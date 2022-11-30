Импортную сельхозтехнику оставили без паспортов

С 1 ноября Россия перешла на выдачу электронных паспортов самоходной машины Pixabay

С 1 ноября Россия перешла на выдачу электронных паспортов самоходной машины (ПСМ), но до сих пор многие дилеры сельхозтехники не могут их получить, рассказал «Агроинвестору» председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов. Если раньше вся сельхозтехника в нашей стране — и российская, и иностранная — получала ПСМ в бумажном виде, то теперь они выдаются только в электронном. Полномочия по выдаче электронных ПСМ переданы нескольким испытательным лабораториям и органам по сертификации, список которых доступен на сайте Минпромторга.



Согласно процедуре, чтобы получить электронный ПСМ на новую самоходную машину, дилер-дистрибьютор должен предоставить договор уполномоченного лица, подписанный заводом-изготовителем. При этом компании-изготовители, которые либо полностью покинули российский рынок, либо приостановили деятельность в России в связи с текущей международной обстановкой отказываются подписывать договор с дилерами-дистрибьюторами, что делает невозможным получение электронного ПСМ на новые самоходные машины. Такая ситуация не была предусмотрена на уровне регулирования и уже привела к тому, что большое количество машин стоит на дилерских складах без документов. Разумным решением в данной ситуации было бы упразднить требование наличия договора уполномоченного лица для параллельного импорта техники от изготовителей, покинувших российский рынок.



Вторая проблема связана с выдачей электронных паспортов на бывшую в употреблении импортную самоходную технику. На сайте Минпромторга указаны контакты нескольких организаций, которые выдают ПСМ на такие машины, однако на данный момент эти организации сообщают, что регламент выдачи электронных документов на бывшие в употреблении импортные самоходные машины им непонятен, сетует Алтынов. При этом, по имеющейся у АСХОД информации, желающих получить аккредитацию на данный вид деятельности много.



Российские таможенные органы не занимаются выдачей ПСМ, эта процедура возложена на аккредитованные организации. «Однако для того, чтобы уполномоченные компании смогли выдать электронные паспорта, к ним должны обратиться непосредственно правообладатели — производители сельхозтехники или их официальные дистрибьюторы, указанные в списке Минпромторга, — добавляет Алтынов. — А правообладатели, в свою очередь, не могут или не хотят этого делать, так как приостановили свою деятельность в России».



В то же время, некоторые бренды, недавно появившиеся на нашем рынке, отсутствуют в списке Минпромторга, и на эту технику тоже не получить ПСМ. Процедура включения новых участников в список может занять около месяца.



В итоге машины, которые ввозятся в страну, не могут быть переданы сельхозпроизводителям. «В случае, если техника завозится под запрос клиента, это срыв договорных отношений. Конечно, сейчас не сезон активного использования сельхозмашин, но все равно ситуация напряженная», — обращает внимание Алтынов.



К слову, по данным АСХОД, для Белоруссии и Казахстана по решению Коллегии Евразийской экономической комиссии переходный период продлен до 15 декабря, то есть сейчас эти государства могут выдавать и бумажный, и электронный ПСМ. Данное решение позволяет Белоруссии и Казахстану избежать проблем с получением документа.



Коммерческий директор «ЭкоНива-Техника» Геннадий Непомнящий отмечает, что сама по себе инициатива с введением электронных ПСМ на сельхозмашины — благо для отрасли. «Этот закон разрабатывался еще в прошлом году, однако с конца февраля ситуация на рынке изменилась, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Многие мировые лидеры сельхозмашиностроения прекратили поставки в Россию. Тогда мы как поставщики техники стали развивать параллельный импорт. Везли либо машины, аналогичные тем, что поставлялись ведущими мировыми производителями, либо те, к которым привыкли наши аграрии». На границе в соответствии с законом поставщики уплачивали все таможенные сборы, пошлины и утилизационный сбор и до начала ноября получали там же бумажный ПСМ. Сейчас функцию оформления бумажных паспортов у таможни забрали, передав другим организациям полномочия на выдачу электронного ПСМ, но сама процедура выдачи этого документа остается неясной, делится Непомнящий.



«В итоге всю технику, которую мы завозим в Россию с огромным трудом в силу сложной логистики и дефицита, мы можем забрать и даже продать ее клиенту, так как все документы на нее, кроме электронного паспорта, у нас есть», — добавляет он. Но хозяйство не сможет поставить ее на учет, передвигаться на ней по дорогам общего пользования и получить на нее кредит, в том числе льготный.



Проблем с получением электронных ПСМ на российскую или китайскую технику нет, но аналогов у многих машин, которые «ЭкоНива-Техника» ввозит из западных стран, в России нет, а значит, такая ситуация грозит стагнацией сельского хозяйства. Например, в нашей стране нет телескопических погрузчиков для животноводства, а коров нужно кормить ежедневно круглый год. Соответственно, животноводам придется искать другие решения: использовать ручной труд или несколько машин, имеющихся в наличии, опасается Непомнящий. Это предполагает снижение технологичности и эффективности отрасли, а также увеличение себестоимости продукции.



К тому же, подчеркивает он, такая ситуация демотивирует дилеров завозить так необходимые сельхозпроизводителям машины. «Возможно, Минпромторгу стоит вернуть выдачу бумажных ПСМ на таможне либо упростить процедуру получения электронных паспортов, чтобы хоть как-то облегчить и без того непростую в текущих реалиях процедуру ввоза техники», — предлагает он. Алтынов тоже не исключает, что в сложившихся обстоятельствах Минпромторг в качестве простого решения может отменить требование наличия договора уполномоченного лица для тех брендов, которые не ведут операционную деятельность в России.



«Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг пишет, что сейчас ведомство совместно с АО «Электронный паспорт» (оператор системы электронных паспортов) прорабатывают вопрос необходимости формирования временного порядка оформления ПСМ для продукции, включенной в перечень параллельного импорта.



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