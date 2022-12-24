Год адаптации к трудностям: с какими вызовами столкнулся агробизнес в 2022-м

В следующем году участники рынка надеются на увеличение стоимости сельхозпродукции flickr.com

Рост себестоимости, низкие цены реализации продукции, нехватка кадров, сложности с физической доступностью средств производства — все эти факторы в уходящем году повлияли на агросектор. Многие предприятия были вынуждены корректировать свои стратегии и планы развития. О том, каким стал год для их компаний, «Агроинвестору» рассказали представители агробизнеса.



Руководитель сельскохозяйственного подразделения концерна «Покровский» Максим Мишарев отметил, что этот год для компании был ознаменован резким ростом затрат — на удобрения, агрохимию, зарплаты, логистику, автотранспорт. «К концу года ситуация выровнялась, многие компании осознали, что, задрав цену, они потеряли долю рынка», — сказал он. В итоге в совокупности себестоимость производства на гектар выросла в «Покровском» на 20%, рентабельность производства растениеводческой продукции уменьшилась, хотя частично ее удалось отыграть за счет высокого урожая, особенно по сахарной свекле, которая к тому же продемонстрировала высокую дигестию. Однако в целом этот год для концерна в плане доходности был гораздо хуже предыдущего.



Исполнительный директор «Русской аграрной группы» Виктория Рыжкова рассказала, что для компании уходящий год стал периодом высокой адаптации. «Правила игры в нашей стране менялись так часто, как никогда», — подчеркнула она. Рост затрат у агрохолдинга был колоссальным, и в следующем году, считает Рыжкова, в этом плане легче не станет. Маржинальность в уходящем году снизилась во всех отраслях АПК: и в растениеводстве, и в животноводстве, отметила топ-менеджер.



Уходящий год собрал в себя все вызовы, с которыми сельхозпредприятия сталкивались во все предыдущие периоды, в том числе, геополитические и погодные, отметила финансовый директор компании «АгроТерра» Ирина Бычкова. «Нам все время приходилось прорабатывать разные альтернативные сценарии, быстро перестраиваться — быть гибкими», — пояснила она. Каждое решение приходилось тщательно взвешивать. При этом, подчеркнула Бычкова, в 2022 году компания не заметила существенного увеличения производственных затрат, так как заранее закупила все необходимое для производства, а вот в 2023-м рост уже будет существенным.



Для «Малино» 2022 год стал годом студентов, поделилась заместитель гендиректора компании Светлана Сонина. «Все студенты, которые проходили практику на наших площадках в Тульской области, пожелали остаться работать на предприятии», — подчеркнула она. Это значит, что компания будет обеспечена квалифицированными кадрами, дефицит которых отмечают едва ли не все игроки агросектора.



Она добавила, что благодаря стратегии компании, основанной на том, чтобы сотрудники были универсалами и могли заменять друг друга в различных производственных операциях, несмотря на то что некоторые специалисты в сентябре были мобилизованы, на уборке урожая в «Малино» выбытие кадров никак не сказалось: ее провели в установленные сроки. Кроме того, в Московской области компания привлекала к уборке заключенных. И хотя, признала Сонина, это было непросто, эксперимент оказался удачным.



Рыжкова согласилась, что после объявления частичной мобилизации стало понятно, что агропредприятиям необходимы универсальные кадры. «У нас после ее объявления ушло 30% водителей молоковозов, а таких специалистов найти сложно», — поделилась она. Сейчас компания активно занимается расширением компетенций своих сотрудников.



Мишарев не берется делать прогнозы на 2023 год — многое будет зависеть от цен на продукцию. При этом, добавил он, всходы озимых находятся в хорошем состоянии, а значит можно рассчитывать на высокий урожай. Затраты на озимый сев у компании выросли в среднем на 8-10%. На удобрения для озимого сева в этом году они остались на уровне прошлого года, на семена, благодаря тому что концерн многие из них производит самостоятельно, расходы увеличились в пределах 7-8%, протравители подорожали на 15%, эксплуатация техники — на 10%.



В «АгроТерре» озимый сев проходил непросто из-за погоды. «Нам пришлось сеять и убирать урожай одновременно, поэтому 20% площадей, которые мы хотели засевать озимой пшеницей, мы отдадим под яровые — скорее всего, под сою», — поделилась планами Бычкова. Тем не менее, компания смотрит в будущий год позитивно, думая, как использовать существующие на рынке вызовы для того, чтобы развиваться. «Одни из ключевых фокусов для нас — это семеноводство: расширение портфеля сортов, работа с генетикой», — добавила она.



В похожей ситуации находилась и «Русская аграрная группа»: к концу первой декады декабря компания еще продолжала уборку подсолнечника, хотя озимый сев к тому моменту уже завершила. При этом, признала Рыжкова, озимый сев был тяжелый, но компания справилась с этим вызовом. В «Малино» площади под озимыми небольшие, и в этом году компания справилась с севом своими силами, однако в 2023-м компания рассматривает привлечение студентов к большему числу операций.



В следующем году участники рынка надеются на увеличение стоимости сельхозпродукции, а также на пересмотр экспортной пошлины. А вот снижение производственных затрат за счет сокращения использования удобрений, СЗР и т. д. для сельхозпроизводителей неприемлемо, подчеркнул Мишарев, так как это приведет к падению урожайности и еще большему увеличению себестоимости производства.



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