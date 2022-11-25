Сбор подсолнечника превысил 13 млн тонн

Уборке подсолнечника мешают погодные условия Pixabay

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сбор подсолнечника составил 13,3 млн т. Агрокультура убрана с 7,3 млн га (годом ранее — 9,6 млн га), средняя урожайность — 18,1 ц/га (16,1 ц/га). Рапс был обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), собрано 4,7 млн т (3 млн т), урожайность составила 20,9 ц/га (18,3 ц/га). Также, по информации агроведомства, российские производители сои обновили рекорд по урожаю этой культуры. На 24 ноября было собрано 6 млн т, что на 22,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность увеличилась до 18,9 ц/га против 16,5 ц/га в 2021 году. Площадь обмолота сои выросла с 3 млн га до 3,2 млн га.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что уборка подсолнечника идет плохо из-за погодных условий. «Выпал снег практически везде, кроме Юга, но там урожай уже собран», — добавляет он. По словам эксперта, доуборка подсолнечника весной практикуется, но в таком случае качество семечки снизится. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что уборка подсолнечника точно продолжится, так как большие площади в Центре и Поволжье еще не обмолочены, но в каком состоянии будет семечка — оценить пока сложно. По его словам, сейчас уборка продолжается и продлится, скорее всего, несколько месяцев. «Со следующей недели ожидается холодная солнечная погода. В таком случае уборку удастся возобновить, потому что сейчас ее проводить тяжело», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также говорит, что наиболее сложная ситуация с уборкой в Центре, в частности Черноземье, но также эта проблема затронула часть Поволжья. «Я сомневаюсь, что кто-то будет оставлять подсолнечник на весну, так как стебли подгнивают, шапочки наклонены вниз, и семена выпадают. То есть по мере сил и возможностей убирать будут, но я не уверен, что уберут все», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, из-за длительной дождливой погоды качество маслосемян снизилось, но аграрии постараются провести уборку, чтобы хотя бы частично отбить затраты.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что уборка подсолнечника продолжается в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Курской, Липецкой, Белгородской областях не убранными остается около 20% посевных площадей. В Саратовской и Ульяновской областях — более 40%. «Погодные условия не позволяют технике выйти в поля, кое-где уже выпал снег. Но мы надеемся, что сельхозпроизводители закончат уборку в ближайшем будущем, поэтому весной уже ничего убирать не придется», — добавляет Мальцев.



По прогнозу ИКАР, урожай подсолнечника в этом году составит 16,35 млн т в зачетном весе (в 2021 году —15,65 млн т), рапса — 4,51 млн т, льна — в диапазоне 1,7-1,8 млн т. Урожай сои после доработки в этом сезоне может составить 5,93 млн т. Сбор всех масличных превысит 28,5 млн т против 24,843 млн т годом ранее, пишет Поле.рф.​​

Цены на подсолнечник постепенно растут, продолжает Рылько. Так, в Центре цена к концу недели достигла примерно 28 тыс. руб./т, в начале ноября она была на уровне 25-26 тыс. руб./т. В частности, рост связан с тем, что у переработчиков довольно высокая маржа, поэтому они «могут поделиться». Цена на сою определяется сверхурожаем в России, отсутствием динамики в мире и стабильным курсом рубля — движения пока нет, говорит Рылько. По его словам, в Центре тонна сои стоит 36-37 тыс. руб. с доставкой и с НДС. Мальцев говорит, что средняя цена за тонну подсолнечника на Юге в ноябре составляет около 27 тыс. руб. без НДС, средняя стоимость тонны сои в последние три месяца находится примерно на одном уровне — более 30 тыс. руб. без НДС.



Из-за ожидания большого урожая цены на подсолнечник сейчас ниже, чем в прошлом году, отмечает Корбут. «Но теперь, когда оптимизм по реальному валовому сбору подсолнечника, особенно качественного, снизился, я полагаю, цены могут пойти вверх», — считает он. Цены на сою сейчас также ниже, чем в прошлом году, но есть перспективы роста: несмотря на пошлину, Дальний Восток будет активно вести экспорт, так как в таком случае доходность выше, чем при продаже на внутреннем рынке, особенно с учетом колоссальных транспортных затрат. «Так что есть надежда, что цена увеличится, а это уже будет стимулом для ярового сева будущего года», — добавляет Корбут. По его мнению, соя сейчас наиболее маржинальная агрокультура.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

