ОЗК создаст собственный флот для вывоза зерна

Вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры Pixabay

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны, сообщил в беседе с РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, на реализацию проекта потребуется как минимум 38 млрд руб. Новый флот может появиться в России не раньше 2026 года.



В ОЗК «Агроинвестору» сообщили, что на данный момент в активах компании нет балкеров-зерновозов, для осуществления экспортных поставок компания их фрахтует. «Однако в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки ряд международных компаний отказываются фрахтовать наши грузы и заходить в российские порты, чтобы не попасть под вторичные санкции. А если и соглашаются, то это значительно поднимает стоимость отправки зерна», — отметили в компании. В связи с этим вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры, добавили там.



В 2025 году ожидается завершение реконструкции «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) — крупнейшего глубоководного экспортного терминала на Азово-Черноморском бассейне, ключевого портового актива ОЗК, рассказали в компании. По прогнозам ОЗК, объем перевалки составит около 10,5 млн т в год. Исходя из расчетов компании, для обеспечения бесперебойной работы НКХП и экспорта зерна в дружественные страны необходимо порядка 19 балкеров дедвейтом 40-60 тыс. т.



По информации российских верфей, первое судно может быть спущено на воду не ранее 2026 года. Поэтому на первом этапе ОЗК планирует в период до 2025 года приобрести пять бывших в употреблении сухогрузов на международном рынке, а также заказать строительство 14 балкеров у российских судостроительных компаний.



Балкеры нужны компании в ближайшее время, однако в связи с ограничениями со стороны судостроительных компаний их получение ожидается на горизонте 2026-2029 годов, уточнили «Агроинвестору» в ОЗК. Сейчас рассматривается несколько вариантов оперирования судовым флотом, в том числе, путем создания собственной судоходной компании или партнерства с действующими игроками рынка.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что наличие собственного флота — позитивный фактор, это позволяет исключить давление со стороны фрахтовиков и страховщиков судов. «Плюс этой идеи в том, что она дает более широкие возможности для маневра и управления ситуацией. Минус в том, что для реализации плана потребуется много средств. Придется обеспечивать достаточно мощную загрузку, поэтому ОЗК придется наращивать объемы экспорта», — считает он.



Группа ОЗК — торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке. В активе группы девять элеваторов общей мощностью хранения 720 тыс. т, три перерабатывающих предприятия мощностью 490 тыс. т в год, два портовых терминала общей мощностью перевалки 7,8 млн т в год. Группа ОЗК входит в топ-5 крупнейших российских экспортеров зерна.



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