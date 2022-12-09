В России выросли оптовые цены на подсолнечник

К началу декабря неубранными оставалось около 2 млн гектаров подсолнечника flickr.com

По данным аналитического центра «СовЭкон», оптовые цены на подсолнечник в России в ноябре выросли на 14% до 23,8 тыс. руб. за тонну (без НДС), пишет ТАСС. Анадитики объяснили это снижением прогнозов урожая. Разворот рынка в ноябре произошел после падения в течение многих месяцев: с марта котировки обвалились на 60% до 20,9 тыс. руб. за тонну на начало ноября. Падение было связано с рекордными запасами подсолнечника внутри страны и укреплением рубля, отметили аналитики.



В ноябре «СовЭкон» понизил прогноз урожая подсолнечника на 0,9 млн т до 16,1 млн т на фоне низких темпов уборки. Из-за дождливой осени уборка поздних культур существенно затянулась. Доля убранных площадей на начало декабря составляла 75% против 90-95% в предыдущие годы. В последний раз настолько медленная уборка подсолнечника наблюдалась в 2017 году и привела к потерям 15% урожая.



По прогнозам аналитиков, уборка заметной части подсолнечника затянется на месяцы, а закончится лишь после зимы, пишет ТАСС. Они считают, что это приведет к серьезному снижению урожайности и высоким потерям. «СовЭкон» предполагает, что в краткосрочной перспективе цены продолжат расти на фоне значительной конкуренции маслозаводов и сохранения высокой маржи в секторе.



Урожай подсолнечника в этом году, с учетом отставания в сроках уборки, составит 15,8-16 млн т, что перекроет рекорд прошлого года. Об этом гендиректор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал на конференции «Свиноводство-2022». Ранее ИКАР прогнозировал урожай на уровне 16,35 млн т.



По данным Минсельхоза, к началу декабря подсолнечник был обмолочен с 7,5 млн га (9,6 млн га в прошлом году), собрано 13,7 млн т (15,7 млн т) при урожайности 18,3 ц/га (16,3 ц/га).



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