Росстат значительно понизил оценку сбора подсолнечника в 2022 году

В Поволжье не убрали около 1 млн гектаров подсолнечника flickr.com

Росстат во второй оценке сбора урожая в 2022 году значительно снизил данные по подсолнечнику. Статведомство скорректировало показатель сразу на 856 тыс. т — с 15,3 млн т до 14,4 млн т в весе после доработки. В то же время, согласно материалам Росстата, посевы этой культуры были увеличены на 3,9% до 10,1 млн га.



В окончательных итогах Росстата, которые будут опубликованы весной, результат по подсолнечнику традиционно может быть повышен, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), опубликованном в конце декабря. По данным экспертов, общий урожай масличных в России в 2022 году оказался очень высоким и может составить 27,5 млн т.



Подсолнечник сильнее других пострадал из-за нетипично дождливой осени 2022 года, говорится в отчете ИКАР. В Поволжье с приходом холодов уборка в декабре пошла активнее, чем в октябре-ноябре, однако к концу 2022 года там остались неубранными около 1 млн га. Еще порядка 0,3 млн га совокупно не убраны в регионах ЦФО, Волгоградской и Челябинской областях.



«Достоверно оценить будущий процент потерь площадей, которые не смогут пережить зиму, сейчас не представляется возможным. В связи с этим в зависимости от сценария реальный итоговый урожай подсолнечника, по оценке ИКАР, может варьироваться в пределах 15,7-16,25 млн т в зачетном весе», — оценивали эксперты. Они отмечали, что вопросы вызывает и качество подсолнечника нового урожая. Все это может привести к тому, что, несмотря на достаточное общее предложение подсолнечника у переработчиков в конце сезона могут возникнуть проблемы с нехваткой сырья приемлемого качества, говорится в материалах ИКАР.



В отчете также говорится, что аграрии увеличили площади под масличными на 2,1 млн га, или на 13%, до 18,6 млн га, что стало реакцией на очень высокие цены в начале года на фоне слабого курса рубля. Урожайность также оказалось крайне высокой, отметили эксперты: рекордная по сое — 18,9 ц/га в бункерном весе (+14% к предыдущему рекорду), рекордная по рапсу — 20,9 ц/га в бункерном весе (+15% к предыдущему рекорду), близкая к рекордной и по подсолнечнику.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

