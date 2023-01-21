Минсельхоз: финансирование АПК может увеличиться

Индекс сельхозпроизводства в 2022 году, по предварительным данным Минсельхоза, составил 103,5% Pixabay

В 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала на круглом столе, посвященном механизмам государственной поддержки предприятий АПК в 2023 году, который прошел в ТАСС. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — подчеркнула Фастова.



Стратегия Минсельхоза — поддерживать те направления АПК, которые действительно необходимо развивать, и эту стратегию агроведомство будет продолжать в следующие годы, отметила Фастова. Основное направление господдержки — стимулирование инвестиционной деятельности. В этом году сохраняются стимулирующая и компенсирующая субсидии для отраслей АПК. Одной из важнейших подотраслей, которые поддержит государство, будет производство овощей и картофеля — на эти цели из бюджета будет направлено 5 млрд руб., на 2,5 млрд руб. больше, чем в 2022-м. Также в этом году появилась поддержка для производителей КРС — субсидии на килограмм товарного мяса. Кроме того, в этом году увеличатся сроки предоставления льготных инвестиционных кредитов для производителей питания для детей грудного возраста, а также детского питания для детей с 8 до 12 лет. Также в ближайшее время появится льготное кредитования для производителей дикоросов.



Фастова добавила, что Минсельхоз активно развивает льготное кредитование для малого бизнеса, с 2023 года льготные кредиты в том числе будут предоставляться личным подсобным хозяйствам. «Личные подсобные хозяйства у нас появились в поддержке в 2022 году в прямых субсидиях, а с 2023 года — и в льготных кредитах», — уточнила замминистра.



В 2022 году из бюджета была выделена беспрецедентно большая сумма на льготное кредитование — 179,4 млрд руб. В этом году на эти цели будет направлено 157,9 млрд руб. «Средневзвешенная ключевая ставка в этом году ниже, чем в прошлом, поэтому, хотя сумма, выделенная из бюджета на льготное кредитование, в этом году выглядит меньше, чем в прошлом, пропорционально мы сохраняем этот вид поддержки на уровне 2022-го», — пояснила Фастова.



Председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота отметил, что в прошлом году Россия, получив рекордный урожай зерна, столкнулась с проблемой экспорта из-за санкций Запада. «И многие меры господдержки касались купирования этой проблемы. Например, был запущен механизм зерновых интервенций — государство уже закупило [в интервенционный фонд] более 3 млн т зерновых. Эта мера поддержки помогла очень небольшим предприятиям, у которых нет собственных мощностей для хранения зерна», — обратил внимание он.

Индекс сельхозпроизводства в России в 2022 году, по предварительным данным Минсельхоза, составил 103,5%, рассказала Фастова, отметив, что рекордный урожай не мог не повлиять на результат деятельности всей отрасли. В том числе у животноводов из-за низких цен на зерно уменьшилась себестоимость производства продукции. При этом, подчеркнула она, по итогам прошлого года выросли зарплаты сотрудников сельхозпредприятий. Другие расходы на производство в большинстве отраслей АПК тоже увеличились. В итоге средняя рентабельность в агросекторе в прошлом году была несколько ниже, чем в 2021-м — 21% против более чем 25,6% соответственно. «Однако по сути показатель прошлого года находится на уровне 2020-го, и мы не считаем, что это очень большое снижение, особенно с учетом того, что количество прибыльных хозяйств в минувшем году стало больше, чем в 2021-м. Таким образом, в целом, агросектор показал хорошие результаты», — резюмировала Фастова.



Отраслевые эксперты подтвердили, что аграрии действительно добились хороших результатов и в непростом для отрасли 2022-м, и в предыдущие годы. Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отметил, что Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса. В прошлом году животноводы в общей сложности произвели 11,7 млн т мяса и мясопродуктов в убойном весе — это рекорд за всю историю России», — подчеркнул он. Потребление внутри страны, несмотря на сложную экономическую ситуацию, выросло до рекордных 78 кг на человека в год, что говорит о доступности данной продукции для потребителя: средние цены, по словам Юшина, на бройлера и свинину в 2022 году были ниже, чем в 2021-м. В этом году НМА ожидает дальнейшего прироста производства мяса, это дает основания рассчитывать на то, что цены для потребителей останутся доступными.



В 2014—2015 годах «Союзмолоко» инициировало и совместно с Минсельхозом разработало программу долгосрочного развития отрасли, напомнил гендиректор союза Артем Белов. «Целью было привлечение инвесторов как в развитие молочного животноводства, так и переработки. Комплексный подход дал очень хороший результат: последние семь лет отрасль показывала стабильный и устойчивый прирост производства на уровне 3%, что для инвестиционно емкого и достаточно инертного направления является очень хорошим результатом», — отметил он. Удалось существенно снизить импорт, развивался экспорт. По итогам 2022 года объемы поставок российской молочной продукции на внешние рынки составили $500 млн, и потенциал для увеличения показателя очень хороший.



По мнению Белова, комплекс мер господдержки сейчас сбалансирован, и при его сохранении можно надеяться на то, что в ближайшие годы молочный сектор будет и дальше показывать устойчивую динамику развития.



Юшин также подчеркнул, что большой потенциал для развития мясной отрасли находится за пределами нашей страны. В прошлом году Россия экспортировала мяса и мясопродуктов почти на $1,5 млрд, что стало рекордом, однако есть, куда стремиться. «В ближайшие 20 лет миру понадобится еще 100 млн т мяса, и Россия должна занять заметное место на этом рынке», — уверен он. В этом плане меры господдержки в части инвестиционных и оборотных кредитов будут одним из ключевых факторов для принятия бизнесом решений об инвестициях в отрасль, добавил глава НМА.



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