что стратегически важно для развития направления», — добавляет Барсукова.



Модернизация учхоза «Краснодарское» началась в 2012 году. Тогда на старое «железо» в доильном зале повесили современное оборудование, позволяющие идентифицировать животных по ушным биркам. «Это лучшее, что на тот момент из технологий в принципе существовало в России», — вспоминает директор предприятия Павел Носаленко. Потом зал был оснащен счетчиками-молокомерами, что позволило определять надой с каждого животного, смотреть электропроводность молока. В 2014 году был приобретен навигатор стада, появилась мини-лаборатория, которая без участия человека по молоку анализирует состояние здоровья коров и даже выдает ветеринару предварительный диагноз. Сейчас на ферме работает и система определения упитанности, помогающая установить, например, болеет ли, худеет ли животное. Сейчас обсуждается вопрос приобретения доильных роботов.



По мнению руководителя, об эффективности внедренных решений говорят показатели. Если до модернизации надой на фуражную голову составлял 6612 кг, то уже в 2013-м он вырос до 8533 кг, а по итогам 2019 года и вовсе достиг 12,5 тыс. кг. Заболеваемость маститом на ферме за восемь лет снизилась с 3% до 1%, а выход телят вырос с 75 до 84. «Причем задачи сократить персонал мы не ставили, просто теперь при том же штате меньше себестоимость и выше результативность», — доволен Носаленко.



В мясном секторе

В мясной отрасли цифровые технологии наиболее активно осваивают перерабатывающие предприятия. В первую очередь речь идет о роботизации операций на заводах и на складах готовой продукции, различных сенсорах и датчиках, в том числе IoT (Internet of Things, «интернет вещей»), big data и искусственном интеллекте, рассказывает Станислав Варич. Как утверждает топ-менеджер, «Дамате» — одна из немногих компаний на агрорынке, где цифровые технологии и искусственный интеллект уже стали частью производственного процесса. «Мы начали инвестировать в данное направление несколько лет назад, когда все эти термины еще не вошли в повседневный обиход, — говорит он. — Поэтому мы имеем определенные преимущества, а, например, роботизация для нас — уже наступившая реальность: мы роботизировали завод по переработке индейки и готовы двигаться дальше к „индустрии 4.0“, то есть взаимодействию между роботами».







Компания очень позитивно смотрит на проекты, связанные с big data и предиктивной аналитикой, как на самом производстве, так и в продажах и закупках. Большой потенциал, по мнению Варича, есть у уже используемых холдингом решений на базе машинного зрения. По этому направлению «Дамате» сотрудничает с компаний Connectome. AI, которая разработала и внедрила на предприятиях группы несколько интересных продуктов. В частности, на комплексе по производству индейки успешно функционирует система «Директива. Птичники», осуществляющая круглосуточный контроль выполнения сотрудниками регламентных процедур на птицеводческих площадках. Каждый корпус оснащен поворотными видеокамерами, поток данных обрабатывается нейросетью и программой, которая следит за временем посещения персоналом производственных объектов, оценивает действия сотрудников, период выполнения работы, траекторию движения и успешность обхода.



Сейчас «Дамате» также реализует проект по внедрению бизнес-аналитической системы для блока выращивания индейки. Решение позволяет корректно обрабатывать накопленный массив данных. Например, информация о выполнении сотрудниками регламентного обслуживания птичников, полученная с помощью системы машинного зрения, анализируется и сравнивается с финансовыми показателями в учетной системе (сохранность, привес, конверсия корма). Результаты данного анализа позволяют оперативно, практически в ту же минуту, реагировать на нарушения в регламентном обслуживании, на изменения в климатическом режиме, режиме кормления, что в итоге позволяет минимизировать потери. «Так, например, мы увидели, что процент сохранности на площадках подращивания с системой „Директива. Птичники“ выше, чем на площадках без нее, на 1-1,5%, — сообщает Варич. — Фотоподтверждения и отчеты по статистике событий помогли нашему ситуационному центру выявить много интересных фактов: например, что специалисты могут выполнять необходимые операции в разы быстрее, чем это прописано в регламентах, или что иногда отдельные сотрудники кооперировались для выполнения операций, что недопустимо с точки зрения ветеринарных требований».



