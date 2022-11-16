ИКАР повысил прогноз урожая сои и рапса

Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28 млн тонн flickr.com

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора рапса в России с 4,45 млн т до 4,51 млн т. Также увеличена оценка урожая сои — с 5,46 млн т до 5,8 млн т, сообщает поле.рф. Также эксперты ИКАР сохранили прогноз по масличному льну — он находится в диапазоне 1,7-1,8 млн т в зачетном весе.



Прогноз сбора подсолнечника остался прежним — 16,35 млн т в зачетном весе. В 2021 году показатель составлял 15,65 млн т. В октябре ИКАР понизил свой прежний прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т из-за изменения площадей уборки в Центральном и Приволжском федеральных округах. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в конце октября говорил «Агроинвестору», урожай подсолнечника может не превысить 16 млн т против прежнего прогноза в 16,7 млн т.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказывал «Агроинвестору», что затяжные дожди в Центральном округе сильно затруднили сбор урожая подсолнечника в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также в регионах Поволжья; из-за переувлажнения почвы снизились темпы уборки в Ростовской области и Краснодарском крае. Неблагоприятные погодные условия могут привести к потере урожая подсолнечника до 800 тыс. т в зачетном весе и сильно сказаться на качестве самой семечки, допускал он.



По мнению аналитиков ИКАР, в этом году часть площадей под подсолнечником может уйти «в зиму». «Ситуация наиболее острая в Поволжье. На середину ноября здесь убрано менее 50%. Потери могут быть большими, но на текущий момент это нельзя сказать наверняка», — отметил аналитик рынка масличных ИКАР Вадим Семикин. Общий урожай масличных в 2022 году превысит 28 млн т против 24,8 млн т в 2021-м, оценил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

