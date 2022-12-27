«Агроэкспорт» оценил потенциал экспорта подсолнечного шрота и жмыха из России

Производство шрота будет расти Pixabay

Потенциал экспорта подсолнечного шрота и жмыха из России оценивается в 3-3,5 млн т в год на сумму $900-950 млн, сообщается в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Начальник отдела отраслевого анализа центра Даниил Хотько, слова которого приводятся в обзоре, отметил, что традиционно крупнейшими рынками сбыта были Турция и страны ЕС, в меньшей степени Беларусь. Однако важнейшим событием 2022 года стал выход на рынок Китая, куда поставлено уже свыше 200 тыс. т, что делает Китай третьим по величине покупателем этой продукции по итогам завершающегося года.



С 2017 по 2020 годы вывоз подсолнечного шрота из России увеличился с 1,2 млн т до 1,8-1,9 млн т, однако по итогам 2021-го поставки снизились до 1,7 млн т (на 9,7%), говорится в обзоре. В то же время в стоимостном выражении экспорт в прошлом году вырос на 30,8% и достиг максимума за 2017-2021 годы — $474,7 млн при средней экспортной цене $277 за тонну. Основными покупателями стали Латвия и Турция, на которые пришлась почти половина российского вывоза подсолнечного шрота: Латвия импортировала 436,8 тыс. т на $113,4 млн, Турция — 379 тыс. т на $110,8 млн.



В сезоне-2021/22 производство подсолнечного шрота в России оценивается в 5,2 млн т против 4,8 млн т годом ранее, следует из обзора. Рост наблюдается на фоне высокой маржинальности переработки подсолнечника. В ближайшие годы ожидается введение в эксплуатацию новых производственных мощностей по переработке масличных, что будет способствовать увеличению спроса на сырье со стороны перерабатывающих предприятий и расширению производства масла и шротов, отмечается в обзоре.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, в текущем сезоне общий объем экспорта шрота увеличится в два раза, почти до 6 млн т (в сезоне-2021/22 — 2,9 млн т). С начала сезона за три осенних месяца общий объема вывоза шрота составил 660 тыс. т, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого сезона, и в дальнейшем будет только увеличиваться. Топ-5 стран покупателей отечественного шрота: Турция, Беларусь, Китай, Латвия и Италия, рассказал Мальцев «Агроинвестору».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что экспортный потенциал, озвученный «Агроэкспортом», завышен. По его словам, с сентября по ноябрь 2022 года из России было вывезено 346 тыс. т подсолнечного шрота против 264 тыс. т за аналогичные месяцы прошлого сезона. «Увеличение есть, но оно не такое отрывное. В прошлом сезоне за пределы Таможенного союза было экспортировано 1,56 млн т этого товара. Допустим, в рекордном сезоне-2019/20 туда было вывезено 1,8 млн т. Возможно, что у нас в этом году будет переработано больше подсолнечника, чем в прошлом, но не настолько, чтобы добраться до показателя, который дает “Агроэкспорт”», — считает Петриченко. При этом, по его словам, внутреннее потребление подсолнечного шрота может немного вырасти — примерно до 3,9-4 млн т при производстве на уровне 6,1-6,2 млн т.



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