В России рекордно вырос выпуск растительного масла

За три месяца текущего сезона производство растительных масел увеличилось на 23% Д. Гришкин

Производство растительного масла в России в октябре установило рекорд, достигнув 761 тыс. т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Аналитики связывают рост выпуска с благоприятной рыночной конъюнктурой и низкими экспортными пошлинами. На фоне высокого спроса маслозаводов цены на подсолнечник продолжают расти, отметили аналитики.



Выпуск подсолнечного масла в октябре составил 577 тыс. т, рапсового — 104 тыс. т, соевого — 74 тыс. т. Рекордным темпам производства способствует высокий спрос на растительное масло со стороны экспортеров, отмечают аналитики «СовЭкона». Согласно их данным, с начала сезона было вывезено 295 тыс. т подсолнечного масла, что уступает только рекордным 351 тыс. т сезона-2019/20. Экспорт идет активными темпами на фоне высоких мировых цен на масло и нулевых пошлин.



По данным «СовЭкона», которые приводит ТАСС, оживление спроса маслозаводов привело к росту цен на масличное сырье. К 7 декабря цены на подсолнечник внутри страны поднялись до 24,4 тыс. руб./т с 20,9 тыс. руб./т в начале ноября. Росту цен на подсолнечник также способствуют рекордно низкие темпы уборки. На начало декабря доля убранных площадей подсолнечника составила 75%. В последний раз настолько медленно уборка проходила в 2017 году, когда в результате было потеряно 15% урожая, отметили аналитики. Они считают, что в краткосрочной перспективе цены на подсолнечник могут продолжить расти. Однако потенциал их повышения выглядит ограниченным на фоне снижения мировых цен на масло. По мнению аналитиков, рынок может стабилизироваться, как только переработчики пополнят свои запасы.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, за три месяца текущего сезона производство растительных масел в целом выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого сезона и составило 2,16 млн т. Особенно увеличилось производство соевого и рапсового масел — на 60% и 40% соответственно. Это связанно с тем, что урожай этих масличных собрали раньше подсолнечника и сразу отправили на переработку, прокомментировал он «Агроинвестору». «К концу этого года в России общая мощность МЭЗов составит почти 30 млн т в год, это значит, что потенциально отрасль может перерабатывать около 2,5 млн т ежемесячно. Поэтому при равномерной загрузке мощностей в течение всего сезона мы сможем переработать весь рекордный урожай и значительные переходящие остатки прошлого сезона», — считает глава союза.



Экспорт растительных масел за три первых месяца сезона, по словам Мальцева, вырос на 13% по отношению к тому же периоду сезона-2021/22 и превысил 1 млн т. Больше всего вывезли соевого масла, его поставки увеличились почти на 30%. Экспорт подсолнечного масла вырос на 10%. Хотя для того, чтобы реализовать экспортный потенциал в 5 млн т, необходимо ежемесячно отгружать не менее 400 тыс. т, добавил Мальцев.



По его словам, невысокий темп роста экспорта подсолнечного масла связан как с задержкой начала уборочной компании, так и со сдерживанием продаж подсолнечника со стороны аграриев в расчете на удорожание маслосемян, хотя фундаментальных причин для этого нет. «С учетом рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона, о которой мы предупреждали в начале сезона-2021/22. В итоге переходящие остатки в сезоне-2022/23 могут оказаться еще выше, чем в прошедшем, что приведет к обвалу цен. Дополнительное давление на стоимость подсолнечника будет оказывать снижение качества семечки, которую еще не успели убрать», — заключил он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что потенциал впуска растительных масел в России близок к рекордному на фоне большого сбора урожая рапса, сои и подсолнечника. «Вполне возможно, что у нас будет продолжаться рекордное производство на фоне высоких объемов экспорта», — считает эксперт. Он отметил, что мировые цены на подсолнечное масло в последние две-три недели находятся примерно на одном уровне, и он достаточно низкий. Перспектив для повышения стоимости масел на мировых рынках Рылько не наблюдает. «Внутренние цены на семечку наоборот шли вверх: поскольку маржа переработчиков близка к рекордной, они смогли поделиться своей высокой доходностью с аграриями», — рассказал он.



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