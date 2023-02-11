Сложности с поставками запчастей сохраняются

Острого дефицита нет, но они подорожали и каналы поставок из-за рубежа нестабильны Pixabay

Новым вызовом для российского агросектора в прошлом году стали трудности с поставкой техники и запчастей. Для решения вопросов был принят ряд решений, в том числе по параллельному импорту, которые позволили дилерам и производителям организовать поставки, но определенные сложности сохраняются: это и проблемы с логистикой, и повышение цен. Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе конференции «Где маржа — 2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. В силу логистических трудностей отмечается удлинение технологического цикла по подготовке техники, поэтому готовиться к сезону полевых работ нужно раньше, чем обычно, подчеркнул Разин.



Летом прошлого года сообщалось, что российские аграрии столкнулись с дефицитом деталей для иностранной сельскохозяйственной техники. Сейчас дефицит запчастей также есть, особенно импортных, рассказал «Агроинвестору» председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. Он напомнил, что в прошлом году были большие переходящие запасы, и негативные тенденции стали развиваться к началу сезону. В 2023-м ситуация иная: каналы поставок из-за рубежа нестабильны и ограничены, сроки поставок в лучшем случае измеряются неделями. Особенно непростой будет ситуация с запчастями для сложных узлов, попавших под санкции на стороне недружественных стран.



В агрохолдинге «Степь» реализовали программу импортозамещения и довели долю отечественной техники в общем парке до 70%, благодаря чему значительно снизилась зависимость от импортных компонентов. «В прошлом году мы оперативно перестроили логистические цепочки, обновили алгоритмы работы с поставщиками — эти мероприятия позволили исключить для нас сложности с импортными комплектующими», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко.



«Прогресс Агро» под новый сезон пополнил парк сельскохозяйственной техники, закупив 13 тракторов «Ростсельмаш» и семь «Кировцев». Также компания приобрела четыре разбрасывателя минеральных удобрений. «Безусловно, пока импортная техника по количеству у нас превалирует, но все более чувствительным становится вопрос заказа и доставки запчастей, которые незаменимы, — говорит гендиректор компании Леонид Рагозин. — И хотя заказать можно в принципе все, срок доставки вырос в два раза и доходит до четырех месяцев. Таким образом, приходится в плановых ремонтах учитывать время ожидания».



По информации агроаналитика Дмитрия Котова, дефицита запчастей для сельхозтехники нет, но есть проблемы с приобретением иностранных комплектующих: их сложно купить сразу, но можно заказать, правда это дорого и придется долго ждать получения.



«Цены на запчасти к российской технике выросли на 30-40%, по отдельным позициям зарубежных производителей — в несколько раз. Также отмечается повышение стоимости услуг, связанных с обслуживанием техники», — отмечает Андрей Недужко. Александр Алтынов подтвердил эти данные, добавив, что стоимость запчастей «сильно и неравномерно выросла».

Ранее маркетплейс для аграриев поле.рф и онлайн-платформа объявлений «Авито» опубликовали совместное исследование, отметив, что в 2022 году спрос на запчасти и комплектующие для сельскохозяйственной техники в интернете вырос в 6,3 раза по сравнению с 2021-м. Предложение подобных товаров увеличилось еще значительнее — в 12 раз. Особенно сильный рост спроса был зафиксирован на навесное оборудование (в 15,8 раза), будки, платформы и кузова (в 10,4 раза), гидравлические и пневмосистемы (в 8,9 раза). Предложение в этих категориях комплектующих увеличилось в 23, 15,6 и 13 раз соответственно. Городами-лидерами по росту числа запросов на запчасти для сельхозтехники стали Саратов (в 27 раз), Уфа (в 15 раз), Воронеж (в 14 раз), Краснодар (в 14 раз) и Казань (в 7 раз). В целом было проанализировано более 100 тыс. объявлений в разделе «Запчасти для сельхозтехники» за 2022 год.



У агрохолдинга «Степь» ежегодный прирост объемов закупок запчастей не превышает 10%, он обусловлен как расширением парка обслуживаемой сельхозтехники, так и повышением цен на запчасти и комплектующие, говорит Андрей Недужко. Он добавил, что все закупки, в том числе запчастей, агрохолдинг проводит на онлайн-платформе собственной электронной торговой площадки. Это позволяет повысить эффективность закупочных процессов, их автоматизацию, прозрачность и конкурентность.



Александр Алтынов считает, что есть несколько причин для роста активности по закупке запчастей в интернете за последний год. В части импортных машин — это слом традиционного уклада рынка, когда основные поставки запасных частей и расходных материалов структурировались через каналы производителей и/или дилеров. «Конечно, существовало и ограниченное публичное предложение как оригинальных запчастей, так и дженериков, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В нынешних условиях постоянно возникают и исчезают те или иные возможности для поставок запчастей в Россию из-за рубежа самыми разнообразными путями и компаниями, включая недавно созданные и непрофильные. С одной стороны, это умножает предложение: электронные площадки, маркетплейсы, телеграм-каналы с объявлениями являются удобным механизмом продаж. С другой стороны, множатся и риски подобных покупок. Мы слышим и о примерах переупаковки запчастей в коробки, подобные оригинальным, и о неполном исполнении обязательств, и о других проблемах — это издержки новой реальности».



Еще одна причина — отсутствие традиционной инфраструктуры продаж запчастей у новых игроков. То есть интернет-пространство, дополненное возможностями логистики и интегрированными платежными инструментами — единственный путь быть представленным широкому кругу клиентов, продолжает Алтынов. Также он отмечает, что покупатели, не имея возможности приобрести необходимые запчасти в привычные сроки, вынуждает искать альтернативы, и логично, что они идут в Сеть, как самый быстрый подручный способ получить необходимое.



Также, по словам Алтынова, сказывается общий тренд движения в цифровые каналы взаимодействия и достаточная развитость российских площадок. «В России много точек продаж запчастей, особенно простых и широкого потребления, на различную технику, в том числе и сельскохозяйственную, и ничто не мешает игрокам и пользователям идти в Сеть», — считает он.



Юрий Котов в беседе с «Агроинвестором» предположил, что спрос на запчасти вырос из-за того, что фермеры стали реже задумываться о покупке новой техники, которая в прошлом году заметно подорожала, в том числе российская. Он также отметил, что на «Авито» фермеры по ряду причин ищут запчасти уже в последнюю очередь. Во-первых, дилерские сети производителей сельскохозяйственной техники есть почти во всех регионах. Во-вторых, фермеры, по словам Котова, — преимущественно люди возрастные и интернетом для покупок почти не пользуются: если им нужна запчасть, то они, скорее, обратятся к соседу, который может поспрашивать у своих знакомых и так по «сарафанному радио» находят нужную деталь.

