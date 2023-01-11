ИКАР: в январе закупочные цены на подсолнечник могут вырасти

Во многих регионах подсолнечник дорожает с осени Д. Абрамов

В конце декабря цены на подсолнечник продолжили укрепляться на фоне ослабления курса рубля, но они не успели полноценно отыграть этот фактор до наступления новогодних праздников. Ситуация может измениться уже на следующей неделе, рассказал поле.рф аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин. «Активность рынка в течение последних двух недель традиционно была близка к нулю. Активизация закупок может пройти под знаком новой индексации закупочных цен на подсолнечник, это станет понятным уже по завершении текущей недели», — цитирует его портал.



Кроме того, Семикин напомнил, что, по предварительным данным Росстата, производство сои в России достигло рекордных 5,75 млн т (плюс 1 млн т к 2021 году), рапса — рекордных 4,55 млн т (плюс 1,75 млн т), а производство подсолнечника оценивается в 15,34 млн т — чуть ниже рекорда 2021-го (15,65 млн т). Однако в окончательных итогах весной результат по подсолнечнику, по оценке ИКАР, может быть увеличен до 15,7-16,25 млн т. Повышение итогового показателя также вероятно по сое: до 5,9-6,2 млн т, сказал эксперт. Общий урожай масличных в России оказался очень высоким и может составить 27,5-28,8 млн т в зачетном весе, что на 2,7-4 млн т превысит рекорд 2021 года.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что пока существенных изменений в ценах подсолнечника не наблюдается, но несколько выросла экспортная цена масла FOB — до $1,185 тыс. за тонну (плюс $10). «А так как пошлина на масло осталась нулевой, на шрот — несколько увеличилась, то снижения внутренних цен на масло и сырье ждать не стоит. Поэтому главным фактором, влияющим на ценообразование, будет курс отечественной валюты», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. В конце декабря руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от мировой конъюнктуры и колебаний курса рубля.



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Кирилл Лозовой, аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope У сельхозпроизводителей в 2023 году не должно возникнуть сложностей со сбытом масличных. По нашим оценкам, мощности российских МЭЗов в 2022 году росли самыми высокими темпами за последние годы — более чем на 6%. Теперь на площадках отечественных предприятий могут перерабатывать 29 млн т сырья, и в дальнейшем эта цифра продолжит расти.

Цены на подсолнечник во многих российских регионах в декабре продолжили расти уже третий месяц подряд, говорит аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Такая тенденция отмечается на фоне серьезно затянувшейся уборки урожая и ослабления курса рубля. «По нашим оценкам, к концу декабря в ЦФО средняя стоимость тонны подсолнечника достигла почти 29 тыс. руб. против 25,2 тыс. руб. в ноябре. На Юге России цены поднялись до 28,5 тыс. руб. с 26,7 тыс. руб. за тонну месяцем ранее. В Поволжье подсолнечник за месяц подорожал на 1,5 тыс. руб. — до 25,3 тыс. руб./т», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



В конце прошлого года ликвидность рынка была невысокой, продолжает он. Многие маслозаводы после того, как запаслись необходимым количеством подсолнечника, приостановили заключение контрактов на закупку семечки до окончания новогодних праздников. Однако в январе МЭЗы уже активизируют темпы закупок сырья, но сейчас на цены может серьезно повлиять качество маслосемян. Разброс в стоимости подсолнечника в отдельных регионах может быть достаточно велик, поскольку качество урожая уже не такое высокое, как ранее, объясняет эксперт. По его словам, дальнейшую динамику цен будет также определять курс рубля к доллару и экспортная пошлина на подсолнечное масло. Если в феврале-марте она повысится, то это может оказать дополнительное давление на стоимость маслосемян, поскольку резерв маржинальности у маслозаводов, который еще присутствует, будет сокращаться.



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