Пошлина на экспорт сои может вырасти с 20% до 50%

Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года Pixabay

Минсельхоз может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на сою в 2,5 раза — с текущих 20% до 50%. Об этом сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных 18 января, рассказал «Агроинвестору» один из участников совещания. По его словам, на совещании обсуждались проекты по переработке сои на Дальнем Востоке — как для обеспечения внутреннего спроса, так и под экспортные поставки. Предполагается, что новая ставка начнет действовать с 2025 года.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что вопрос повышения уровня пошлины на экспорт сои обсуждался 18 января на совещании в Минсельхозе. Эксперт отметил, что в ДФО объемы производства сои растут огромными темпами от года к году. Показатели увеличиваются во всех регионах, например, Амурская область за последние четыре года увеличила урожай сои почти в два раза — примерно с 860 тыс. т до 1,6 млн т.



Однако пока в регионе большую часть собранного урожая экспортируют в виде сырья, в основном в Китай, говорит Мальцев. «Местным переработчикам сложно конкурировать за сырье с китайскими импортерами, поэтому повышение размера экспортной пошлины на сою будет способствовать росту показателей выпуска и отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью, таких как шрот и изолят», — уверен он.



По его мнению, инициатива Минсельхоза даже с учетом отсрочки вступления в силу до 2025 года станет для компаний гарантией, что меры таможенно-тарифного регулирования будут приняты и защитят интересы действующих МЭЗов. Кроме этого, мера будет стимулировать инвестиции в расконсервацию и строительство новых мощностей по переработке. В «Эфко», представители которой тоже присутствовали на совещании, считают, что предложения по изменению пошлины и ограничению импорта ГМО-сои целесообразно и мотивирует внутреннюю переработку, сказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании.



Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 года. Она была необходима для предотвращения роста стоимости продуктов ее переработки — масла и шрота. Тогда ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. С 1 июля 2021 года ее снизили до 20%, но не менее $100 за тонну. В сентябре 2022 года действие пошлины продлили до конца 2024 года.



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