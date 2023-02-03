В этом сезоне Россия может экспортировать более 56 млн тонн зерна

К концу сезона ожидаются большие переходящие запасы, которые смогут дать задел на активный экспорт в начале сезона-2023/24 Администрация морских портов Черного моря

Потенциал экспорта зерна в этом сезоне составляет 56,6 млн т, с учетом муки и зернобобовых — 59 млн т, в середине декабря он оценивался в 55 млн т и 57 млн т соответственно. Об этом рассказал директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский в ходе конференции «Горная зерновая ассамблея», пишет поле.рф. С 1 июля 2022 года по конец января вывоз зерна (включая страны ЕАЭС) составил около 34,2 млн т. «Это выше сезона-2021/22 на 5,9 млн т, но пока ниже рекордного по темпам вывоза сезона-2020/21 на 1,6 млн т, — сравнил Павенский. — Темпы экспорта начали превышать уровни предыдущих сезонов только в октябре 2022 года». По его словам, экспорт пшеницы в июле-январе достиг около 28,5 млн т, что на 4,9 млн т выше, чем год назад, но на 1,5 млн т ниже, чем в сезоне-2020/21.



Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду составляет рекордные 46 млн т против предыдущей оценки в 43,5 млн т. Это выше рекорда в сезоне-2017/18, который составил 42 млн т. Поставки ячменя, по словам Павенского, уже составили около 3,6 млн т против 2,74 млн год назад, а общий потенциал вывоза — 5,7 млн т, что существенно больше уровня сезона-2021/22 (3,5 млн т). Экспорт кукурузы к концу января составлял около 1,9 млн т против 1,7 млн т годом ранее. Потенциал поставок на внешние рынки оценивается в 4,5 млн т (3,8 млн т в сезоне-2021/22). Экспорт муки в пересчете на зерно может достичь очередного рекорда — около 1 млн т против почти 0,9 млн т в прошлом сезоне, считает Павенский.



«По оценке аналитического центра "Русагротранса", несмотря на существенный рост потребления зерна и рекордный экспорт, уровень рыночных запасов в конце сезона-2022/23 превысит рекорд-2017/18 и достигнет почти 23 млн тонн. Это даст задел для экспорта уже в первой половине сезона-2023/24, несмотря на то что весьма вероятно существенное снижение урожая в 2023 году после такого аномального года», — отметил Павенский. Сбор пшеницы в 2023 году, по оценке «Русагротранса», может составить 81,5 млн т, урожай зерновых в целом — 127,2 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает потенциал поставок пшеницы в этом сезоне в 45,5 млн т, всего зерна — 56 млн т, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, экспортные цены продолжают снижаться из-за активного предложения из России и относительного снижения спроса из-за удорожания денег в мире. «Развивающимся странам становится все сложнее покупать», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом Рылько считает, что надеяться на расширение географии экспорта зерна в этом сезоне не стоит. ​



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценивает экспортный потенциал зерна примерно в 55 млн т, и, по его словам, достичь такого объема поставок реально. Он также полагает, что рынок будет идти к цене пшеницы в $298-300/т (FOB) — по ней Египет в своем последнем тендере закупил более 530 тыс. т российского зерна. «Я полагаю, что нужно рассчитывать на расширение географии поставок, потому что запасы и ресурсы у нас огромные. Даже рекордный урожай в Аргентине сохраняет наш потенциал. Основной проблемой будет наличие средств у стран-импортеров», — сказал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, сейчас спрос на российское зерно, как и экспорт, активен.



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