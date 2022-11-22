Эксперт ВШЭ: России нужно думать над новыми рынками для экспорта растительного масла

Перспективными направлениями поставок могли бы стать Индия, Ближний Восток, Северная и Тропическая Африка​ С. Рыбак

России в перспективе ближайших десяти лет нужно искать новые рынки сбыта для растительных масел из-за сильного замедления роста спроса в Китае и других странах-импортерах. Такое мнение высказала в ходе «Аграрного форума», проведенного газетой «Ведомости», руководитель отдела исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ «Высшей школы экономики» Наталья Карлова, пишет поле.рф. По ее словам, Россия должна ориентировать свой экспорт на страны с перспективой существенного увеличения населения — это Индия, Ближний Восток, Северная и Тропическая Африка. Однако интерес этих государств сосредоточен в основном на базовом продовольствии, а не на продукции высокой переработки.



По прогнозу ФАО ООН, который привела Карлова, до 2031 года темпы роста мирового спроса на продовольствие будут снижаться и составят в среднегодовом значении 1,1% по сравнению с 2% в предыдущем десятилетии. Кроме растительного масла существенно замедлится спрос на зерновые и рыбу, отметила эксперт.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе запуска племенного центра в Тюменской области 21 ноября сказал, что Россия сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия. На данный момент объем внешних поставок уже превышает $33 млрд, а за 2022 год экспорт может составить порядка $40 млрд.

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что география экспорта в 2022-м почти не изменилась: традиционными импортерами российской масложировой продукции, как и в прошлом году, являются Турция, Китай, страны ЕАЭС, Иран. Также в этом году существенно нарастили объемы закупок Индия и Египет. «Мы готовы увеличивать вывоз нашей продукции и на другие рынки. Перспективными направлениями являются страны Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки. Глобальных препятствий для выходов на новые рынки нет, остаются проблемы логистического характера: высокие тарифы на фрахт и страхование экспортных перевозок, а также замедление расчетов по контрактам», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору», добавив, что они актуальны для всех направлений экспорта.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в прошлом сезоне Турция закупила 913 тыс. т российского подсолнечного масла, Индия — 330 тыс. т, Иран — 275 тыс. т, Египет — 188 тыс. т, Китай — 108 тыс. т, Ирак — 59 тыс. т, Саудовская Аравия — 51 тыс. т, Узбекистан — 49 тыс. т. «Это довольно хорошая диверсификация. Нужно иметь в виду, что Турция всегда будет в лидерах среди покупателей — это географический фактор. Также Иран — это судьба, то же самое можно сказать про Египет, Китай и страны СНГ. Конечно, нужно теснее работать с Индией. Сейчас движение в этом направлении идет: в новом сезоне первое место у Турции, второе — у Китая, третье — у Индии», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко. По его данным, за первые два месяца нового сезона (сентябрь-октябрь) Турция закупила 137 тыс. т подсолнечного масла, Китай — 83 тыс. т, Индия — 34 тыс. т, Узбекистан — 24 тыс. т, Иран — 21 тыс. т.



Мальцев говорит, что в целом реализация готовой продукции за рубеж с начала этого сезона идет более высокими темпами, чем в прошлом. Особенно это касается подсолнечного масла и шрота: объемы экспорта растительных масел и шротов за сентябрь-октябрь 2022-го выросли почти в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Мы надеемся, сохранить такие темпы отгрузки, по нашим прогнозам, объем вывоза масложировой продукции увеличится на 70% по итогам сезона», — сказал Мальцев.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что российские масложировые компании продолжат активно развивать свое присутствие за рубежом. «Как сообщают нам сами участники рынка, у них есть серьезные планы по расширению списка стран для эксперта: в первую очередь, это государства Африки, Ближнего Востока и Азии», — добавляет он. По словам Лозового, идея расширения экспорта назрела давно, а текущая мировая обстановка лишь ускорила этот логичный процесс. Современные реалии стали определенным драйвером для увеличения присутствия российских масложировых компаний на зарубежных рынках, уверен он.



Лозовой также обращает внимание на то, что к экспорту масложировой продукции присматриваются и игроки из смежных отраслей: например, «Черкизово», крупнейший российский производитель мясной продукции, планирует реализовывать продукцию нового МЭЗа в Липецкой области в Китай, страны СНГ и другие регионы.



«Существенных сложностей относительно реализации российской продукции за рубеж не отмечается. Единственное, что действительно доставляет трудности экспортерам — это логистика. Расходы на логистику, включая фрахт судов и страхование, за последние несколько месяцев выросли в несколько раз», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, спрос на отечественное масло и шрот активно растет и будет увеличиваться в дальнейшем. По некоторым оценкам, в текущем сезоне Россия может нарастить поставки масложировой продукции за рубеж примерно на 70%, этого можно добиться за счет увеличения в основном вывоза масел и шротов. Ключевые импортеры останутся прежними: Турция, Китай, Индия, Иран и Египет. Также возможно присоединение к ним Алжира, Саудовской Аравии, Афганистана и других.



В конце октября Минсельхоз сообщал, что поставки растительных масел на внешние рынки по итогам девяти месяцев 2022-го выросли на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло — 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно. Первое место среди импортеров российского подсолнечного масла занимает Турция: прирост составляет порядка 42%. В свою очередь поставки рапсового масла в Китай увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по экспорту растительных масел среди регионов страны в этом году являются Ростовская, Калининградская и Белгородская области.



В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. «Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла <...>. Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — отмечал Мишустин (цитата по ТАСС).

