На Юге и Северном Кавказе начался яровой сев

Первыми начали сев аграрии Дагестана Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Аграрии Краснодарского края приступили к севу яровых культур, под них будет отведено 1,7 млн га, сообщила пресс-служба администрации региона. Планируется, что в 2023 году яровыми зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 696 тыс. га, соей — 173 тыс. га, сахарной свеклой — 188 тыс. га, подсолнечником — 434 тыс. га, кукурузой — 460 тыс. га, кормовыми культурами — 144 тыс. га, картофелем и овощебахчевыми — 42 тыс. га, горохом — 110 тыс. га, рисом — 92 тыс. га.



Вице-губернатор края Андрей Коробка на предпосевном совещании отметил, что площади стратегических агрокультур сохранены на уровне прошлого года. «Ресурсов к посевной кампании и уходным работам достаточно. Подготовку сельхозтехники уже завершили. Задействуем свыше 34 тыс. единиц различных машин. Потребность в горюче-смазочных материалах обеспечена. Цены на них ниже, чем в прошлом году на 10%, — рассказал он. — По наиболее востребованным запчастям и комплектующим также сложностей нет — их необходимые запасы сформированы в хозяйствах и сервисных службах края».



Ранее о старте весенней посевной сообщил Минсельхозпрод Дагестана. По словам первого замглавы ведомства Шарипа Шарипова, яровой сев в республике планируется провести на площади 225 тыс. га. В том числе зерновые культуры займут более 70 тыс. га, из которых 31 тыс. га придется на рис. По словам Шарипова, аграрии региона рассчитывают увеличить площадь ярового клина по сравнению с прошлым годом, что позволит повысить объемы производства продукции растениеводства.



«Февраль был относительно холодным, в то же время выпавшие снега дали возможность для пополнения запасов влаги в почве. Сегодня главная забота — провести сев в оптимальные агротехнические сроки, — подчеркнул Шарипов. — Минсельхозпрод Республики Дагестан провел необходимую работу совместно с администрациями районов, обеспеченность семенами для ярового сева превышает 85%. У хозяйств имеются договоренности по закупке недостающего объема семян для поздних яровых культур».



Также о начале ярового сева сообщил Минсельхоз Кабардино-Балкарии: в Терском районе республики посеяны первые 65 га ярового ячменя и 12 га картофеля. Сроки начала сева соответствуют среднегодовым, как правило, это начало марта, отметило ведомство. По предварительным данным, яровые культуры в регионе в этом году займут около 220 тыс. га — на 0,7% меньше, чем в прошлом году. Ожидается расширение площади сева зерновых и зернобобовых, в частности кукурузы на зерно, при этом уменьшатся площади под подсолнечником. Посевы овощей и картофеля останутся на уровне прошлого года.



Также на полях республики набирает темпы подкормка озимых культур. Под урожай 2023 года они посеяны на 62 тыс. га. Основные площади приходятся на озимую пшеницу — 47 тыс. га, озимый ячмень занимает 11 тыс. га, озимый рапс — 3,5 тыс. га, озимые на зеленый корм — менее 0,5 тыс. га. Состояние основной части озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное, отмечает Минсельхоз республики.



Подкормка озимых началась и в Крыму. «Планируемая площадь подкормки озимых культур в республике — больше 330 тыс. га. Сейчас такую работу аграрии проводят практически во всех районах», — написал в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук. Уже подкормлены посевы на площади 159,7 тыс. га, что составляет 48% от плана. В целом под урожай 2023 года было посеяно 539,7 тыс. га озимых культур, включая более 510 тыс. га зерновых. Площадь яровых зерновых и зернобобовых в Крыму планируется увеличить на 17% по сравнению с прошлым годом: в том числе яровая пшеница займет около 400 га, ячмень — 40 тыс. га, овес — 4 тыс. га.



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