Минсельхоз опубликовал план льготного кредитования на 2023 год

На новые кредиты предусмотрено 16,5 млрд рублей субсидий А. Гордеев

Минсельхоз утвердил план льготного кредитования на 2023 год. Он предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. направят на обслуживание обязательств по ранее заключенным кредитным договорам. В этом году общий лимит средств уменьшился на 12% (21,5 млрд руб.) по сравнению с итоговыми значениями 2022 года и в сумме составит 157,9 млрд руб.



В том числе по новым краткосрочным кредитам на развитие растениеводства заложено около 6,5 млрд руб. плюс 17,7 млрд руб. на субсидирование ранее взятых кредитов, на развитие животноводства — 2,7 млрд руб. и 8,7 млрд руб. соответственно, на переработку продукции растениеводства и животноводства — почти 1,9 млрд руб. и 7,5 млрд руб. Субсидии на новые краткосрочные кредиты в молочном скотоводстве составят свыше 1,9 млрд руб., по ранее оформленным договорам — более 5,5 млрд руб. Для малых хозяйств предусмотрено 3,3 млрд руб. субсидий по новым кредитам и почти 6 млрд руб. — на обслуживание выданных ранее. В секторе мясного скотоводства субсидии предполагаются на уровне 232 млн руб. и 381,5 млн руб.



Прием заявок на получение льготных кредитов по всем направлениям целевого использования открыт с 18 января. Кроме того, с 27 января претендовать на получение льготных кредитов смогут граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, напоминает Минсельхоз.



По данным Минсельхоза, в 2022 году регионам на субсидирование АПК из федерального бюджета было направлено 145,79 млрд руб., из которых до получателей доведено 145,58 млрд руб. (99,9%). Годом ранее аграриям было доведено 149,93 млрд руб. субсидий от направленных лимитов (151,47 млрд руб.).



Льготная кредитная программа кредитования аграриев в ее нынешнем виде была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный — от двух до 15 лет.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель ранее говорил «Агроинвестору», что одной из самых важных мер является необходимость поддержки банковской сферы. «Денежный поток у компаний в 2022 году ниже, чем предполагалось, из-за низких цен на все продовольственные товары. Поэтому важно проводить реструктуризацию, рефинансирование кредитов, чтобы процентная ставка была минимальная, ведь в некоторых случаях в отрасли ставки превышают 20%», — отмечал он.



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