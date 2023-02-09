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Урожай зерновых на Кубани может быть на уровне прошлого года

Аграрии региона приступят к полевым работам с 1 марта

| Агроинвестор |

Краснодарский край активно развивает семеноводство
Краснодарский край активно развивает семеноводство

Урожай зерновых в Краснодарском крае в этом году может быть на уровне 2022-го, состояние озимых в регионе оценивается как хорошее. Об этом министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека рассказал в кулуарах XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов. По данным , в прошлом году в регионе было собрано 15,7 млн т зерновых и зернобобовых в бункерном весе (около 15,4 млн т — в весе после доработки). Аграрии Кубани приступят к полевым работам с 1 марта, уточнил Дерека.

Несмотря на то, что в прошлом году были нарушены логистические цепочки, Кубань выполняет планы по модернизации парка сельхозтехники, отметил глава регионального агроведомства. «Краснодарский край — лидер страны по энергообеспеченности: 198 л.с. на 100 га при среднем по России показателе 140-150 л.с. на 100 га», — подчеркнул Дерека. По его словам, аграрии края ежегодно закупают около 1 тыс. тракторов и 250 комбайнов, примерно половина поставок осуществляется через «». В этом году объемы закупок сельхозтехники ожидаются на уровне 2022-го, оценил Дерека.

Также он обратил внимание, что Краснодарский край активно развивает семеноводство. «Россия зависит от импорта семян сахарной свеклы на 99%, Кубань — на 97%. По поручению губернатора края в прошлом году мы заложили около 240 га семенных участков сахарной свеклы кубанской селекции. В этом году под урожай 2024 года рассчитываем получить 120 тыс. посевных единиц семян сахарной свеклы, — рассказал чиновник. — В следующем году это позволит закрыть 50% потребности в семенах агрокультуры в крае, а в 2025-м — около 70%».

Также в регионе развивается производство других семян, в частности кукурузы и подсолнечника, и субсидируется приобретение семян отечественной селекции. «Краснодарский край производит 4 тыс. т семян подсолнечника, что позволяет засевать около 1 млн га, в том числе 400 тыс. га в нашем регионе, — сказал Дерека. — Также производится 23-25 тыс. т семян кукурузы, что позволяет обеспечить потребность края на 100%, ежегодно мы засеваем кукурузой около 600 тыс. га».

Как ранее писал «», рассматривает возможность упрощения порядка регистрации отечественных сортов сельхозкультур, чтобы ускорить работу по внедрению эффективных сортов в реальное производство. В конце января глава ведомства Дмитрий Патрушев говорил, что готовит предложение о квотировании импорта товарных семян.

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