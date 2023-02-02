Экспорт продукции АПК вырос на 12%

В структуре российского агроэкспорта традиционно преобладают зерно и продукция масложировой отрасли Pixabay

Поставки российской продукции АПК за рубеж по итогам 2022 года увеличились на 12% в текущих ценах. Такой показатель был озвучен в ходе совещания с замглавы Минсельхоза Сергеем Левиным, сообщает пресс-служба ведомства. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия, объем поставок в денежном выражении не уточняется. Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также Республики Северная Осетия-Алания и Дагестан.



Проведенная в 2022 году работа по переориентации экспортных потоков привела к появлению свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт — страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет. По словам Левина, в этом году для расширения потенциала аграрного экспорта будет продолжена работа по открытию новых рынков. Замминистра уверен, что благодаря взвешенной и системной государственной политике экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса будет сохранен, а целевые показатели на 2023 год выполнены в полном объеме.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рост экспорта в 2022 году связан с высокими мировыми ценами на продовольствие. При этом по многим позициям объемы вывоза сократились. «Тем не менее, в текущих условиях наши показатели вполне достойные», — считает Корбут.



В 2023 году, по его мнению, таких высоких цен, как в прошлом году, ожидать не стоит, но и значительного падения тоже не будет. В целом потенциал вывоза продукции АПК у России высокий, отметил эксперт. «У нас рекордный урожай зерна и будет высокий экспорт. Также высокие объемы производства масличных, поэтому вывоз растительного масла, шротов и жмыхов тоже будет большим. Хотя ситуация будет сложной, так как идет адаптация к новым условиям», — считает Корбут.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что в 2022 году экспорт всех растительных масел составил 4,6 млн т, что на 2% больше, чем в 2021 году. Подсолнечного масла было вывезено 2,8 млн т, что на 9% меньше, чем в 2021-м, соевого - 588 тыс. т (+12%), рапсового — 979 тыс. т (+22%), льняного — 29 тыс. т (+29%). Экспорт шротов составил более 3 млн т, что на 9% больше, чем в 2021 году.



В январе «Агроинвестор» со ссылкой на данные Минсельхоза сообщал, что объем экспорт зерна в сезоне-2022/23 может составить 55-60 млн т. Агроведомство считает, что указанный объем позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что его оценка экспорта зерна в сезоне-2022/23 составляет 55,5 млн т. В 2022 году, по данным Росстата, урожай зерна в России вырос на 26,7% по сравнению с 2021-м — до 153,83 млн т в весе после доработки.



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