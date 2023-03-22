Минсельхоз: яровой сев проведен на 0,5 млн гектаров

В этом году площадь ярового сева может превысить прошлогоднюю на 1 млн гектаров Pixabay

Сев яровых культур в России проведен на площади 500 тыс. га, он идет с опережением показателей прошлого года. Об этом «Интерфаксу» сообщил замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин в кулуарах агропромышленного форума «Агрокомплекс-2023» в Уфе.



По словам Разина, в этом году площадь ярового сева может превысить прошлогоднюю на 1 млн га. «Но мы балансируем посевную площадь, исходя из проведенного озимого сева <…> Есть утвержденная структура площадей, в рамках нее и движемся. Пока проблем не фиксируем», — приводит его словам «Интерфакс». По данным Разина, также озимые подкормлены на 6 млн га. По данным Минсельхоза, сев озимых под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Ведомство рассчитывает, что урожай зерна в этом году составит 125-127 млн т.



Производители отмечали рост цен на семена и удобрения, также была проблема с запчастями для ремонта сельхозтехники, однако «серый» импорт решает эту задачу, сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее словам, у крупных хозяйств и холдингов ситуация более благоприятная, чем у мелких сельхозпроизводителей.



Она отметила, что многие аграрии обсуждали изменение структуры посевов, планировали заменять основные культуры рапсом и горохом. «Экспортный спрос на эти культуры сейчас падает. Хотя накануне прошли переговоры России с Китаем, я думаю, что у нас достаточно хороший потенциал по наращиванию поставок зерновых и зернобобовых в Китай», — добавила она.



Накануне президент Владимир Путин говорил, что поставки продовольствия из России в Китай могут увеличиться. По его мнению, у российских экспортеров есть возможности для существенного наращивания вывоза в КНР мяса, зерна и других товаров. Глава государства отмечал, что сельское хозяйство — стратегическое направление российско-китайского партнерства. По его словам, взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами — в прошлом году более чем на 41% до $7 млрд.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сев яровых в этом году идет спокойно. По его словам, все возникшие сложности аграрии решают. Ранние культуры в двух южных регионах уже посеяны. По его оценке, в этом году в России будет собрано 131,5 млн т зерна, в том числе 86 млн т пшеницы.



На прошлой неделе аграрии сетовали, что провести посевную в этом году будет сложно. Так, председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель говорил «Агроинвестору», что у предприятия большие проблемы со средствами для посевной кампании. На этом фоне планируется сокращение посевов пшеницы сразу на 90%. Также «Комсомолец» может в два раза уменьшить посевы рапса. Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков говорил, что его предприятие тоже будет сокращать посевы пшеницы на фоне почти нулевой рентабельности ее производства. Аналогичная ситуация у агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края.



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