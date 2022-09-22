В России есть предпосылки для снижения розничных цен на растительное масло

Если цены в рознице и снизятся, то с временным лагом и не в такой пропорции, как упали оптовые М. Стулов

В России сейчас нет предпосылок для существенного роста розничных цен на масло и другие товары группы масложировой продукции, считают аналитики OleoScope. По их мнению, это, в частности, возможно благодаря рекордному урожаю масличных, высоким переходящим запасам маслосемян, снижению цен на сырье, а также прохождению периода пикового спроса, который традиционно фиксируется с июля по сентябрь, а в этом году отмечался еще и в марте. Портал со ссылкой на Росстат пишет, что в России к старту уборочной кампании цены на растительные масла начали падать, а в первом полугодии (январь-июнь), по данным OleoScope, удорожание составило лишь 14%.



По данным Росстата на 19 сентября, потребительские цены на подсолнечное масло по сравнению с августом почти не изменились, в августе они были на 3% ниже, чем в июне, а удорожание с конца 2021 года к сентябрю составляет 10,06%. Что касается майонеза и маргарина, то цены на эти товары в начале года в России также увеличивались, но к концу лета маргарин почти перестал дорожать, а майонез начал дешеветь. Так, в январе майонез стоил 242,9 руб./кг, в мае — 278,3 руб./кг, в августе — 280,5 руб./кг. Маргарин, по данным Росстата, в начале 2021 года стоил 179,19 руб./кг, в мае — 236,22 руб./кг, в августе — 247,9 руб./кг. Всего с начала года он подорожал на 40,4%.



Гендиректор Масложирового бизнес-направления «Русагро» Наталья Корой рассказала изданию, что урожай масличных для производства растительных масел в России в текущем сезоне весьма внушительный, так что опасаться дефицита однозначно не стоит. Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников констатирует, что цены на внутреннем рынке для рядовых покупателей остаются на уровне лета.



Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Сейчас у нас турбулентная ситуация в геополитике. Если бы этого не было, то я бы сказал, что должно произойти дальнейшее снижение оптовых цен из-за поступления нового урожая подсолнечника, сои. Оно не критичное и не обвальное. Но вот эта турбулентность вносит некоторую неопределенность в конъюнктуру всех товарных рынков.

«Конечный потребитель на каком-то этапе заметит снижение цен, но с большим лагом и, конечно, не в такой пропорции, как упали оптовые цены», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным мониторинга компании «ПроЗерно», на 16 сентября индекс цен сырого подсолнечного масла составлял 72,3 тыс. руб./т (с НДС) в среднем для Европейской части России, при этом было зафиксировано снижение на 2 тыс. руб./т относительно предыдущей недели. Рылько говорит, что в центральной части страны подсолнечное масло стоит 70-72 тыс. руб./т (с НДС), рапсовое — 72 тыс. руб./т, соевое — 74 тыс. руб./т. По его словам, перспектива дальнейшего снижения цен есть в случае, если курс рубля останется на текущем уровне.



Противодействовать снижению внутренних цен и сглаживать их сможет уменьшение экспортной пошлины: по оценке Петриченко, в октябре она будет ниже, чем в сентябре (8,62 тыс. руб./т), а в ноябре ее размер может оказаться на нулевом уровне. Правда, добавляет он, такие прогнозы реалистичны только при сохранении текущего курса рубля. По словам Петриченко, снижение цен может затронуть и розницу, но эта сфера работает по другим, отличным от оптового рынка, законам. Также на текущей неделе наблюдается сползание вниз экспортных цен подсолнечного масла: сейчас котировки находятся на уровне $1235/т (FOB Черное море) против $1265/т неделей ранее.



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