Минсельхоз обсуждает вопрос упрощения регистрации отечественных сортов сельхозкультур

В России достаточно слабая система продвижения отечественных семян М. Стулов

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с членами ассоциации «Народный фермер» сказала, что Минсельхоз рассматривает возможность упрощения порядка регистрации отечественных сортов сельхозкультур, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что в условиях нестабильности с поставками импортных семян компетентные органы уделяют особое внимание поддержке российских селекционеров.



В том числе Минсельхоз рассмотрит предложения ограничить продолжительность испытаний семян одним годом, а также проводить их на участках заявителей. Кроме того, рассматривается возможность скорректировать перечень критериев для оценки сортов, принимая во внимание не только урожайность, но и вкусовые качества, сроки хранения и другие характеристики. Эти меры могут помочь ускорить работу по внедрению эффективных сортов в реальное производство, считают в Минсельхозе.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что отечественные семена достаточно качественные и эффективные, однако их не хватает. «Исторически сложилось так, что в России семена — это посадочный материал. За рубежом семена, особенно гибридные, рассматриваются как часть технологии. Наиболее очевидно это по кукурузе и подсолнечнику», — напомнил он.



По мнению Корбута, сельхозпроизводителю проще купить технологию, чем отдельно семена, так как это дает гарантию результата качества и объема урожая. «Россия исторически неактивно занималась гибридами, хотя весь мир уже перешел на них. Но у них есть свои минусы, например, семена гибридов нужно постоянно обновлять. Правда, и результат не заставит себя ждать», — считает Корбут.



Кроме того, по его мнению, в России достаточно слабая система продвижения отечественных семян. «А ведь важно не только произвести семена и зарегистрировать их в реестре, но и показать аграриям, как они работают на практике. Зарубежные компании именно так и поступают — сельхозпроизводители могут приехать и увидеть, что вырастет из их семян. Одно дело — провести опыт у себя, и другое — у производителя при полном соблюдении технологии», — объяснил Корбут.



Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых в России к 18 января 2023 года достигла 94,9% против 94,6% к аналогичной дате прошлого года, говорится в материалах Минсельхоза. Показатели по семенам сои тоже высокие, но ниже прошлогодних — 87,4% против 99,3%. По семенам ярового рапса самообеспеченность, наоборот, сильно выросла — с 42,9% до 70%, по кукурузе - увеличилась с 21,8% до 28,3%, по подсолнечнику — снизилась с 21,9% до 21,2%, по сахарной свекле — выросла с 7,9% до 9,6%.



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