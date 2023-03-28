РЗС оценил потенциал экспорта зерна из России в 62 млн тонн

Урожай зерна в этом году может снизиться до 120 млн тонн Pixabay

По оценке Российского зернового союза (РЗС), в текущем сезоне наша страна может экспортировать 62 млн т зерна при сохранении нынешних темпов вывоза. Такую оценку дал президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве. Однако он отметил, что этот потенциал может быть и не реализован. На данный момент объем поставок зерна за рубеж достиг 46 млн т.



По словам Злочевского, которые приводит ТАСС, чтобы реализовать экспортный потенциал, нужно экспортировать не менее 6 млн т зерна в месяц. Он также отметил, что уже было несколько месяцев в этом сезоне, когда объем отгрузок составлял по 7,2 млн т зерна. Ранее Минсельхоз оценивал, что экспорт в этом сезоне может составить около 60 млн т, что позволит сформировать необходимые запасы и обеспечить продовольственную безопасность страны.



Глава РЗС также рассказал, что урожай зерна в России в этом году может снизиться до 120 млн т из-за сокращения площадей под озимыми и снижения технологичности отрасли, пишет «Интерфакс». Цены на зерно продолжают снижаться, в ряде регионов они уже ниже себестоимости. «Это означает продажу в убыток и отсутствие ресурсов и средств, чтобы поддержать технологический уровень», — пояснил Злочевский. По его словам, падение технологичности в значительной степени приходится на небольших производителей.



Глава РЗС напомнил, что, по данным Минсельхоза, сев озимых проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Их сохранность ведомство оценивает в 93%. «Но из регионов поступает информация, что и это заниженная оценка. Информация поступает о том, что на полях есть и ледяная корка, и посевы выпревают. Это может привести к тому, что потери озимых будут не менее, чем на 8% площадей», — оценил Злочевский.



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