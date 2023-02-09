Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

К 1 февраля экспорт пшеницы достиг 31 млн тонн flickr.com

Минсельхоз США в своем февральском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 без учета Крыма на 0,5 млн т до 43,5 млн т. Оценка сбора пшеницы выросла на 1 млн т до 92 млн т, переходящих запасов — не изменилась и составила 14,39 млн т. Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — также повышен на 0,5 млн т до 37 млн т, говорится в отчете.



Также аналитики немного повысили оценку экспорта фуражного зерна из России — до 8,97 млн т с 8,95 млн т в январе, его урожай — до 41,77 млн т с 41 млн т соответственно. Оценка переходящих запасов фуражного зерна повышена до 1,94 млн т с 1,91 млн т месяцем ранее. Оценка сбора кукурузы в нашей стране осталась на прежнем уровне — 14 млн т, экспорта — 3,3 млн т, переходящих запасов — 0,78 млн т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина считает, что оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду сильно занижена. Она сказала «Агроинвестору», что к 1 февраля отгрузки уже достигли 31 млн т, что на 17% больше аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт в январе превысили 3,8 млн т. С октября по февраль отгрузки превышали уровень тех же месяцев прошлого года и немного уступали максимальным показателям сезона-2020/21, отметила она. В первую неделю февраля рост отгрузок продолжился, за это время экспорт пшеницы увеличился более, чем в три раза.



В первую неделю февраля было вывезено 765 тыс. т пшеницы. Ежедневные отгрузки достигли 127 тыс. т против 42 тыс. т в первую неделю февраля 2022 года, сравнила Тюрина. «Если средняя отгрузка в месяц будет составлять 3,8 млн т, то экспортный потенциал по пшенице в этом сезоне может составить 50-52 млн т. Это вполне реальный объем», — считает она.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что Минсельхоз США сильно недооценивает российский урожай, особенно с учетом того, что в России нет ни одного специалиста из этого ведомства. По его мнению, внутреннее потребление в России превышает 47 млн т. Экспорт пшеницы за пределы Таможенного союза может составить более 44 млн т, а с учетом стране ЕЭАС — около 46 млн т.



В начале февраля директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский в ходе конференции «Горная зерновая ассамблея» говорил, что потенциал экспорта зерна в этом сезоне составляет 56,6 млн т, с учетом муки и зернобобовых — 59 млн т, в середине декабря он оценивался в 55 млн т и 57 млн т соответственно. Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду составляет рекордные 46 млн т против предыдущей оценки в 43,5 млн т. Это выше рекорда сезона-2017/18, который составил 42 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивал потенциал поставок пшеницы в этом сезоне в 45,5 млн т, всего зерна — 56 млн т, ранее говорил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



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