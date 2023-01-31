Минсельхоз компенсирует затраты от перевода тракторов на природный газ

Объем потребления в России газомоторного топлива в ближайшей перспективе может увеличиться в 3,5 раза Pixabay

Минсельхоз в 2023 году планирует выделить 500 млн руб. на компенсацию части затрат аграриев для перевода тракторов на природный газ, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ведомства, представленные на Всероссийском агрономическом совещании.



По оценке министерства, стоимость часа работы на тракторе МТЗ-82 при использовании дизельного топлива составляет 316 руб., а при использовании газодизеля — 237 руб. Еще ниже она становится, если применять сжиженный (СПГ) или компримированный природный газ (КПГ) — 172 руб. за час и 151 руб. соответственно. Таким образом, экономия на топливе при работе на СПГ и КПГ по сравнению с дизтопливом составит 1,7 тыс. руб. и 1,9 тыс. руб. за одну смену, а для газодизеля — 953 руб.



Согласно декабрьским оценкам Россельхозбанка, рынок газомоторного топлива может стать одним из самых быстрорастущих, в том числе в рамках реализации ресурсосберегающих проектов в АПК: потребление природного газа в качестве моторного топлива за пять лет может достигнуть 300-400 млн кубометров в год, а количество работающей на нем техники — вырасти до 50-70 тыс. единиц. Объем потребления в России газомоторного топлива, в том числе в АПК, в ближайшей перспективе может увеличиться в 3,5 раза, сократив тем самым расходы сельхозтоваропроизводителей на топливо на 100 млрд руб. в год, оценивают аналитики Россельхозбанка.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что предприятие использует только дизельное топливо и не планирует переходить на газ. «Наша техника предназначена для работы на дизеле. Там стоит соответствующее оборудование, и рисковать дорогостоящей техникой, переводя ее на газ, не хочется. Кроме того, мы уже давно и тесно сотрудничаем с компаниями, которые поставляют топливо», — прокомментировал он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что идея перевода тракторов на газ появилась в России достаточно давно. По его словам, это хорошая идея, однако с рядом «подводных камней». «Для того, чтобы техника могла заправляться газом, нужно не только оборудование, но и заправочные станции, оборудование для поставок и подвоза. Тут нужен комплексный подход. Условно, если трактор перевели на газ, он работает в поле по 20 часов в сутки, у него закончится топливо, как оперативно заправить технику?», — задался вопросом Корбут.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

