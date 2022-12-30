Масло и подсолнечник продолжают дорожать

Цены на подсолнечник до сих пор частично поддерживает информация о неубранных площадях в некоторых регионах​ М Стулов

На прошлой неделе цены на подсолнечное масло в Европейской части России продолжили расти. Так, по данным портала Oilworld, в закупке тонна в среднем подорожала на 1,5 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Цены продажи выросли в среднем на 1,3 тыс. руб./т до 71,5 тыс. руб./т.



Подсолнечник дорожал не так активно: в закупке — плюс 333 руб./т до 27,1 тыс. руб./т, в продаже — 333 руб./т до 28,5 тыс. руб./т, при этом в Ставропольское крае и Тамбовской области цены снизились на 400 руб. и 100 руб. соответственно. По данным информационно-аналитического агентства OleoScope, в декабре средняя цена тонны подсолнечника в Центре составляла 28,8 тыс. руб. против 28,2 тыс. руб. в середине месяца. В Приволжье — 25,1 тыс. руб./т 24,9 тыс. руб./т. На Юге цены поднялись с 27,7 тыс. руб. в середине декабря до 28,2 тыс. руб. Тонна масла в Центре в среднем стоит 75,1 тыс. руб., на Юге — 75,5 тыс. руб. Рост внутренних цен на подсолнечник и масло также связан с заметным повышением курса доллара в декабре, поясняет аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, цены на подсолнечное масло зависят от мировой цены и курса рубля, с этим и связан их рост. «Это зеркально отражается и на ценах на “семечку”. Например, в Поволжье стоимость тонны подсолнечника за две недели выросла на 4-5 тыс. руб. до 30 тыс. руб./т. Дальнейшее поведение цен будет зависеть от мировой конъюнктуры и колебаний курса рубля», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев. По словам Лозового, цены на подсолнечник в ряде регионов России пока продолжают демонстрировать динамику роста, что в последнее время было обусловлено высоким спросом на семечку со стороны отечественных маслозаводов в преддверии Нового года. По его словам, тенденция к росту цен сохраняется, но уже выглядит не такой перспективной, как ранее, поскольку многие МЭЗы запаслись необходимым количеством сырья для работы в кратко- и среднесрочной перспективе.



«В декабре стоимость готовой продукции позволяла без серьезного ущерба для маржинальности добавлять к цене сырья, но уже в январе-феврале эта тенденция, вероятнее всего, не будет прослеживаться так очевидно, особенно, если экспортная пошлина на масло в феврале-марте окажется не на нулевом уровне, как это было в последние месяцы», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. Однако, продолжает он, цены на подсолнечник до сих пор частично поддерживает информация о неубранных площадях в некоторых регионах. Сельхозтехника, которая долгое время не могла выйти в поля, пошла на уборку урожая только с первыми морозами. Задержка сбора сказывается на количестве предложения масличных на рынке в отдельных регионах. При этом, например, в Поволжье в декабре уборка шла даже активнее, чем в отдельные осенние периоды. Остался урожай в полях ЦФО, а также немного в УрФО и ЮФО.



«Сохраняется надежда, что уборку все же полностью получится завершить в короткие сроки, но могут возникнуть вопросы по качеству собранной семечки. И стоит отметить, что во многих регионах, где сельхозпроизводителям удалось добиться роста урожайности к прошлому году, закупочные цены на подсолнечник вряд ли значительно увеличатся», — говорит Лозовой.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), подсолнечник среди всех масличных культур наиболее сильно пострадал из-за нетипично дождливой осени 2022 года. В Поволжье пока остаются неубранными около 1 млн га, еще совокупно порядка 0,3 млн га не убраны в регионах ЦФО, Волгоградской и Челябинской областях. При этом достоверно оценить будущий процент потерь площадей, которые не смогут пережить зиму, сейчас не представляется возможным. Также вызывает вопросы качество подсолнечника урожая 2022 года, точнее сильный разброс по кислотности сырья, говорится в обзоре на сайте ИКАР.



Все это может привести к тому, что несмотря на достаточное общее предложение у переработчиков в конце сезона все равно могут возникнуть проблемы с нехваткой сырья приемлемого качества. Похожая ситуация (затяжная уборка и проблемы с кислотностью) была характерна для российского рынка в сезоне-2017/18, тогда цены на семечку начали повышаться с декабря, и их рост закончился только с началом нового сезона. Экспорт подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, но главное — в течение всего сезона-2022/23 продолжает действовать демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла, механизм которой летом 2022-го был изменен и переведен в рублевый эквивалент. Из-за этого внутренние цены имеют заданный пошлиной предел, что прямым образом ограничивает потенциальный рост цен на подсолнечник, отмечает ИКАР.



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