Успешным примером роботизации переработки является завод по производству сырокопченых колбас в Кашире, который был запущен одним из лидеров мясного рынка «Черкизово» в 2018 году. Инвестиции в проект составили около 7 млрд руб. На момент запуска предприятие с таким уровнем автоматизации было единственным не только в России, но и во всей Европе, отмечает представитель компании. Мощность завода позволяет выпускать до 30 тыс. т продукции в год. Главная его особенность — реализация на производстве подхода «индустрия 4.0», который позволяет сократить количество сотрудников за счет интеграции роботов с управляющими системами предприятия. Роботы здесь контролируют весь цикл производства колбасных изделий — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. Работоспособность системы поддерживают IT- специалисты и инженеры. Всего вместе с административным персоналом и рабочими на заводе трудится около 170 человек, при том что на нероботизированных предприятиях аналогичной мощности требуется участие 600-700 человек.



Цифровизация позволяет прежде всего оптимизировать и ускорять производственные, логистические и административные процессы, что в итоге ведет к экономии финансовых и человеческих ресурсов, отмечает представитель «Черкизова». Группа реализует собственную стратегию цифровой трансформации сроком до 2025 года. «Приоритетами для нас являются уже упомянутая роботизация, машинное зрение, анализ big data с помощью искусственного интеллекта», — уточняет он.



Внедряется «цифра» и на птицеводческих предприятиях «Черкизова». Так на одном из них была опробована онлайновая система учета индивидуальной производительности, которая анализирует качество работы конкретного сотрудника. Ее использование позволило перевести рабочих на оплату труда по индивидуальному результату, что в итоге увеличило производительность труда на 15%, а также снизило долю брака. В будущем планируется тиражировать систему на все предприятия группы.



Вопрос цены По словам Сергея Волкова из DeLaval, самым дешевым решением цифрового животноводства является система идентификации. Для ее внедрение необходимы только начальные инвестиции, при этом она практически не требует операционных расходов. К примеру, при надое 9 тыс. л в год ее доля в себестоимости молока составит лишь 0,1% за три года лактации, утверждает он. Автоматическая система упитанности на аналогичный надой обойдется компании в 0,3% от себестоимости молока в год, при этом экономический эффект от ее использования, как показывает практика российских ферм, может достичь €75 на голову ежегодно.

Стоимость систем активности варьируется от поставщика к поставщику, на рынке можно найти предложения от €80 до €150 за датчик. Сроки его службы колеблются от 2 до 10 лет. Счетчик молока в зависимости от конфигурации доильных залов обойдется в €1,1-1,3 тыс. Что касается программ управления стадом, то они, как правило, поставляются производителями оборудования как единое целое с доильным оборудованием и отдельно практически не продаются, уточняет Волков.

Стоимость решений, которые использует в своей работе «Дамате», колеблется от сотен тысяч до десятков миллионов рублей, делится Станислав Варич. «В структуре инвестиционных затрат суммы, приходящиеся на инновации и автоматизацию, растут в абсолютных величинах, но не всегда в относительных, — обращает внимание он. — Следует также учитывать, что это новые технологии и недостаточно просто купить инновационное решение, нужно еще, чтобы сама компания была готова его использовать и трансформироваться».

Сложности внедрения

Несмотря на очевидные плюсы цифровых технологий, есть определенные факторы, замедляющие или даже делающие невозможным их освоение. Оборудование для цифровизации часто импортное, и высокие курсы валют делают строительство и модернизацию производств «слишком дорогим удовольствием», акцентирует внимание Татьяна Козлова.



Цифровые технологии сопровождаются «сложными механизмами и дорогостоящим внедрением», соглашается Барсукова. Цифровая трансформация в «Агросиле» осуществляется за счет собственных средств. «Однако стоит помнить, что на цифровое направление из федерального бюджета в 2020 году планируется выделить 3,66 млрд руб. и 7,1 млрд руб. — в 2021-м, — отмечает топ-менеджер. — Если компания, в том числе и сельскохозяйственная, реализует проекты в области информационных технологий, то она может претендовать на получение льготного кредита».



