Переработчики закупили на бирже более 60 тысяч тонн масличных

С августа 2021 года на товарных аукционах было продано более 1,3 млн тонн сельхозпродукции Pixabay

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская Биржа») совместно с крупнейшими отечественными переработчиками законтрактовала более 60 тыс. т масличных культур, в частности рапса и соевых бобов. Об этом сообщает «Олеоскоп» со ссылкой на директора НТБ Никиту Захарова.



Он отметил, что по мере роста объема операций с масличными и улучшения периодичности аукционов совместно с участниками торгов будет рассмотрена возможность расчета соответствующего индикатора. «Мы считаем, что индексы цен масличных культур важны и будут интересны для всего рынка, а также станут важным дополнением к уже существующему биржевому индексу стоимости пшеницы в Новороссийске, рассчитываемому по итогам торгов на НТБ», — приводит «Олеоскоп» слова Захарова.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что союз приветствует развитие биржевой торговли масличными культурами, так как считает, что фьючерсы на торговлю масличными позволят сформировать правильное ожидание относительно стоимости масличного сырья у сельхозпроизводителей. «В ситуации острой конкуренции за сырье и высокой волатильности мировых цен на растительные масла ожидания по росту цен на масличные культуры у аграриев всегда завышены, — говорит Мальцев. — Биржевая торговля масличными станет основой для появления фьючерсов, как надежного инструмента для прогнозирования цен и страхования ценовых рисков, как это практикуется во всех развитых странах мира».



НТБ была учреждена в июле 2002 года, является организатором биржевого товарного рынка. С 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза. С 2015 года биржа проводит торги зерновыми культурами, с 2017 года — сахаром, с 2018 года — масличными культурами.



Советник биржи Сергей Наумов в начале октября говорил «Интерфаксу», что с августа 2021 года, когда были запущены товарные аукционы, было продано более 1,3 млн т сельхозпродукции. Наумов сообщал, что в декабре 2021-го на товарном аукционе впервые была продана соя, а с 1 августа этого года ГК «Содружество», один из ведущих игроков соевого рынка России, запустила на НТБ товарные аукционы по покупке соевых бобов, подсолнечника и рапса. В сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 млн т масличных культур против 1,4 млн т годом ранее. Причем на закупки сои придется до 1 млн т (705 тыс. т год назад), рапса — 950 тыс. т (573 тыс. т). Большой рост — до 900 тыс. т — намечен в закупках подсолнечника.



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