Аналитики INFOLine прогнозируют рост сельхозпроизводства и экспорта продукции АПК

По итогам года производство сельхозпродукции может прибавить 4-5% CLAAS

Производство продукции сельского хозяйства по итогам 10 месяцев 2022 года выросло на 5%, относительно аналогичного периода прошлого года. По наблюдениям аналитиков агентства INFOLine, такой значительной динамики в сельском хозяйстве не наблюдалось с 2013 года. Рекордный урожай зерновых и масличных и накопленный потенциал АПК поддержали развитие отрасли на фоне санкционного давления, животноводство также демонстрирует положительную динамику. По оценке INFOLine, по итогам года динамика производства в сельском хозяйстве будет в диапазоне 4-5%, сообщил «Агроинвестору» представитель агентства.



Производство пищевых продуктов за 10 месяцев 2022 года, напротив, показывает антирекорд: рост лишь на 0,4% в сопоставимых ценах, а учитывая индекс цен на продовольственные товары, можно говорить о снижении производства и потребления продуктов питания в стране, отметили аналитики INFOLine. Динамика производства напитков более позитивна — рост на 3,7% был обеспечен в том числе экстренным увеличением производства на фоне планов международных брендов по уходу с российского рынка. INFOLine оценивает, что по итогам 2022 года динамика пищевой отрасли будет в диапазоне 0-1%, а производство напитков вырастет на 3-4% в сопоставимых ценах.



Согласно опросу INFOLine, в 2021 году около 61% опрошенных российских поставщиков отметили рост поставок на экспорт. В 2022-м даже в условиях мер нетарифного регулирования, применяемых государством (пошлины и квоты), введения санкций и сложной геополитической ситуации, разрывах логистических цепочек, о планах нарастить поставки на экспорт сообщили около 46% поставщиков.



«С февраля 2022 года ФТС временно приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту, но, основываясь на данных стран-импортеров российской продукции, мы можем сделать выводы о положительной динамике, — говорит представитель INFOLine. — Так, по данным Евростата, по итогам девяти месяцев 2022 года экспорт продуктов питания и животных в страны Евросоюза из России в денежном выражении увеличился на 33,5% до 1,5 млрд евро, в физическом выражении рост составил 10,2%». На долю стран ЕС в 2021 году приходилось 12% российского агроэкспорта. В целом по итогам года INFOLine ожидает увеличения экспорта сельхозсырья и продовольствия на 15-20%, Россия сохранит статус нетто-экспортера. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК в этом году может достичь $40 млрд против $37,1 млрд в 2021-м.



81% экспорта продукции АПК Россия направляет в дружественные страны, пишет «Финмаркет» со ссылкой на сообщение центра «Агроэкспорт». В 2022 году объем поставок превысит $40 млрд, что почти вдвое больше показателя 2017 года. Одним из факторов успеха стало правильное определение приоритетных направлений — это, прежде всего, рынки Азии, Персидского залива и Африки, отметил руководитель центра Дмитрий Краснов.



Несмотря на ограничения, в этом году Россия экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т минеральных удобрений, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ. «То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запреты на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается», — подчеркнула она.



В основном Россия экспортирует зерно и растительные масла. «Но линейка продовольствия все время расширяется. Например, мы определенные успехи имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции», — сказала Абрамченко. Ключевыми направлениями экспорта в этом году стали Турция и Египет. При этом с Турцией осенью был проведен эксперимент по расчетам с Турцией в рублях, который оказался удачным. По словам Абрамченко, российский Центробанк работает со всеми дружественными странами, чтобы применять механизм расчета в национальных валютах.



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