Но не только финансовая сторона вопроса тормозит массовое внедрение, ведь на первых порах оцифровать можно только некоторые процессы, которые с каждым годом становятся все доступнее. «Пока в России не перестроена на новые рельсы система образования. Наблюдается острая нехватка IT-специалистов для сельского хозяйства, а для глобальной цифровизации на каждом предприятии они будут незаменимы», — говорит Козлова. Но все же с новым поколением, которое получает необходимые знания и навыки в области цифровых технологий еще в школе, становится уже проще, добавляет Юшин. «При внедрении каких-либо инноваций всегда требуется переобучать имеющиеся кадры, нанимать специалистов с другими, новыми компетенциями, но все затраты, временные и финансовые, оправданны», — верит эксперт.



Внедрить не проблема, проблема — научить работать в новой системе, предупреждает Павел Носаленко. По его словам, далеко не все работники, да и сами руководители, психологически готовы меняться, так как это требует умственных и физических затрат. Но в самом учхозе сейчас не только используется всевозможное программное обеспечение и современнейшие девайсы, но и на его базе даже проводятся стажировки для других российских предприятий. Хотя раньше «Краснодарское» заказывало специалистов для обучения персонала за рубежом.



Для реализации стратегии цифровой трансформации требуется большое количество специалистов в сфере IT: это эксперты по машинному обучению, робототехнике, обработке и анализу больших данных, перечисляет представитель «Черкизова». И главная трудность здесь — дефицит кадров. Конкуренция в этой области с такими компаниями, как «Яндекс», «Сбертех», очень велика. «Решить эту проблему мы пытаемся за счет активной работы с вузами», — сообщает он.



Основной проблемой действительно является не стоимость решений, сложности в получении кредитов или отсутствие субсидий для таких продуктов, а человеческий фактор, соглашается Сергей Волков. Новые продукты для цифрового животноводства требуют соответствующей подготовки специалистов предприятия. «К сожалению, на данный момент наблюдается большой разрыв между производителями/поставщиками технологий и образованием/наукой», — признает он. Чтобы решить эту проблему, DeLaval уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов в российских вузах, проводит лекции о продуктах компании, новых разработках, монтирует учебные классы с самым современным оборудованием.



Цифровые технологии все-таки появились относительно недавно, и их разработчики чаще всего не очень глубоко знают сельское хозяйство, обращает внимание Станислав Варич. Поэтому, несмотря на активное развитие, не все решения могут реально работать, а процесс внедрения на живом производстве занимает время и требует вовлечения в том числе внутренних ресурсов. Сложности бывают как раз в восприятии и принятии инноваций. Чтобы заинтересовать сотрудников и ускорить процесс освоения новых систем, «Дамате» периодически проводит курсы лекций по инновациям для высшего и среднего менеджмента, приглашает интересных людей из крупных организаций, таких как Microsoft, IBM, Мэйл.ру и т. д.



Часть сложностей — чисто технического характера, добавляет Суманта Де. «Многие наши производственные площадки удалены друг от друга, а некоторые из них и вовсе находятся в труднодоступных местах с неустойчивой связью, — разъясняет он. — Поэтому почти всегда приходится начинать с прокладки линий связи: мы строим либо беспроводные каналы WiMax, либо выделенные оптоволоконные каналы». Кроме того, сами комплексы занимают достаточно большую территорию, поэтому при создании локально-вычислительной сети применяются радиомосты и оптические сегменты, специально разработанные под каждую площадку. Еще одна часть вопросов — из сугубо «цифровой» плоскости. Часто возникают проблемы с интеграцией нескольких решений друг с другом.



«Для цифровизации нужен стабильный интернет и электроснабжение, чем могут похвастаться далеко не все хозяйства в российской глубинке, — комментирует Козлова. — И мы никуда не денемся от наших больших расстояний. Российские просторы накладывают ограничения на возможные места размещения „умных хозяйств“». В то же время цифровизация потенциально способна усугубить существующее неравенство городских и сельских районов в среде молодежи и обладателей цифровых навыков, опасается Кирсанов.

