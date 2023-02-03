Отраслевые эксперты понизили прогнозы сбора пшеницы в России в 2023 году

На юге страны не хватает осадков Pixabay

Неблагоприятные погодные условия для посевов озимых могут привести к снижению сбора пшеницы в 2023 году. Такое мнение «Интерфаксу» высказали отраслевые эксперты. О снижении прогнозов сообщили Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Российский зерновой союз (РЗС) и аналитический центр «Русагротранса».



По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, его новая оценка валового сбора пшеницы составляет 84 млн т против 87 млн т ранее. Эксперт отметил, что корректировка связана с рядом факторов. Ледяная корка на полях и морозы до -30 градусов и ниже, которые наблюдались в ряде регионов, скорее всего, скажутся на состоянии озимых. «И третье — это пока засушливые условия на юге России», — сказал Рылько «Интерфаксу». Прогноз ИКАР по валовому сбору зерна составляет 128,5 млн т.



Вице-президент РЗС Александр Корбут сообщил, что оценка сбора пшеницы снижена «исходя из текущей ситуации». По его мнению, в дальнейшем она может измениться, если погодные условия не ухудшатся, а будут среднегодовыми. В этом случае производство пшеницы в 2023 году будет находиться в диапазоне 77,5-80,5 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Корбута.



По его словам, необходимость понижения прогноза была очевидной, это объясняется тем, что в плохом состоянии находится 6% посевов. «К тому же очень большие объемы площадей были засеяны за пределами оптимальных агроклиматических сроков. Посевы на таких полях наиболее подвержены рискам потерь и снижения качественного состояния растений, соответственно, и урожая», — сказал Корбут «Интерфаксу».



Он также подтвердил, что ситуация на юге России тревожная — слишком мало осадков, особенно на Ставрополье. Дополнительным риском являются бесснежные поля в центральных регионах страны. Вместе с тем Корбут подчеркнул, что прогнозируемые объемы сбора пшеницы — «это более чем достаточный урожай».



По его словам, никаких проблем с внутренним потреблением и экспортом не возникнет. Более того — с учетом больших запасов, которые останутся по итогам сезона, этот урожай будет мощным фактором давления на цены и, соответственно, на экономику сельхозпроизводителей, если будет сохранена экспортная пошлина на зерно. Согласно оценке Корбута, валовой сбор зерна в этом году может составить 117-123 млн т.



30 января аналитический центр «Русагротранса» снизил оценку валового сбора пшеницы на 1 млн т до 81,5 млн т, сообщал портал поле.рф. Причиной стало увеличение площади повреждения посевов в Центре и части Поволжья. «Этот прогноз по-прежнему выше, чем средний уровень за последние пять сезонов, кроме сезона-2022/23. Образование притертой к земле ледяной корки в целом ряде регионов Центрального Черноземья и в западных регионах Поволжья из-за резкого колебания температур увеличивает площадь повреждения озимых и снижает урожайность оставшихся полей», — отметили аналитики центра.



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