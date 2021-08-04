«ЭКО-культура» реализует проект обучения специалистов

Проблема нехватки квалифицированных кадров остается одной из самых актуальных для агросектора «ЭКО-культура»

Проблема нехватки квалифицированных кадров остается одной из самых актуальных для агросектора. При этом, даже если на предприятии нет как такового дефицита сотрудников, их уровень компетенций даже на одинаковых позициях может существенно различаться. Это может затруднять процесс внедрения новых технологий и тормозить рост бизнеса, особенно если речь идет об агрохолдингах, для которых важны централизация управления, стандартизация процессов, систематизация и унификация методик. В этой ситуации участники рынка стараются как самостоятельно готовить для себя будущих специалистов, так и обучать уже работающих.



В период пандемии и возможных карантинных ограничений компании осваивают новые форматы взаимодействия. Так, например, холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших в стране производителей тепличных овощей, решил проводить закрытые обучающие конференции для служб главного агронома всех тепличных комплексов компании. «У холдинга есть задача, чтобы каждый агроном в каждом нашем тепличном комплексе действовал по единым стандартам, обладал единым набором знаний по агрономическим требованиям», — поясняет заместитель директора департамента управления персоналом по обучению и развитию персонала АПХ «ЭКО-культура» Юлия Шкамратова.



В ходе первой конференции, которая прошла в онлайн-формате, агрономы проработали пять тем, касающихся технологий выращивания томата, проведения мониторинга вредителей, защиты растений, стратегии полива и питания. Для дальнейшего обсуждения — как онлайн, так и в смешанном формате с выездными сессиями на производственные площадки — намечено еще около двадцати тем, у каждого специалиста компании будет возможность поделиться своими знаниями и опытом. Также в перспективе агрохолдинг планирует приглашать внешних лекторов — экспертов в агрономической сфере. Материалы конференций будут включены в программы дистанционного и обязательного обучения новых сотрудников.



По словам президента «ЭКО-культуры» Александра Рудакова, отрасль тепличного овощеводства переживает стремительный рост и сейчас как никогда необходимо осваивать новые технологии. «Агрономия защищенного грунта никогда не стоит на месте, идет стремительное развитие отрасли, и наша задача — быть в курсе всех изменений и новшеств: регулярно появляются новые технологии, новые препараты и средства биологической защиты растений, новинки гибридных сортов требуют определенных условий выращивания и ухода, — прокомментировала «Агроинвестору» главный агроном холдинга Любовь Прыткова. — Для этого нет необходимости в полной переподготовке специалистов, но изучение и обсуждение этих аспектов необходимо, и прекрасной площадкой для решения этой задачи стала наша внутренняя агрономическая конференция».



Кроме того, тепличные комплексы холдинга стали учебной площадкой для проекта «Школа фермера» и программы «Мировые аграрные рынки», на производствах компании проходят практику студенты профильных вузов, агрохолдинг запускает собственные образовательные центры. Сейчас в вузах студенты получают необходимую в дальнейшей работе теоретическую научную базу: представление о физиологии растений, знание агрохимических процессов, но «оторванную от земли», продолжает Прыткова. Современные тепличные производства — это высокотехнологичные предприятия, оснащенные дорогостоящими IoT инструментами, регулирующими досветку, полив и подпитку растений. К сожалению, учебные заведения не могут себе позволить собственные производственные площадки такого уровня, говорит она. «Поскольку студенты и начинающие дипломированные специалисты, приходя к нам, не обладают практическими навыками, стажировка продолжает процесс обучения, но уже с упором на практику и на новейшие технологические методы овощеводства», — поясняет Прыткова.



В последние годы на фоне активного развития агросектора интерес молодежи к аграрным профессиям увеличился, считает она, однако нужно еще несколько лет, чтобы дождаться выпускников, которые сейчас поступили в сельскохозяйственные вузы. «Тем не менее, мы не стоим на месте и уже сейчас активно сотрудничаем с образовательными учреждениями, приглашая выпускников школ поступать на целевое обучение, а студентам предоставляем возможность пройти учебную и производственную практику на наших площадках», — добавляет Прыткова. Сейчас доля таких студентов небольшая, но она постоянно растет. «Мы стремимся создавать максимально привлекательные условия для работы молодых специалистов во время учебной практики. Наша цель — прийти к тому, чтобы самим на конкурсной основе выбирать лучших студентов, которых в дальнейшем мы хотели бы видеть среди наших работников, и готовы дополнительно выделять им индивидуальные стипендиальные программы и поощрения», — говорит Александр Рудаков.

