Локализация производства у «Ростсельмаш» достигла 90-95%

Комбайны и тракторы «Ростсельмаш» на 75-80% состояли из комплектующих российского производства или дружественных стран «Ростсельмаш»

Уровень локализации у «Ростсельмаш» в 2022 году увеличился до 90-95% в зависимости от моделей техники. Об этом первый заместитель генерального директора — директор центра продаж, маркетинга и сервиса ООО КЗ «Ростсельмаш» Алексей Швейцов рассказал на Международной аграрной выставке «Агроэкспокрым-2023», пишет ТАСС. Он отметил, что в прошлом году производство по некоторым моделям останавливалось на 1,5-2 месяца, наверстывать упущенное пришлось осенью.



По словам Швейцова, комбайны и тракторы на 75-80% состояли из комплектующих российского производства или дружественных стран, 20% нужно было полностью заменять. «Почти по 3,5 тыс. позиций мы либо нашли новых поставщиков в России или странах азиатского региона, либо начали собственное производство», — отметил он.



При этом компания планирует расширять поставки сельскохозяйственной техники в страны Африки. «Мы нашли новых партнеров, у нас достаточно широкие планы на африканский регион, уже есть поставки в Африку, подписание контрактов, встречаемся с правительством Египта. Есть потребности широкие в данном регионе. Плюс у нас не остановлены поставки в Турцию, Китай», — сказал Швейцов, слова которого приводит ТАСС.



Он добавил, что продолжается работа со странами СНГ, включая Азербайджан, Туркмению, Узбекистан. Еще один из главных рынков — это Казахстан. «Это два предприятия, наши партнеры, которые производят технику "Ростсельмаша". Достаточно локализации в самой республике, где выпускают как зерноуборочные комбайны, так и тракторы. Доля рынка там достаточно высокая. Поставки там до 1 тыс. единиц техники», — добавил Швейцов.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что на рынке сельхозтехники продолжает наблюдаться неопределенность. «Как мы и ожидали, клиенты встали в инвестпаузу, продажи идут плохо, есть напряжение, связанное с расчетами, — рассказал он. — С точки зрения российской техники, продолжаются позитивные заявления. Компании ждут большого прироста продаж, но непонятно, чем обусловлен этот оптимизм».



По словам Алтынова, важный вопрос, как российская «начинка» для перелицованной сельхозтехники поведет себя в полях. «Первичные ожидания — легко могут возникнуть проблемы. Понятно, что все делалось в спешке, но как будет на практике — будет ясно после тестирования в полях», — отметил он.



Поставки импортной техники сейчас продолжаются, дилеров по-прежнему беспокоит вопрос электронных паспортов самоходной машины (ПСМ), говорит Алтынов, отметив, что часть машин продолжает простаивать без ПСМ. «Складывается ощущение, что технику могут ввозить все, кто захочет. Если это действительно так, то я с трудом представляю такой стихийный рынок. Мы уже слышали, что некоторые крупные клиенты стали сами себе возить технику. У этого будут системные последствия на весь рынок», — считает он.



В частности, если каждый будет привозить то, что ему нужно, встанет вопрос, как будет проводиться сертификация техники. «Например, если сертификаты выдавались в Киргизии, а техника завозится в Россию, непонятно, как они будут у нас обслуживаться. Дилеры будут болезненно реагировать на то, что часть бизнеса, которая проходила через них, теперь находится в стихийном рынке», — заключил Алтынов.



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