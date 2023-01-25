Пошлина на экспорт масла в феврале останется нулевой

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $1162,5 за тонну «Солнечные продукты»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в феврале останется нулевой, как и в октябре-январе. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в феврале составит 2,2 тыс. руб. за тонну против 1,8 тыс. руб. в январе, сообщается в материалах Минсельхоза. Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $1162,5 против $1207,6 за тонну месяцем ранее, на шрот — из расчета $247,6 против $246,2 за тонну.



С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах. Срок их действия в июле прошлого года был продлен до 31 августа 2023 года. Пошлина в размере 70% взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.



По данным Росстата, в ноябре 2022 года на отечественных маслоэкстракционных предприятиях увеличилось производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В ноябре объем выпуска нерафинированного подсолнечного масла достиг 580,3 тыс. т — на 2,1% выше уровня ноября 2021 года и на 0,5% больше, чем было в октябре 2022-го. За 11 месяцев 2022 года эти показатели достигли отметки 5,4 млн т, что на 15,2% превышает итоговую оценку за январь-ноябрь 2021 года. Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций в ноябре составил 229,7 тыс. т (-12% к ноябрю 2021 года; -9,7% к октябрю 2022-го).



Потенциал экспорта подсолнечного шрота и жмыха из России оценивается в 3-3,5 млн т в год на сумму $900-950 млн, сообщал в декабре центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Начальник отдела отраслевого анализа центра Даниил Хотько отмечал, что традиционно крупнейшими рынками сбыта были Турция и страны ЕС, в меньшей степени Беларусь. Однако важнейшим событием 2022 года стал выход на рынок Китая, куда поставлено уже свыше 200 тыс. т, что делает Китай третьим по величине покупателем этой продукции по итогам завершающегося года.



С 2017 по 2020 годы вывоз подсолнечного шрота из России увеличился с 1,2 млн т до 1,8-1,9 млн т, однако по итогам 2021-го поставки снизились до 1,7 млн т (на 9,7%). В прошлом году в стоимостном выражении экспорт вырос на 30,8% и достиг максимума за 2017-2021 годы — $474,7 млн при средней экспортной цене $277 за тонну. Основными покупателями стали Латвия и Турция, на которые пришлась почти половина российских поставок подсолнечного шрота: Латвия импортировала 436,8 тыс. т на $113,4 млн, Турция — 379 тыс. т на $110,8 млн.



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