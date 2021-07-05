Россельхозбанк: потребление салатов и зелени в России будет расти

Среднее потребление зелени и салатов может достигнуть 11 кг в год Pixabay

Потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, к 2030 году увеличится на 25% до 290 тыс. т против 230 тыс. т в 2020-м. При этом производство будет расти в среднем на 9%, прогнозируют аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Увеличение потребления и производства будет стимулироваться повышением интереса россиян к здоровому образу жизни, говорится в сообщении кредитной организации.



Сторонники здорового питания будут составлять основной сегмент потребителей зелени и салатов в перспективе следующих 10 лет, считает ЦОЭ. По мере роста популярности правильного питания салаты и зелень будут переходить из категории продуктов сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса, а их потребление станет увеличиваться. По словам руководителя ЦОЭ Андрея Дальнова, в абсолютных значениях потребление зелени и салатов россиянами, которые придерживаются правил здорового питания, к 2030 году повысится до 238 тыс. т против текущих 185 тыс. т. Получается, что среднее потребление зелени и салатов составит 11 кг в год, подсчитали аналитики.



Кроме того, повышение внимания к качеству продуктов питания и увеличение доли приверженцев здорового образа жизни среди россиян будут способствовать ускоренному развитию сегмента органической зелени, выращенной в условиях вертикальных сити-ферм, которые можно использовать в любой климатической зоне. Подобные технологии исключают использование пестицидов, их замену биологизированными препаратами и природными средствами защиты от вредителей, а также позволяют в разы сократить расход воды по сравнению с традиционным земледелием, считает ЦОЭ.



По расчетам аналитиков, в ближайшие 10 лет производство зелени и салатов, выращенных на вертикальных сити-фермах, будет ежегодно повышаться на 35% и к 2030 году составит 20 тыс. т. Доля органической зелени на российском рынке за это время увеличится до 10%. «Растущий спрос на продукты питания без пестицидов, освобождение пригодных для вертикальных ферм промышленных помещений в городах, а также относительно небольшие сроки окупаемости будут способствовать развитию сегмента, появлению в нем новых игроков и популяризации вертикального фермерства», — прогнозирует Дальнов.



К 2030 году российский рынок органической продукции может увеличиться в четыре раза — до 40 млрд руб., оценивает ЦОЭ. Кроме того, «зеленая» продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По мнению экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре экспорта отечественной сельхозпродукции может достигнуть 10-15%.

Потребления салатов и трав в России будет увеличиваться, и, вероятно, прирост производства превысит 9% в год за счет низкой базы. В целом это соответствует общемировым тенденциям: в странах запада и севера Европы потребление салатов доходит до 1-1,5 кг в месяц, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



Рост потребления можно объяснить несколькими факторами, продолжает она. Так, постулаты здорового питания, которое с каждым годом становится все популярнее, базируются на значительном потреблении зеленных культур. Кроме того, в крупных городах активно растет физическая доступность салатов. По словам Решетниковой, еще 20 лет назад они были довольно редкими, и покупали их в основном жители Москвы. Сейчас салатные культуры есть почти во всех городах. Как правило, больше зелени потребляют жители крупных городов — там доля приверженцев здорового питания выше, а в селах люди обычно потребляют зелень, которую выращивают самостоятельно, добавляет руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков.



Потребление и производство зелени однозначно будет повышаться, но сложность в том, что она довольно дорогая, считает он. «Доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается, но вырастут ли их доходы, чтобы покупать достаточно дорогую зелень — это большой вопрос, потому что пока доходы падают», — сказал «Агроинвестору» Глушков. Однако, по словам Решетниковой, крупный по внешнему виду салат воспринимается более дешевым, чем, например, огурцы, как раз за счет своих размеров, хотя на самом деле это не так.



Кроме того, несмотря на общее снижение доходов населения, платежеспособный спрос на fresh-продукцию в целом не падает, хотя в прошлом году и отмечалась небольшая просадка, но она была связана с коронавирусными ограничениями. «На других товарах снижение реальных доходов отразилось сильнее», — добавляет Решетникова. Также, по предварительным оценкам экспертов, во втором квартале этого года доходы населения выросли, это также способствует увеличению потребления, заключила она.

