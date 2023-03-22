В 2022 году доля отечественной сельхозтехники на рынке достигла 60%

Доля российской техники увеличивается, потому что в целом парк сельхозтехники сокращается Е. Разумный

В 2022 году доля отечественной сельхозтехники на российском рынке достигла 60%, доля отечественного пищевого оборудования — 55%. Об этом в ходе круглого стола, посвященного обеспечению АПК специализированной техникой и оборудованием, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина, пишет ТАСС.



Она напомнила, что в 2013 году доля российской сельхозтехники в России составляла 24%. По словам Елкиной, положительная тенденция наблюдается и в пищевом оборудовании. Так, в 2014 году доля российского пищевого оборудования на внутреннем рынке составляла 12%. Глава департамента отметила, что темпы роста производства сельхозтехники по итогам 2022 года составили 15% по отношению к 2021-м. При этом в 2021 году этот показатель увеличился на 46% по сравнению с 2020-м, пишет ТАСС.



По оценке Елкиной, в последние годы российские производители продвинулись в разработках и освоении новых видов техники. В частности, сейчас выпускаются высокопроизводительные кормоуборочные комбайны мощностью двигателя до 611 лошадиных сил, автоматизированные комплексы для выпуска хлебобулочных изделий, энергонасыщенные тракторы и др. Однако в начале года спрос на технику упал, поэтому Елкина считает, что аграриев сейчас нужно поддержать.



Между тем, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, обратил внимание, что доля российской техники увеличивается, потому что в целом парк сельхозтехники сокращается. «Парк уменьшается более высокими темпами, чем пополняется: было более 600 тыс. тракторов, а сейчас стало 400 тыс. единиц. К тому же оказывается, что у нас практически ничего не продается без мер господдержки», — цитирует его «Интерфакс». В то же время, отметил сенатор, «производство зерноуборочных комбайнов в 2022 году — минус 32%, кормоуборочных — минус 14%, тракторов — минус 1%, сеялок — минус 7%, борон — минус 10%». При этом он уверен, что при росте цен на сельхозтехнику и снижении цен на сельхозпродукцию аграрии вряд ли будут активно обновлять ее парк.



В пресс-службе ассоциации Росспецмаш «Агроинвестору» сказали, что темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии. Цены на зерно на внутреннем рынке сейчас находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители могут сократить инвестиции в обновление парка техники и оборудования, считают в ассоциации.



Там отметили, что эта тенденция уже начинает активно прослеживаться. В январе 2023 года продажи российской сельхозтехники в большинстве ключевых сегментов сократились в количественном выражении. Спрос на сельхозмашины падает именно из-за снизившейся доходности аграриев. Ассоциация считает, что для развития отрасли нужно предусмотреть механизм предоставления производителям субсидий в виде грантов на развитие выпуска комплектующих для сельхозтехники с объемом финансирования из федерального бюджета в 2023—2026 годы в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно.



Кроме того, льготные инвесткредиты Минсельхоза в рамках постановления правительства № 1528 и региональные субсидии нужно выделять только на приобретение сельхозтехники, на которую выдано заключение о соответствии требованиям постановления № 719 или № 1135. Соответствующее правило должно действовать и для программ «Росагролизинга», считает ассоциация.



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