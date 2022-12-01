Экспорт подсолнечного масла в этом году может вырасти на 10%

Проблемы с логистикой и расчетами все еще актуальны «Солнечные продукты»

Объем экспорта подсолнечного масла из России в этом году может вырасти на 10% по сравнению с 2021-м, пишут «Известия» со ссылкой на слова исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева. Он добавил, что по итогам сезона-2022/23 Россия может стать лидером по вывозу подсолнечного масла, увеличив его предложение для мирового рынка на 70% по сравнению с прошлым сезоном, в физическом выражении прирост может составить более 5 млн т.



По словам Мальцева, в сентябре-октябре экспорт подсолнечного масла из России увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном, объясняет Мальцев, это связано с рекордным урожаем масличных и большими переходящими остатками прошлого сезона, что позволило МЭЗам нарастить объемы производства подсолнечного масла. «Мы движемся даже с опережением [показателей проекта «Экспорт продукции АПК»], имеем рекорд за рекордом по производству масличных культур и наращиваем объем производства. Так как потребление внутри страны статично, то излишки отправляются на экспорт», — рассказал Мальцев (цитата по «Известиям»).



Он уточнил, что пока проблемы логистического характера и проведения платежей сохраняются. «Мы живем в условиях логистических барьеров уже более полугода, — сказал «Агроинвестору» Мальцев. — Экспортеры вынуждены перестраивать логистические цепочки, искать новые маршруты для сбыта продукции на рынки дружественных стран, которые сейчас наращивают объемы импорта масложировой продукции». Сохраняется также проблема с проведением и сроками оплаты поставок, добавляет он.



В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. «Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла <...>. Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — отмечал Мишустин (цитата по ТАСС).



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что проблемы с логистикой и платежами решаются через переговоры, поиск новых каналов для расчетов. «Экспорт зерна и масла идет, и это показывает, что проблемы решаются, но с трудом. Все неоднозначно и требует дополнительных издержек — временных и финансовых. Но экспортеры работают профессионально», — отмечает он.



Корбут не сомневается в том, что Россия займет первое место среди экспортеров масла, так как на Украине, которая ранее была лидером, сильно сократилось производство подсолнечника, и страна не сможет поставить на внешние рынки те объемы, которые отгружались в прошлые годы. «Да, экспорт может вырасти на 10%, но может и не вырасти: Китай сокращает закупки подсолнечного масла, и с Индией все не так однозначно. Будем надеяться, что это увеличение поставок будет в натуральном выражении, потому что ценовой рост у меня вызывает сомнения: цены упали до уровня прошлого года, и явных факторов для того, чтобы они резко увеличились, пока не просматривается», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Мальцев тоже говорит, что предпосылок для резкого изменения цен в ту или иную сторону союз не видит.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что бизнес по экспорту растительного масла для России всегда был очень интересен. Страна является крупным игроком на мировом рынке, и спрос на российскую масложировую продукцию велик, а в текущих реалиях он возрос еще сильнее. По его словам, внутреннее потребление масла в стране стабильно много лет, а объемы его производства увеличиваются за счет роста валового сбора масличных и высокого спроса на продукты их переработки на внешних рынках.



По словам Мальцева, спрос на растительные масла не падает. Так, по данным FAS USDA, потребление основных продуктов масложировой отрасли на мировом рынке — масла и шрота — за десять месяцев этого года выросло на 5,5% по отношению к такому же периоду прошлого года. И по прогнозам, такая тенденция сохранится. Также он говорит, что маржинальность переработки масличных в последние годы находится на уровне нескольких процентов, и изменение мировых цен, как и закупочных, не влияет на нее — вся выручка транслируется на уровень доходности сельхозпроизводителей.



«Как сообщают нам участники рынка, сложностей с выпуском масла не отмечается — многие фермеры в российских регионах сейчас везут урожай на переработку прямо с полей, что позволяет МЭЗам нарастить объемы выпуска готовой продукции. По нашим оценкам, внутреннее потребление растительного масла в этом году составит порядка 3,2 млн т, все излишки пойдут на экспорт», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, спрос на российское подсолнечное масло повышается. Основной конкурент — Украина — переориентировался в новом сезоне на экспорт подсолнечника вместо продуктов переработки, что дает России возможность приблизится к позиции мирового лидера по отгрузкам масла. «В этом году, скорее всего, Россия еще останемся на второй строчке, но в следующем есть все предпосылки стать лидирующим экспортером», — считает он.



Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин​ говорит, что в 2022 году внешние поставки, несмотря ни на что, показали отличный результат, хотя логистика была одним из сильнейших барьеров для всей отрасли. Для того, чтобы преодолеть сложности с морскими отгрузками и сохранить объемы, компания продолжила активно развивать поставки продукции по железной дороге, и теперь такого рода поставки осуществляются со всех заводов группы. «Мы переориентировали наши поставки из Новороссийского морского порта на порты Дальнего Востока. Для развития поставок в Китай мы стали работать с четырьмя новыми станциями назначения в этой стране. Эти усилия принесли свои плоды: почти треть объема экспорта составили мультимодальные отгрузки наливных масел в Китай», — рассказал «Агроинвестору» Бахонкин​. По его словам, экспорт масложировой продукции был и остается рентабельным каналом сбыта и возможностью для роста переработки. Бахонкин также выразил надежду, что это направление бизнеса продолжит развиваться и будет поддерживаться на государственном уровне.



Директор дивизиона экспортного потенциала «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что компания поставляет продукцию в 50 стран. Основные объемы приходятся на Индию, Китай, Ближний Восток, Иран и Турцию. В 2022 году состав стран-импортеров изменился незначительно. Можно говорить, что все «выпадающие» объемы экспорта были перенаправлены, в первую очередь, на страны Азии, добавляет Гаврилов. По его словам, в этом году ключевое изменение в самом осуществлении внешнеэкономической деятельности касается существенного повышения затрат. По оценкам «Эфко», расходы на логистику, включая фрахт судов и страхование, за последние несколько месяцев выросли примерно в пять раз.



«Динамика экспорта подсолнечного масла "Эфко" в текущем сезоне также показывает увеличение более чем в два раза. Важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона. На фоне ожидания рекордного урожая он обеспечил высокую загрузку маслоперерабатывающих мощностей на старте сезона. А вслед за ней и рост объемов экспорта в натуральном выражении», — прокомментировал «Агроинвестору» Гаврилов. Не стоит списывать со счетов и нулевую вывозную пошлину на масло, поскольку наиболее выраженный скачок отгрузок компания наблюдает, начиная с октября.



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