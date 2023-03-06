Урожай зерна в этом году может превысить 131 млн тонн

В прошлом году Россия собрала рекордные 153,8 млн тонн зерна flickr.com

Урожай зерна в 2023 году может составить 127-131,5 млн т, включая 80-86 млн т пшеницы, следует из прогнозов аналитиков, озвученных на XVI Зимней зерновой конференции, пишет «Прайм». В прошлом году Россия собрала рекордные 153,8 млн т зерна, в том числе 104,4 млн т пшеницы. Целевой показатель Минсельхоза по валовому сбору зерна — 125-127 млн т, включая 80-85 млн т пшеницы.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует урожай зерна на уровне 131,5 млн т, включая 86 млн т пшеницы. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор агрокультуры составит 80 млн т, сказал на конференции гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», в целом урожай зерновых в этом году может составить 127-128 млн т, в том числе 80-81 млн т пшеницы, 19,5 млн т ячменя, 14-15 млн т кукурузы. Гендиректор компании Владимир Петриченко в ходе конференции отметил, что если в начале зимы доля плохих и невзошедших озимых была на уровне 3,1%, то сейчас прогноз их гибели составляет 5-6%. «Зимой оказалось меньше снега в европейской части Черноземья, на юге. Если сравнивать январь 2022 года и январь 2023 года, то снежный покров меньше, и он хуже. В марте нам обещают температурные качели в России», — цитирует его «Прайм».



По оценке Минсельхоза, состояние озимых к началу весны в целом по России — лучше, чем в среднем за последние пять лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов. В некоторых регионах уже начинается активная вегетация и стартовал яровой сев. «Рассчитываем, что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году», — говорил на прошлой неделе глава ведомства Дмитрий Патрушев.



В конце февраля Петриченко говорил «Агроинвестору», что урожай зерна в России может составить 127,6 млн т, из них пшеницы — 80 млн т. При этом он обращал внимание, что предпосылок для повышения оценки нет. Более точные прогнозы появятся в марте-апреле, а в июне-июле они будут максимально приближены к реальным объемам сбора, уточнял он.



Аналитический центр «СовЭкон» 1 марта понизил прогноз урожая пшеницы с 86 млн до 85,3 млн т в связи со сложными зимними погодными условиями. В том числе потенциал валового сбора озимой пшеницы оценивается в 60,9 млн т против 61,6 млн т ранее, яровой — по-прежнему на уровне 24,4 млн т.



20 февраля аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая зерновых в этом году из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. Актуальный прогноз — 125,4 млн т зерна, из них 79,7 млн т пшеницы. Согласно предыдущему прогнозу, урожай оценивался в 127 млн т, в том числе 81,5 млн т пшеницы. В январе прогноз валового сбора пшеницы был на уровне 82,5 млн т.



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