Минсельхоз: агросектор в целом готов к посевной

Второй год Минсельхоз готовит и утверждает структуру посевных площадей по стране Д. Гришкин

Российские аграрии в целом готовы к посевной кампании 2023 года, совсем скоро активные работы стартуют на Юге и в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом в ходе конференции «Где маржа — 2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Несмотря на сложности, в прошлом году аграрии показали очень хороший результат, в этом году агросектору также будет непросто, поэтому производителям стоит обратить особое внимание на ряд моментов, отметил он.



Разин напомнил, что второй год Минсельхоз готовит и утверждает структуру посевных площадей по стране. Ведомство постаралось сбалансировать ее с учетом реалий рынка прошлого года и рассчитывает на ее безусловное соблюдение со стороны регионов и сельхозпроизводителей. «Этот инструмент в целом показал достаточно неплохую эффективность», — добавил замминистра.



Также Разин отметил, что в прошлом году агросектор «очень серьезно прибавил по приобретению минудобрений». «Я прекрасно помню февраль-март прошлого года, когда мы, по сути, выгребали все, что есть по селитре, чтобы обеспечить посевную кампанию, было непросто. В этом году на складах у сельхозпроизводителей есть запас минеральных удобрений, у нас утвержден график их приобретения, сохранен механизм балансирования рынка по цене и объемам», — рассказал Разин. Поэтому Минсельхоз рассчитывает, что тенденция по увеличению внесения минеральных удобрений продолжится, и показатель их использования приблизится к научно обоснованной норме (80 кг на 1 га, в России в 2022 году вносили в среднем 60 кг на 1 га). «Пока мы видим, что идем с плюсом к уровню прошлого года», — уточнил замминистра.



Еще одна «наболевшая тема» - это семена. Прошлый год показал, что не все иностранные партнеры вели себя корректно, и «в один день прекращались многолетние взаимоотношения в части исполнения обязательств». На этот риск нужно своевременно и качественно реагировать, подчеркнул Разин. По его словам, рынок начинает перестраиваться, бизнес включается в работу по развитию отечественного семеноводства, и в целом в секторе «намечаются качественные изменения». «Очень рассчитываем, что и дальше будем его развивать, и в целом сможем обеспечивать свои потребности в качественном семенном материале — как в растениеводства, так и в садоводстве», — добавил Разин.



Кроме того, замминистра обратил внимание на подготовку техники. «Хочется обратиться к коллегам: лучше готовиться загодя — у нас в силу логистических трудностей есть удлинение технологического цикла по подготовке техники. Мы сегодня по ряду хозяйств видим, что нужно несколько раньше включаться в подготовку своих посевных агрегатов, и в целом в подготовку своей техники», — подчеркнул он. Также нужно внимательно следить за погодными условиями: в ряде регионов отмечаются определенные сложности погодного характера, что требует особого внимания агрономических служб, своевременной работы с озимым клином и входа в яровой сев, заключил Разин.



Ранее Минсельхоз сообщал, что посевная площадь в этом году увеличится на 0,1% до 82,1 млн га. В том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми может вырасти с 47,5 млн га до 47,74 млн г, при этом посевы пшеницы могут сократиться до 29,05 млн га против 29,47 млн га в прошлом году.



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